Chưa được cấp kinh phí, các đơn vị dịch vụ công vẫn phải hoạt động

Qua tìm hiểu, phóng viên Báo CAND được biết, nguyên nhân không phải do tỉnh Quảng Trị thiếu kinh phí mà do vướng mắc tại các sở ngành, các phường, xã liên quan. UBND tỉnh Quảng Trị cần chỉ đạo có phương án rốt ráo để bảo vệ quyền lợi cho gần 1.000 lao động đang hoạt động trong lĩnh vực công ích để đảm bảo vệ sinh môi trường, cũng như các dịch vụ công liên quan thiết yếu trên địa bàn.

Hơn 6 tháng qua Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Đông Hà chưa nhận được kinh phí nhưng vẫn phải duy trì hoạt động để đảm bảo vệ sinh môi trường, điện chiếu sáng... trên địa bàn.

Đơn cử như Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Đông Hà, tỉnh Quảng Trị ký hợp đồng với Trung tâm Dịch vụ công ích phường Đông Hà ngày 28/5/2026 để thực hiện duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn phường Đông Hà tháng 4 và tháng 5 và đã nghiệm thu xác định giá trị khối lượng hoàn thành với tổng giá trị hơn 2,3 tỷ đồng.

Nhưng từ đó đến nay, Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Đông Hà đi gõ cửa nhiều nơi, làm nhiều công văn vẫn không nhận được tiền. Trong lúc để đảm bảo vệ sinh môi trường công cộng, điện chiếu sáng đường, cây xanh, thoát nước, quản trang trên địa bàn phường Đông Hà… hơn 200 cán bộ, công nhân viên của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Đông Hà vẫn phải cần mẫn làm việc. Để chi trả lương cho công nhân viên, lãnh đạo công ty phải vay nợ để đảm bảo hoạt động.

Cán bộ, công nhân viên, người lao động các đơn vị dịch vụ công ích ở Quảng Trị vẫn luôn duy trì hoạt động theo công việc được phân công.

Được biết, sau khi ký hợp đồng và thực hiện công việc, Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Đông Hà đề nghị thanh toán thì lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ công ích phường Đông Hà cho biết đơn vị sáp nhập luân chuyển về Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Đông Hà. Khi Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Đông Hà làm việc với Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Đông Hà đề nghị thanh toán, thì trung tâm này lại khẳng định, đã chuyển giao toàn bộ hồ sơ thanh toán cho Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường thanh toán theo thẩm quyền.

Khi Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Đông Hà làm việc với Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn thì đơn vị này lại thông báo là Trung tâm không có thẩm quyền để trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí trả nợ cho Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Đông Hà… Như vậy, “quả bóng trách nhiệm” cứ được đơn vị này đá qua đơn vị khác, trong khi hàng trăm công nhân Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Đông Hà vẫn phải làm việc hàng ngày để đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp trên địa bàn.

Đường phố ở các phường trung tâm tỉnh Quảng Trị luôn sạch sẽ vì được quét dọn vệ sinh hàng ngày.

Giống tình cảnh của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Đông Hà, chưa nhận được kinh phí nhưng vẫn phải duy trì hoạt động là Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình; Công ty cổ phần Công trình-Môi trường đô thị Quảng Trị; Công ty TNHH Môi trường xanh miền Trung… các đơn vị này từ 1/6 đến nay với gần 1.000 con người vẫn phải làm việc, hoạt động để đảm bảo môi trường công cộng cho các trung tâm thành phố Đồng Hới, thị xã Quảng Trị, Đông Hà (cũ).

Hệ thống điện chiếu sáng các trục đường ở các phường trung tâm của tỉnh vẫn phải luôn đảm bảo.

Các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực công ích nói trên hàng ngày vẫn thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn các phường trung tâm của tỉnh; vẫn phải đảm bảo điện chiếu sáng các trục đường đô thị… Mọi hoạt động vẫn thực hiện duy trì bình thường, nhưng do vướng mắc về cơ chế quản lý nên các đơn vị vẫn chưa nhận được kinh phí hoạt động. Hiện, các đơn vị hoạt động dịch vụ công ích của tỉnh Quảng Trị đang gặp rất nhiều khó khăn về nguồn kinh phí để duy trì hoạt động hoạt động sản xuất kinh doanh như chi trả tiền lương, thanh toán bảo hiểm xã hội, nộp thuế và chi phí nguyên vật liệu đầu vào.

Trong thông báo ngày 28/9/2026 theo kết luận của ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng nam về việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có nhấn mạnh: Vấn đề rác thải là vấn đề quan trọng, tác động đến mọi lĩnh vực đời sống xã hội; công tác quản lý rác thải là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cấp thiết, đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu về kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Thiết nghĩ UBND tỉnh Quảng Trị cần sớm chỉ đạo các sở, ngành và các địa phương liên quan có hướng xử lý cụ thể, rõ ràng để đảm bảo cho các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực công ích và quyền lợi người lao động.