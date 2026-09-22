Chưa đến Trung thu, bánh Bảo Phương đã 'cháy hàng', nhiều khách đến mua phải ra về

Chỉ còn 3 ngày nữa là đến Tết Trung thu, lượng khách tìm mua bánh trên phố Thụy Khuê (Hà Nội) tăng mạnh.

Ghi nhận của phóng viên vào khoảng 18h ngày 22/9, tại cơ sở bánh Trung thu Bảo Phương trên phố Thụy Khuê, đông kín người đứng chờ mua bánh.

Càng gần Tết Trung thu, lượng khách tìm đến càng đông, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp đặc trưng trên con phố này.

Người dân xếp thành nhiều hàng, đứng kín khu vực trước cửa hàng để chờ đến lượt mua bánh. Không ít người đến từ sớm nhưng vẫn phải chờ khá lâu do lượng khách tăng mạnh.

Các dòng bánh truyền thống như thập cẩm, hạt sen, đậu xanh vẫn là lựa chọn được nhiều khách tìm mua. Lớp vỏ bánh nướng vàng, phần nhân đậm vị tạo nên nét riêng gắn với ký ức Trung thu của nhiều thế hệ người Hà Nội.

Tại thời điểm phóng viên ghi nhận, do lượng khách đến mua quá đông, cửa hàng đã tạm thời thông báo hết bánh. Khách đến sau được thông báo phải chờ đến 21h mới có bánh mới.

Nhân viên cửa hàng viết thông báo hết bánh. Một người dân đến mua bánh cho biết, chị tranh thủ buổi tối đến cửa hàng để mua bánh Trung thu về cho gia đình và làm quà. Tuy nhiên, khi đến nơi, chị được thông báo bánh đã hết nên đành quay về và dự kiến khoảng 21h sẽ quay lại mua.

Một số khách khác cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Có người tranh thủ đến mua sau giờ làm nhưng phải quay về vì cửa hàng chưa có bánh mới. Việc phải chờ thêm vài tiếng không khiến nhu cầu mua bánh giảm, nhiều người cho biết sẽ quay lại vào buổi tối.

Để kiểm soát lượng khách, bảo vệ cửa hàng đã chặn phía trước khu vực vỉa hè, không cho khách tiếp tục xếp hàng chờ khi bánh tạm thời hết.

Bên trong cửa hàng, nhân viên liên tục đóng gói, chuẩn bị bánh để phục vụ khách. Tuy nhiên, lượng bánh làm ra vẫn chưa đáp ứng kịp nhu cầu trong những ngày cận Tết Trung thu.

Nhiều người dân đứng kín cửa hàng chờ bánh ra lò.

Theo chủ cửa hàng bánh Trung thu Bảo Phương, hiện bánh đã hết. Cửa hàng sẽ cố gắng trả bánh cho những khách đã đến sớm và xếp hàng từ trước. Đối với khách đến sau, khoảng 21h tối nay mới có bánh mới và cửa hàng dự kiến phục vụ đến 23h.

Dọc tuyến đường, người dân xếp hàng dài chờ đến lượt mua bánh Trung thu.

Cửa hàng thông báo hết bánh.

Trong không khí cận Tết Trung thu, hình ảnh người dân xếp hàng chờ mua bánh đã trở thành một nét quen thuộc trên phố Thụy Khuê. Với nhiều người, việc chờ đợi không đơn thuần là mua một món ăn mà còn là cách tìm lại hương vị Trung thu quen thuộc, gắn với ký ức của gia đình qua nhiều thế hệ.