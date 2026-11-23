Ảnh minh họa - Ảnh: Getty/CNBC.

Lần gần nhất giới đầu tư cổ phiếu ở Phố Wall có cái nhìn tiêu cực về Nvidia như hiện nay là khi sản phẩm chủ lực của hãng vẫn còn là bộ vi xử lý đồ họa GeForce dành cho trò chơi điện tử, và thị trường khi đó đang chao đảo vì cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Trong phiên ngày thứ Sáu vừa rồi, cổ phiếu Nvidia sụt 14%, đánh dấu phiên giảm thứ 7 liên tiếp, khi các nhà đầu tư ngày càng lo ngại về tương lai của công ty khi không còn sự dẫn dắt của nhà đồng sáng lập Jensen Huang. Tính đến tuần vừa rồi, cổ phiếu Nvidia đã giảm 7 tuần liên tiếp, chuỗi tuần giảm dài nhất từ năm 2008, mất 46% giá trị.

Đợt giảm này đã khiến giá trị vốn hóa thị trường của Nvidia “bốc hơi” gần một nửa so với mức đỉnh thiết lập vào đầu tháng 10, còn khoảng 3,02 nghìn tỷ USD.

Theo số liệu của hãng tin CNBC, hiện tại, cổ phiếu Nvidia đang được giao dịch ở mức khoảng 8,4 lần lợi nhuận dự phóng, trong khi cổ phiếu hãng chip đối thủ Advanced Micro Devices (AMD) đang được định giá ở mức 29 lần lợi nhuận dự kiến cho 12 tháng tới.

Hôm thứ Sáu, hãng tin Reuters đưa tin rằng Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đang xem xét nghi vấn có các vấn đề kế toán tại Nvidia, và thông tin này càng đẩy giá cổ phiếu xuống sâu hơn.

Từng là công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới, Nvidia hiện đã tụt xuống vị trí thứ tư sau Apple, Microsoft và Alphabet. “Gã khổng lồ” ngành chip giữ vai trò trung tâm trong sự phát triển bùng nổ của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) đang chìm sâu trong khủng hoảng sau vụ từ chức CEO hôm 12/11 của ông Huang, sau khi ông vướng vào một vụ bê bối tình ái ngoài hôn nhân với một nữ doanh nhân người Trung Quốc bị nghi là gián điệp.

Tuy nhiên, đà sụt giảm của cổ phiếu Nvidia đã bắt đầu từ trước đó, khi cổ phiếu AI nói chung bị bán tháo trong nhiều tuần trở lại đây do nhà đầu tư bày tỏ lo ngại về tính bền vững của làn sóng đầu tư vào AI, nhất là sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ. Mức độ cạnh tranh ngày càng tăng trong lĩnh vực chip AI từ các đối thủ như Google và AMD cũng gây sức ép lên cổ phiếu Nvidia.

Tuần vừa rồi, Nvidia công bố báo cáo tài chính quý 3/2026 với cả doanh thu và lợi nhuận đều khả quan hơn dự kiến, đồng thời nâng dự báo cho năm tài chính 2028, nhưng làn sóng bán tháo cổ phiếu của công ty vẫn tiếp diễn.

Đối với các nhà đầu tư, một câu hỏi lớn đặt ra là liệu Nvidia có thể tiếp tục đổi mới và duy trì vị thế dẫn đầu áp đảo trên thị trường chip AI hay không, khi công ty không còn sự chèo lái của nhà lãnh đạo lâu năm. Hiện tại, gần như toàn bộ công ty chỉ tập trung vào lĩnh vực AI - một xu hướng mới chỉ bắt đầu hình thành cách đây bốn năm, kể từ khi OpenAI ra mắt ChatGPT.

Trước đây, hoạt động kinh doanh chính của Nvidia là bán các loại card đồ họa phục vụ cho trò chơi điện tử. Vào giữa năm 2008, thời điểm gần nhất mà cổ phiếu này trải qua chuỗi giảm giá hàng tuần kéo dài như hiện nay, Nvidia đạt doanh thu chưa đầy 1 tỷ USD mỗi quý. Hiện tại, công ty này thu về hơn 1 tỷ USD mỗi ngày.

Theo tạp chí Forbes, cú giảm của cổ phiếu Nvidia hôm thứ Sáu vừa rồi khiến ông Huang mất thêm 13,2 tỷ USD trong khối tài sản ròng cá nhân. Do vậy, ông tụt ba bậc trong bảng xếp hạng tỷ phú của Forbes.

Cuối ngày hôm đó, giá trị tài sản ròng ước tính của ông Huang là khoảng 114 tỷ USD. Con số này đưa ông xuống vị trí thứ 17 trong danh sách của Forbes, xếp sau ông Carlos Slim Helu - người giàu nhất khu vực Mỹ Latin.

Kể từ ngày 9/11 - phiên giao dịch đầu tiên sau khi Hội đồng Quản trị Nvidia mở cuộc điều tra về mối quan hệ tình ái của ông Huang với nữ doanh nhân Trung Quốc - ông đã mất tổng cộng khoảng 48 tỷ USD, tương đương xấp xỉ 30% giá trị tài sản ròng.