Chùa Du Anh - Nét cổ kính giữa miền sơn thủy

Chùa Du Anh nằm giữa không gian núi Xuân Đài, động Hồ Công, tạo nên cảnh sắc thanh bình, cổ kính.

Theo tư liệu dân gian, tên gọi Du Anh gắn với truyền thuyết về công chúa Du Anh thời Trần. Trong một lần du ngoạn đến đây, trước cảnh sắc sông núi hữu tình, công chúa đã cho xây dựng chùa vào năm 1270 và lấy tên mình đặt cho ngôi chùa.

Chùa Du Anh là một trong những ngôi chùa thời Trần hiếm hoi còn lưu giữ những dấu tích quý. Theo các nguồn sử cũ, đầu niên hiệu Hoằng Định, Quảng Quận công Trịnh Vĩnh Lộc đã cho xây dựng lại chùa từ năm 1601, đến năm 1605 hoàn thành. Cũng trong năm này, Thượng thư Phùng Khắc Khoan soạn bi ký và bài minh ghi lại lịch sử ngôi chùa.

Đôi linh vật voi đá và sư tử đá được tạo tác bằng đá nguyên khối, là những dấu tích quý của chùa Du Anh thời Trần.

Điểm đặc biệt nơi đây là hai linh vật bằng đá nguyên khối gồm voi đá và sư tử đá, được đặt ở khu vực cổng chùa. Đây là những dấu tích có giá trị, góp phần lưu giữ nét nghệ thuật của một thời kỳ lịch sử.

Chùa còn lưu giữ bia “Trùng tu Xuân Đài sơn Hồ Công động Du Anh tự bi”, được tạo năm 1605. Tấm bia có nhiều hoa văn chạm khắc tinh tế, ghi lại những thông tin về quá trình trùng tu và tên tuổi các tín thí.

Bia “Trùng tu Xuân Đài sơn Hồ Công động Du Anh tự bi” được tạo tác năm 1605, ghi lại lịch sử và quá trình trùng tu chùa Du Anh.

Trải qua hơn 700 năm, ngôi chùa đã có nhiều thay đổi. Trên nền đất cũ, chùa được tôn tạo với hai gian tiền đường và hậu cung. Dẫu kiến trúc xưa không còn nguyên vẹn, nhưng những dấu tích lịch sử vẫn hiện diện cùng cảnh sắc núi Xuân Đài, động Hồ Công.

Năm 2009, quần thể di tích - danh thắng chùa Du Anh, động Hồ Công được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa cấp Quốc gia.

Hôm nay, chùa Du Anh vẫn lặng lẽ giữa miền sơn thủy Vĩnh Lộc, trở thành một điểm đến để du khách tìm về với cảnh sắc, văn hóa và những câu chuyện được lưu giữ qua thời gian.