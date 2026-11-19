Sau màn trở lại với loạt dự án điện ảnh trong năm 2026, Kiều Minh Tuấn tiếp tục gây chú ý khi xác nhận tham gia Bộ Đôi Siêu Lầy, đóng chính cùng Lê Dương Bảo Lâm. Đặc biệt, bộ phim do đạo diễn đứng sau thành công của Bỗng Dưng Trúng Số cầm trịch, được ghi hình tại Việt Nam và Hàn Quốc.

Mới đây, dự án điện ảnh Bộ Đôi Siêu Lầy chính thức công bố những hình ảnh đầu tiên, thu hút sự quan tâm khi quy tụ hai gương mặt quen thuộc là Kiều Minh Tuấn và Lê Dương Bảo Lâm. Đây cũng là lần đầu tiên bộ đôi từng được yêu thích qua chương trình thực tế kết hợp trong một dự án điện ảnh với vai trò diễn viên chính.

Kiều Minh Tuấn trở lại điện ảnh cùng Lê Dương Bảo Lâm. Ảnh: FBNV

Trong phim, Kiều Minh Tuấn vào vai một người đàn ông rơi vào hoàn cảnh trớ trêu, buộc phải sang Seoul (Hàn Quốc) để tìm vợ. Tại đây, anh tình cờ gặp một người đồng hương có tính cách vô cùng lầy lội do Lê Dương Bảo Lâm đảm nhận. Cuộc gặp gỡ bất ngờ khiến cả hai cùng vướng vào hàng loạt tình huống dở khóc dở cười.

Đáng chú ý, dự án được đạo diễn Park Gyu Tae cầm trịch. Ông là nhà làm phim Hàn Quốc từng tạo nên hiện tượng phòng vé tại Việt Nam với Bỗng Dưng Trúng Số. Ra mắt năm 2022, tác phẩm thu về gần 182 tỷ đồng tại thị trường Việt Nam, trở thành một trong những phim Hàn Quốc ăn khách nhất từng được phát hành tại đây.

Với Bộ Đôi Siêu Lầy, đạo diễn Park Gyu Tae tiếp tục khai thác chất liệu hài hước thông qua sự khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ giữa hai quốc gia. Phim có khoảng 80% cảnh quay thực hiện tại Hàn Quốc và 20% tại Việt Nam. Theo thông tin từ ê-kíp, tác phẩm đã hoàn tất ghi hình và đang bước vào giai đoạn hậu kỳ.

Kiều Minh Tuấn tại Hàn Quốc. Ảnh: FBNV

Chia sẻ về quyết định tham gia dự án, Kiều Minh Tuấn cho biết anh bị thuyết phục sau khi nghe đạo diễn Park trình bày về kịch bản. Nam diễn viên xem đây là cơ hội thử sức với những điều mới mẻ sau 15 năm theo đuổi nghiệp diễn. Trong khi đó, Bộ Đôi Siêu Lầy cũng đánh dấu vai chính điện ảnh đầu tiên của Lê Dương Bảo Lâm.

Đáng chú ý, dự án mới tiếp tục nối dài hoạt động điện ảnh của Kiều Minh Tuấn sau một năm 2026 khá sôi động. Nam diễn viên góp mặt trong Con Kể Ba Nghe và Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng, hai tác phẩm có màu sắc khác biệt, giúp anh tiếp tục thể hiện khả năng biến hóa trên màn ảnh. Đặc biệt, thành tích phòng vé của các dự án này góp phần đưa tổng doanh thu những bộ phim anh từng tham gia vượt mốc 1.000 tỷ đồng.

Không chỉ thử sức với những vai diễn có chiều sâu tâm lý, Kiều Minh Tuấn còn cho thấy sự linh hoạt khi trở lại với thể loại hài. Việc tiếp tục góp mặt trong một dự án hợp tác Việt - Hàn, bên cạnh đạo diễn từng tạo dấu ấn lớn tại phòng vé Việt, được xem là bước đi đáng chú ý tiếp theo trong sự nghiệp của nam diễn viên.

Bộ Đôi Siêu Lầy dự kiến khởi chiếu toàn quốc vào ngày 2/4/2027. Sự kết hợp lần đầu trên màn ảnh rộng giữa Kiều Minh Tuấn và Lê Dương Bảo Lâm hiện là một trong những yếu tố được khán giả chờ đợi ở dự án.