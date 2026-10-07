Chùa Hải Quang (TP. Hồ Chí Minh): Trao học bổng Tâm Hòa cho học sinh tỉnh Quảng Trị

Trao học bổng Tâm Hòa cho các em học sinh tỉnh Quảng Trị - Ảnh: A.M

Cụ thể, tại xã Trường Ninh, thông qua chùa Kim Nại đã trao 20 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng cho các học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tại xã Ninh Châu, thông qua chùa Cảnh Tiên đã trao 250 suất học bổng, trong đó có 150 suất trị giá 1 triệu đồng/suất và 100 suất trị giá 500 nghìn đồng/suất; tổng trị giá 200 triệu đồng. Tại xã Vĩnh Định, đã trao 50 suất học bổng cho 50 học sinh nghèo, trị giá mỗi suất 1 triệu đồng.

Học bổng Tâm Hòa là tâm nguyện của cố Hòa thượng Thích Nhật Lệ (Pháp danh Tâm Hòa), người con của quê hương Quảng Trị, nguyên Trụ trì chùa Hải Quang (TP. Hồ Chí Minh).