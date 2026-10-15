Chưa dừng lại với Thu Trang

Thu Trang sinh năm 1984, bắt đầu được khán giả biết đến qua sân khấu hài trước khi mở rộng sang màn ảnh rộng. Từ những vai diễn thiên về tiếng cười, cô dần thử sức với nhiều dạng nhân vật khác nhau. Em Là Bà Nội Của Anh, Trúng Số, Nắng, Tiệc Trăng Máu, Chìa Khóa Trăm Tỷ, Cô Dâu Hào Môn hay Con Nhót Mót Chồng là những tác phẩm góp phần tạo nên hành trình diễn xuất đa dạng của nữ nghệ sĩ. Đặc biệt, vai Mưa trong Nắng từng cho thấy khả năng đảm nhận nhân vật giàu cảm xúc, khác với hình ảnh hài hước quen thuộc trước đó.

Nếu những vai diễn đầu tiên giúp Thu Trang tạo thiện cảm bằng nét duyên tự nhiên, các dự án về sau lại cho thấy cô chủ động tìm kiếm những nhân vật có nhiều lớp tâm lý hơn. Tiệc Trăng Máu là một ví dụ khi Thu Quỳnh không đơn thuần tạo tiếng cười mà còn phải thể hiện những tổn thương, mâu thuẫn và áp lực phía sau một người phụ nữ tưởng như mạnh mẽ. Đến Con Nhót Mót Chồng, vai Nhót tiếp tục giúp Thu Trang khẳng định khả năng diễn xuất ở màu sắc giàu cảm xúc. Vai diễn này mang về cho cô Cánh Diều Vàng 2023 ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc phim điện ảnh.

Thu Trang tiếp tục mở rộng hoạt động ở cả diễn xuất, sản xuất và đạo diễn. Ảnh: FBNV

Bên cạnh diễn xuất, Thu Trang cũng từng bước tạo dấu ấn ở phía sau máy quay. Cô cùng Tiến Luật xây dựng Thu Trang Entertainment, phát triển nhiều web-drama và dự án điện ảnh. Trong đó, Thập Tam Muội là dấu mốc quan trọng khi sản phẩm trực tuyến tạo được sức hút lớn, sau đó được phát triển thành thương hiệu Chị Mười Ba. Thu Trang vừa tham gia diễn xuất vừa đảm nhận vai trò sản xuất, giúp hình tượng Thập Tam Muội trở thành một trong những nhân vật gắn liền với tên tuổi của cô. Chị Mười Ba: Ba Ngày Sinh Tử tiếp tục đạt doanh thu hơn 100 tỷ đồng tại phòng vé.

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển đáng chú ý khi Thu Trang lần đầu thử sức với vai trò đạo diễn phim điện ảnh qua Nụ Hôn Bạc Tỷ. Tác phẩm vượt mốc 200 tỷ đồng doanh thu và mang về cho cô giải Đạo diễn phim truyện đầu tay xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24. Sau đó, Thu Trang tiếp tục được trao Cánh Diều Vàng 2025 ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc với vai Kiều trong chính tác phẩm này. Trước đó, cô cũng từng được vinh danh tại World Star Awards 2021 ở hạng mục Nữ nghệ sĩ Quốc tế xuất sắc.

Năm 2026, Thu Trang tiếp tục duy trì hoạt động ở cả trước và sau máy quay. Cô xuất hiện trong Quý Tử Vượt Giàu bên Tiến Luật, đồng thời thực hiện Ai Thương Ai Mến với vai trò đạo diễn và diễn viên. Việc liên tục thử sức ở nhiều vị trí cho thấy hướng phát triển của Thu Trang ngày càng mở rộng, thay vì chỉ tập trung vào diễn xuất như giai đoạn đầu sự nghiệp.

Nữ nghệ sĩ ghi dấu qua nhiều vai diễn và những dự án điện ảnh riêng. Ảnh: FBNV

Tại fan meeting mới đây, Thu Trang tiếp tục tiết lộ đang hoàn thành hai dự án Nụ Hôn Bạc Tỷ 2 và Chị Mười Ba 3. Cả hai dự kiến khởi chiếu trong năm 2027. Nếu Nụ Hôn Bạc Tỷ là thương hiệu mới gắn với bước chuyển của Thu Trang ở vị trí đạo diễn, Chị Mười Ba lại nối tiếp câu chuyện của hình tượng Thập Tam Muội đã đồng hành cùng cô trong nhiều năm.

Sau hơn hai thập niên làm nghề, Thu Trang đang bước vào giai đoạn sự nghiệp với nhiều vai trò song song. Cô vẫn diễn xuất, đồng thời tham gia sản xuất, phát triển thương hiệu và đứng sau máy quay để tạo nên những dự án của riêng mình. Với hai bộ phim mới dự kiến ra mắt trong năm 2027, hành trình điện ảnh của nữ nghệ sĩ tiếp tục được nối dài bằng những hướng đi đã quen thuộc nhưng vẫn còn nhiều dư địa để mở rộng.