Theo Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, ngay khi nắm bắt thông tin phản ánh trên mạng xã hội về thái độ phục vụ và việc một số người lái đò đề nghị du khách tiền boa (tip) tại Khu du lịch Tam Cốc – Bích Động, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo thành lập Tổ kiểm tra, xác minh

Ngày 16/11, Tổ kiểm tra của Sở đã phối hợp với Phòng An ninh đối ngoại, Công an tỉnh trực tiếp làm việc với Ban Quản lý Khu du lịch Tam Cốc – Bích Động để nắm bắt tình hình, kiểm tra hồ sơ, tài liệu và các nội dung liên quan. Ban Quản lý đã báo cáo về những tồn tại trong công tác quản lý, phục vụ khách du lịch, trong đó có tình trạng một số người lái đò có biểu hiện xin tiền boa, gây phiền hà cho du khách. Đơn vị cũng đã triển khai các biện pháp kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy chế phục vụ khách du lịch.

Khu du lịch Tam Cốc – Bích Động nằm trong Quần thể danh thắng Tràng An. (ảnh: Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Ninh Bình)

Đối với vụ việc đang được phản ánh trên mạng xã hội, qua rà soát dữ liệu camera giám sát tại khu vực bến thuyền và tuyến tham quan, đến thời điểm kiểm tra chưa ghi nhận hình ảnh thể hiện hành vi người lái đò chạy theo, kéo tay hoặc đề nghị du khách tiền boa như nội dung phản ánh. Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình và Ban Quản lý Khu du lịch đã liên hệ, đề nghị cá nhân đăng tải thông tin cung cấp hình ảnh, video và tài liệu liên quan để phục vụ xác minh, tuy nhiên đến nay chưa nhận được tài liệu bổ sung.

Vì vậy, với những thông tin, tài liệu hiện có, chưa đủ căn cứ để xác định, kết luận hành vi vi phạm của người lái đò trong vụ việc cụ thể được phản ánh trên mạng xã hội.

Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cũng cho biết, Sở chia sẻ với những trải nghiệm chưa tốt của du khách, đồng thời xác định đây là vấn đề cần nghiêm túc nhìn nhận, không né tránh và phải có giải pháp chấn chỉnh trong công tác quản lý, phục vụ khách du lịch.

Trong thời gian tới, Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương xác minh, làm rõ vụ việc; đề nghị cá nhân đăng tải thông tin cung cấp tài liệu, chứng cứ để bảo đảm việc xem xét khách quan, đúng quy định để đảm bảo vừa bảo vệ những người làm tốt, vừa ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Trường hợp xác định có vi phạm, sẽ yêu cầu xử lý nghiêm theo thẩm quyền và quy định pháp luật.

Đồng thời, Sở yêu cầu Ban Quản lý Khu du lịch Tam Cốc – Bích Động tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động phục vụ khách, nhất là đội ngũ lái đò; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý các hành vi vòi vĩnh, nài ép tiền boa, gây phiền hà hoặc ứng xử thiếu văn minh với du khách.

Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình khẳng định, quan điểm của địa phương là không bao che, dung túng cho các hành vi tiêu cực trong hoạt động du lịch; kiên quyết chấn chỉnh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi có đủ căn cứ. Sở sẽ tiếp tục thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước, tăng cường kiểm tra, giám sát và đồng hành cùng các doanh nghiệp, đơn vị quản lý, cộng đồng doanh nghiệp, người dân trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm quyền lợi và sự hài lòng của du khách.