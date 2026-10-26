Chùa Diệu Pháp (TP.HCM) khánh thành 4 cây cầu dân sinh và bàn giao 2 nhà tình thương tại tỉnh Vĩnh Long

Chương trình nhằm hưởng ứng cuộc vận động xóa nhà dột, nhà tạm của Chính phủ và GHPGVN, đồng thời thiết thực tiếp nối công hạnh của Hòa thượng khai sơn chùa Diệu Pháp Thích Tâm Khai.

Cắt băng khánh thành cầu Diệu Pháp Bình An 16, 17,18,19 tại tỉnh Vĩnh Long

Tham dự chương trình có Đại đức Thích Nguyên Thọ, Tri sự kiêm Phó Chủ nhiệm đạo tràng chùa Diệu Pháp; chư Tăng, Phật tử chùa Diệu Pháp và các nhà hảo tâm; đại diện chính quyền địa phương.

Theo đó, đoàn đã lần lượt cắt băng khánh thành cầu Diệu Pháp Bình An 16 được tài trợ bởi Công ty cổ phần phụ tùng ô tô Nam Bắc; cầu Diệu Pháp Bình An 17 do nhóm Thiện nguyện Diệu Pháp Hương Sen phát tâm ủng hộ; cầu Diệu Pháp Bình An số 18 và 19 do gia đình Phật tử Quảng Hoà và Nguyễn Chi Lưu tài trợ.

Bàn giao nhà Diệu Pháp tình thương 29, 30 và trao tặng quà hỗ trợ hộ gia đình khó khăn

Phái đoàn cũng bàn giao nhà Diệu Pháp tình thương 29 cho gia đình bà Đoàn Thị Xuân được xây dựng từ sự đóng góp của gia đình Phật tử Diệu Trí, và nhà Diệu Pháp tình thương 30 cho hộ gia đình bà Nguyễn Thị Điệp do đạo tràng Phật tử chùa Diệu Pháp tài trợ.

Ngoài ra, phái đoàn cũng trao tặng quà và tịnh tài hỗ trợ, mừng hai gia đình có mái ấm mới khang trang, được an cư lạc nghiệp.

Tặng quà đến các em học sinh hiếu học tại địa phương

Ghi nhận những đóng góp thiết thực cho công tác an sinh xã hội, chính quyền địa phương đã trao tặng Bằng khen và Giấy khen cho chư Tăng chùa Diệu Pháp cùng đại diện các gia đình mạnh thường quân.

Những nhịp cầu vững chãi và những mái ấm tình thương được trao đi không chỉ góp phần cải thiện đời sống thiết thực cho người dân, mà còn là minh chứng sáng ngời cho tinh thần từ bi, nhập thế của đạo tràng chùa Diệu Pháp.