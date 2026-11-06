Chưa đầy 1 tháng, con gái Chủ tịch PNJ 3 lần bị 'call margin', mất gần nửa lượng cổ phiếu nắm giữ

Theo thông tin công bố, bà Trần Phương Ngọc Giao, con gái bà Cao Thị Ngọc Dung, tiếp tục bị các công ty chứng khoán bán giải chấp 2.318.000 cổ phiếu PNJ theo phương thức khớp lệnh trong phiên 4/11.

Bà Trần Phương Ngọc Giao đã bị bán giải chấp hơn 7 triệu cổ phiếu PNJ trong chưa đầy một tháng.

Sau giao dịch, lượng cổ phiếu PNJ bà Ngọc Giao nắm giữ giảm từ 9.866.421 đơn vị xuống còn 7.548.421 đơn vị. Tỷ lệ sở hữu tương ứng giảm từ 1,93% xuống 1,47% vốn điều lệ.

Đây là lần thứ ba bà Ngọc Giao bị bán giải chấp trong chưa đầy một tháng. Trước đó, ngày 8/10, bà bị bán 2,94 triệu cổ phiếu. Đến ngày 30/10, thêm 1.837.800 cổ phiếu bị bán giải chấp.

Tính chung ba đợt, lượng cổ phiếu bị bán giải chấp lên tới 7.095.800 đơn vị, tương đương gần 48,5% số cổ phiếu bà nắm giữ trước đợt đầu tiên.

Sau các giao dịch, bà Ngọc Giao cùng mẹ là bà Cao Thị Ngọc Dung và chị gái Trần Phương Ngọc Thảo, Phó Chủ tịch HĐQT PNJ, còn nắm giữ khoảng 33,58 triệu cổ phiếu, tương đương 6,56% vốn điều lệ.

Việc giải chấp diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu PNJ liên tục giảm sâu. Kết phiên 6/11, PNJ giảm về mức 15.050 đồng/cp, đưa vốn hóa thị trường xuống còn hơn 7.600 tỷ đồng.

So với vùng đỉnh khoảng 85.000 đồng/cp hồi cuối tháng 1/2026, thị giá PNJ đã mất hơn 82% giá trị. Diễn biến này khiến quy mô vốn hóa của doanh nghiệp thu hẹp đáng kể, đồng thời làm gia tăng áp lực đối với những cổ đông sử dụng cổ phiếu làm tài sản bảo đảm cho các khoản vay.

Đà giảm của PNJ diễn ra trong thời điểm doanh nghiệp đối mặt với những thay đổi lớn về hoạt động kinh doanh và tài chính.

Theo báo cáo tài chính quý III/2026, PNJ ghi nhận doanh thu thuần gần 6.995 tỷ đồng, giảm khoảng 14% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, doanh nghiệp chuyển từ mức lãi gần 496 tỷ đồng trong quý III/2025 sang lỗ sau thuế gần 258 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần PNJ đạt khoảng 32.704 tỷ đồng, tăng 28%. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ còn khoảng 471 tỷ đồng, giảm 71% so với cùng kỳ.

Sự trái chiều giữa doanh thu và lợi nhuận cho thấy quy mô bán hàng không còn đồng nghĩa với hiệu quả kinh doanh. PNJ đang chịu sức ép từ chi phí, biên lợi nhuận và những điều chỉnh liên quan đến chính sách thu đổi hàng hóa.

Tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 21/10, Chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung cho biết việc các thành viên gia đình bán cổ phiếu thời gian qua nhằm thu xếp nguồn tiền cho PNJ vay, bổ sung vốn phục vụ hoạt động kinh doanh. Riêng việc con gái bị bán giải chấp, bà Dung cho biết đây là tình huống ngoài mong muốn.

Nhìn chung, điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở một lệnh giải chấp riêng lẻ, mà còn ở việc nguồn cung cổ phiếu liên tục xuất hiện từ nhóm cổ đông liên quan đến gia đình Chủ tịch PNJ.

Khi thị giá giảm sâu, giá trị tài sản bảo đảm bằng cổ phiếu cũng thu hẹp. Nếu tỷ lệ ký quỹ không còn đáp ứng yêu cầu, cổ đông có thể phải bổ sung tài sản hoặc đối mặt với việc công ty chứng khoán bán giải chấp. Trong trường hợp lượng cổ phiếu bị bán ra lớn so với thanh khoản thị trường, nguồn cung bắt buộc này có thể tạo thêm áp lực lên giá.

Tuy nhiên, cần phân biệt việc cổ đông bán cổ phiếu để thu xếp nguồn vốn cho doanh nghiệp với giao dịch bán giải chấp nhằm thu hồi nợ.

Trong ngắn hạn, diễn biến cổ phiếu PNJ sẽ phụ thuộc không chỉ vào kết quả kinh doanh mà còn vào lượng cổ phiếu giải chấp thực tế được đưa ra thị trường, khả năng bổ sung tài sản bảo đảm của cổ đông và thanh khoản tại các vùng giá thấp.

Nếu các đợt bán cưỡng bức tiếp tục xuất hiện, PNJ có thể chịu thêm áp lực kỹ thuật. Dù vậy, mức độ tác động còn phụ thuộc vào quy mô giao dịch và khả năng hấp thụ của thị trường.