Đường 25B kết nối sân bay Long Thành với 10 làn xe. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Liên quan đến hạ tầng giao thông kết nối Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Bộ Xây dựng đề nghị các đơn vị liên quan có phương án dự phòng khi xảy ra ùn tắc, gián đoạn giao thông hoặc phát sinh nhu cầu vượt năng lực phục vụ.

Lãnh đạo Bộ Xây dựng đánh giá năng lực khai thác cảng hàng không không chỉ phụ thuộc vào hạ tầng của cảng hàng không mà còn cần đồng bộ về hệ thống giao thông kết nối, sự thuận lợi của dịch vụ vận tải công cộng chất lượng cao, bãi đỗ xe.

Các tuyến đường tiếp cận cảng phải đáp ứng được lưu lượng khách đi đến cảng hàng không vào giờ cao điểm, đảm bảo thời gian nối chuyến giữa Sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành. Điều này rất quan trọng để các hãng hàng không, đặc biệt là các hãng hàng không của Việt Nam để xây dựng kế hoạch, lịch bay, đường bay một cách hiệu quả, thuận lợi cho hành khách đi đến Sân bay Long Thành.

Nhìn nhận hiện nay hệ thống giao thông kết nối giữa Thành phố Hồ Chí Minh đến Sân bay Long Thành phụ thuộc hoàn toàn vào giao thông đường bộ (các tuyến đường cao tốc và nút giao An Phú vẫn đang trong quá trình thi công, theo kế hoạch thì dự kiến cơ bản hoàn thành toàn bộ vào đầu quý 2/2027), do đó, lãnh đạo Bộ Xây dựng bày tỏ quan điểm đến thời điểm này chưa đánh giá được đầy đủ năng lực vận chuyển và khả năng phương án tổ chức giao thông và các tình huống phát sinh nếu có.

Vì vậy, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) chỉ đạo nhà thầu tập trung nguồn lực, tăng ca, tăng kíp, đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm tiến độ, chất lượng theo yêu cầu; đồng thời có phương án dự phòng khi xảy ra ùn tắc, gián đoạn giao thông hoặc phát sinh nhu cầu vượt năng lực phục vụ.

Trong giai đoạn đầu khi các tuyến đường sắt kết nối chưa được đưa vào vận hành, vận tải hành khách giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Long Thành sẽ chủ yếu dựa vào hệ thống giao thông đường bộ. Các hướng tuyến dự kiến giúp tiếp cận sân bay gồm: cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây, cầu Nhơn Trạch, đường Vành đai 3 và Quốc lộ 25C; cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây, cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu và nút giao kết nối vào Sân bay quốc tế Long Thành.

Trước đó, Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) đã có văn bản báo cáo Cục Hàng không Việt Nam về việc tổ chức đưa Cảng hàng không quốc tế Long Thành vào khai thác từ 0h ngày 24/12/2026 (giờ địa phương).

Hiện, ACV đang phối hợp với các sở, ngành của Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu và xây dựng phương án phát triển mạng lưới vận tải hành khách công cộng kết nối giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Sân bay quốc tế Long Thành, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và hành khách hàng không.

Để nâng cao hiệu quả kết nối giao thông và tạo thuận lợi cho hành khách trong giai đoạn đầu khai thác, ACV đề xuất nghiên cứu triển khai các giải pháp ưu tiên đối với hệ thống vận tải kết nối Sân bay quốc tế Long Thành, đặc biệt trên các hành lang giao thông trọng điểm giữa Thành phố Hồ Chí Minh và sân bay.

Trong đó, các tuyến xe buýt sân bay và xe trung chuyển liên sân bay có thể được xem xét áp dụng cơ chế ưu tiên lưu thông tại một số nút giao thông quan trọng và trên các tuyến kết nối chính, qua đó góp phần bảo đảm tính ổn định về thời gian hành trình, nâng cao độ tin cậy của dịch vụ vận tải phục vụ hành khách hàng không.

Về lâu dài, trọng tâm của phương án kết nối là phát triển mạng lưới vận tải đa phương thức giữa Sân bay quốc tế Long Thành, Tân Sơn Nhất và các trung tâm đô thị lớn trong khu vực. Các tuyến vận chuyển liên sân bay, xe buýt, xe khách và phương tiện trung chuyển sẽ được nghiên cứu tổ chức theo hướng kết nối trực tiếp với các đầu mối giao thông quan trọng, các trung tâm trung chuyển hành khách công cộng và hệ thống đường sắt đô thị trong tương lai.

Đối với hành khách có nhu cầu nối chuyến giữa Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Long Thành, các đơn vị liên quan sẽ phối hợp xây dựng phương án vận chuyển chuyên biệt giữa hai sân bay thông qua các tuyến xe trung chuyển chạy thẳng, có tần suất linh hoạt và được điều phối phù hợp với lịch khai thác các chuyến bay, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm nhằm tối ưu thời gian di chuyển cho hành khách; tối ưu quy trình làm thủ tục, kiểm tra an ninh, xuất nhập cảnh và các dịch vụ liên quan, qua đó rút ngắn thời gian chuyển tiếp và nâng cao trải nghiệm của hành khách khi di chuyển giữa hai cảng hàng không./.