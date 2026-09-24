Chùa Đức Lâm (P.Bảy Hiền, TP.HCM) trao 400 phần quà đến người khó khăn

Đại đức Thích Hạnh Nhàn chia sẻ

Tham dự chương trình có chư Tăng, Phật tử chùa Đức Lâm và quý mạnh thường quân; bà Bùi Thị Hải Hà, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN P.Bảy Hiền; ông Võ Hồng Khuân, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường; cùng đại diện các ban ngành địa phương.

Tại buổi lễ, Đại đức Thích Hạnh Nhàn, đại diện chư Tăng chùa Đức Lâm chia sẻ, nhân dịp tưởng niệm 6 năm ngày Hòa thượng Thích Giải Thiện, trụ trì chùa viên tịch, chư Tăng cùng quý Phật tử, mạnh thường quân phát tâm góp chút duyên lành, gửi đến bà con có hoàn cảnh khó khăn những phần quà nghĩa tình; đồng thời dành tặng các em thiếu nhi những phần quà Trung thu, với mong muốn mang đến niềm vui và sự ấm áp trong mùa trăng đoàn viên.

Đại diện Hội Chữ thập đỏ P.Bảy Hiền tri ân chư Tăng, Phật tử và mạnh thường quân chùa Đức Lâm

Đại đức cho biết, tuy những phần quà có giá trị vật chất không lớn nhưng chứa đựng trong đó là tấm lòng, sự sẻ chia và tình thương của chư Tăng, Phật tử cùng quý mạnh thường quân. Đây cũng là việc làm thiết thực để hàng đệ tử tưởng nhớ và tiếp nối những hạnh nguyện tốt đẹp của bậc Ân sư, lấy việc làm lợi ích cho người, giúp đời và gieo duyên lành trong cộng đồng.

400 phần quà trao đến bà con có hoàn cảnh khó khăn và các em thiếu nhi tại địa phương nhân dịp tưởng niệm 6 năm ngày Hòa thượng Thích Giải Thiện, trụ trì chùa viên tịch

Theo đó, Ban Tổ chức trao 200 phần quà đến các hộ có hoàn cảnh khó khăn và 200 phần quà trung thu đến các em thiếu nhi tại địa phương. Tổng kinh phí thực hiện chương trình là 85 triệu đồng, do chư Tăng, Phật tử và quý mạnh thường quân phát tâm đóng góp.