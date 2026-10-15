Chưa ghi nhận dấu hiệu bão trong tháng 10, gia tăng xâm nhập mặn

Chuyên gia khí tượng - thủy văn cập nhật tình hình El Nino, tối 15-10. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cung cấp

Chiều tối 15-10, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin: El Nino đang duy trì ở pha rất mạnh và có thể đạt cường độ mạnh nhất từ nay đến những tháng đầu năm 2027.

Hiện tượng này có thể khiến nhiệt độ trên cả nước cao hơn trung bình nhiều năm, mùa mưa kết thúc sớm ở Nam bộ và cao nguyên Trung bộ, làm gia tăng nguy cơ xâm nhập mặn tại ĐBSCL.

Trong tháng 9 và nửa đầu tháng 10, nhiệt độ trên cả nước phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 1 đến 2 độ C. Riêng nửa đầu tháng 10, cơ quan khí tượng ghi nhận 59 trạm khí tượng có nhiệt độ cao nhất trong ngày đạt hoặc vượt giá trị lịch sử cùng thời kỳ.

Dự báo trong tháng 11, nhiệt độ trung bình trên cả nước tiếp tục cao hơn trung bình nhiều năm từ 1 đến 2 độ C. Trong tháng 12-2026 và tháng 1-2027, mức chênh lệch phổ biến từ 0,5 đến 1,5 độ C. Riêng cao nguyên Trung bộ và Nam bộ cao hơn từ 1 đến 2 độ C.

Chuyên gia thuộc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, nền nhiệt cao có thể khiến không khí lạnh trong mùa đông năm nay hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm.

Rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện muộn hơn. Số ngày rét đậm, rét hại ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ có thể thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tuy nhiên, vẫn có khả năng xuất hiện những đợt rét đậm, rét hại cường độ mạnh.

Người dân ở khu vực Gò Công Đông (tỉnh Đồng Tháp) nhận nước ngọt sinh hoạt trong mùa khô. Ảnh minh họa: NGỌC PHÚC

Về hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới, từ nay đến hết tháng 10, cơ quan khí tượng chưa ghi nhận dấu hiệu bão hoặc áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông.

Từ tháng 11-2026 đến tháng 1-2027, dự báo Biển Đông còn khoảng 1-2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới, song ít có khả năng ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam.