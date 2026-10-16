Chưa đến 9 năm, tàu hàng liên vận Việt-Trung vận chuyển hơn 110.000 TEU hàng hóa

Cầu trục bốc xếp container ở Cảng đường sắt quốc tế Nam Ninh. (Ảnh: Mạng tin tức Quảng Tây)

Truyền thông Trung Quốc dẫn thông tin từ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Đường sắt Nam Ninh Trung Quốc công bố mới đây cho biết, từ tháng 11/2017 đến hết ngày 12/10 năm nay, hơn 110.000 TEU hàng hóa đã được vận chuyển bằng các chuyến tàu liên vận Việt-Trung, cho thấy xu hướng tăng trưởng ổn định, đưa Cảng đường sắt quốc tế Nam Ninh trở thành trung tâm phân phối lớn nhất cho hàng hóa xuất khẩu sang Việt Nam thông qua đường sắt.

Theo ông Dương Đạt Côn, Giám đốc Phòng Kinh doanh Nam Ninh Nam của Trung tâm Hậu cần Đường sắt Nam Ninh thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Đường sắt Nam Ninh Trung Quốc, tàu liên vận Việt Nam-Trung Quốc hiện vận chuyển 455 loại hàng hóa xuất khẩu, bao gồm các sản phẩm điện tử, máy móc và thiết bị, sản phẩm hóa chất, nông sản và các sản phẩm nông nghiệp, cũng như nhu yếu phẩm hàng ngày.

Nguồn hàng đến 25 tỉnh, thành phố tại Trung Quốc, phủ sóng đến các nước ASEAN như Việt Nam, Lào, Thái Lan, tạo thành kênh logistics xuyên biên giới kết nối khu vực và quốc tế với chủng loại sản phẩm đa dạng, phạm vi tiếp cận rộng.

Ông Dương Đạt Côn cho biết, các chuyến tàu hàng liên vận Việt Nam-Trung Quốc được khai trương vào ngày 28/11/2017, với tối đa 24 toa cho mỗi chuyến tàu. Từ tháng 6/2023, mô hình "thủ tục thông nhanh cho đường sắt" được triển khai; từ tháng 7/2024, mỗi ngày vận hành ít nhất một chuyến tàu và tối đa 6 chuyến tàu, tạo nên một "kênh vàng" hiệu quả và thuận tiện cho trao đổi thương mại và giao lưu kinh tế giữa Trung Quốc và các nước ASEAN.

Số liệu thống kê cho thấy, dịch vụ vận tải đường sắt Việt Nam-Trung Quốc đã ghi nhận sự tăng trưởng ổn định về khối lượng hàng hóa vận chuyển kể từ khi đi vào hoạt động. Năm 2024, các chuyến tàu đã vận chuyển 19.000 TEU hàng hóa, tăng gần 13 lần so với năm 2023; năm 2025, con số này đạt 37.000 TEU, lập kỷ lục mới. Năm nay, khối lượng hàng hóa vận chuyển đã gần đạt 30.000 TEU.

Tàu chở hàng Việt Nam-Trung Quốc là chuyến tàu chở hàng liên vận quốc tế trên đất liền kết nối Trung Quốc và các nước ASEAN; khởi hành từ Cảng Đường sắt quốc tế Nam Ninh ở Quảng Tây, rời Trung Quốc qua Cảng Đường sắt Bằng Tường, đi qua Đồng Đăng và đến ga An Viên của Việt Nam, với tổng quãng đường hoạt động là 387km, hoạt động theo mô hình "thời gian cố định, địa điểm cố định, số tàu cố định, tuyến đường cố định".