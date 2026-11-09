Chưa đầy 20 tuổi, Yamal đã tạo được kỷ lục chưa từng có trong lịch sử La Liga

Barcelona đã giành chiến thắng 2-1 trước Atletico Madrid trong trận đấu đáng chú ý, không chỉ bởi kết quả mà còn vì cột mốc lịch sử của Lamine Yamal.

Ở tuổi 19 năm 118 ngày, cầu thủ chạy cánh người Tây Ban Nha trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử La Liga đạt 40 pha kiến tạo trước khi bước sang tuổi 22.

Yamal đang có phong độ cao và là cầu thủ quan trọng của Barcelona. Ảnh: Diario AS

Trước đó, kỷ lục này thuộc về López Ufarte, người chạm mốc 40 pha kiến tạo khi 22 tuổi 15 ngày. Danh sách những cầu thủ từng đạt thành tích tương tự còn có Adrián Escudero, Seguí, Etxeberria và Lionel Messi. Đáng chú ý, huyền thoại người Argentina chỉ cán mốc 40 pha kiến tạo khi đã 23 tuổi 158 ngày, muộn hơn Yamal hơn 4 năm.

Tuy nhiên, những thống kê ấn tượng của Yamal trong mùa giải này không chỉ dừng lại ở số pha kiến tạo. Cầu thủ 19 tuổi đã có tổng cộng 30 lần đóng góp trực tiếp vào bàn thắng, gồm 17 bàn thắng và 13 pha kiến tạo. Theo thống kê được đề cập, anh là cầu thủ đầu tiên trong năm giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu đạt được thành tích này ở mùa giải hiện tại.

Trong trận đấu với Atletico Madrid, Fermín López là nhân vật nổi bật nhất bên phía Barcelona khi lập cú đúp, mang về chiến thắng cho đội chủ sân Camp Nou. Lamine Yamal cũng góp công với một pha kiến tạo trong số hai bàn thắng của đội bóng xứ Catalan. Bên kia chiến tuyến, Giuliano Simeone là người ghi bàn thắng duy nhất cho Atletico Madrid.

Với cột mốc mới, Yamal tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những tài năng trẻ nổi bật nhất bóng đá thế giới. Việc vượt qua thành tích của Messi và nhiều huyền thoại La Liga ở độ tuổi còn rất trẻ cho thấy tiềm năng phát triển đáng chú ý của ngôi sao Barcelona.