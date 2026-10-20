Chưa đăng ký tạm trú tại TP.HCM vẫn được khám sức khỏe miễn phí

Xác thực nơi ở qua VNeID để được thụ hưởng

Ngày 17.10, UBND TP.HCM có Công văn số 10110/UBND-VX chấp thuận mở rộng đối tượng được khám sức khỏe định kỳ miễn phí.

Theo đó, công dân Việt Nam chưa đủ điều kiện đăng ký thường trú hoặc tạm trú tại thành phố vẫn thuộc diện thụ hưởng nếu có thông tin nơi ở hiện tại trên địa bàn được xác thực bằng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trên ứng dụng VNeID.

Người cao tuổi tại TP.HCM được thăm khám sức khỏe. Ảnh minh hoạ. Nguồn: Báo SGGP

Chính sách áp dụng không phân biệt nơi đăng ký thường trú, tạm trú trong hay ngoài TP.HCM. Như vậy, người đang sinh sống thực tế tại thành phố nhưng chưa hoàn tất điều kiện đăng ký cư trú vẫn có cơ hội tham gia chương trình, với điều kiện đáp ứng yêu cầu xác thực thông tin nêu trên.

UBND thành phố giao UBND các phường, xã, đặc khu thông tin đến người dân, rà soát đối tượng, xác định nhu cầu và tổ chức khám theo quy định. Các địa phương phải phối hợp với cơ quan công an xác thực thông tin, lập dự toán kinh phí bổ sung, bảo đảm không bỏ sót hoặc tính trùng đối tượng.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và Công an thành phố hướng dẫn thực hiện.

Hơn 6,3 triệu lượt người đã được khám, sàng lọc

Theo số liệu Sở Y tế TP.HCM được công bố ngày 20.10, tính đến ngày 19.10, toàn thành phố ghi nhận 6.318.764 lượt khám sức khỏe, khám sàng lọc. Trong đó, 2.279.506 học sinh đã được khám, đạt 87,1% kế hoạch; số người lao động được khám là 1.248.756, đạt 27,7%; sinh viên đạt 128.835 người, tương đương 29,3%.

Tiến độ giữa các nhóm còn chênh lệch đáng kể. Trong khi việc khám sức khỏe cho học sinh đạt tỉ lệ khá cao, nhóm người lao động và sinh viên vẫn còn nhiều người chưa được tiếp cận.

Đến ngày 19.10, có 86/168 phường, xã, đặc khu đạt tỉ lệ khám cộng dồn từ 50% trở lên; xã Thạnh An và phường Phước Thắng đã hoàn thành khám sức khỏe, sàng lọc cho toàn bộ người dân trên địa bàn, nhưng một số nơi vẫn có tỉ lệ dưới 30%.

Chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí tại TP.HCM bắt đầu từ ngày 25.5.2026, đặt mục tiêu 100% người dân tại 168 phường, xã, đặc khu được khám ít nhất một lần trong năm.

Việc mở rộng đối tượng diễn ra khi thành phố đang đẩy nhanh tiến độ, đồng thời rà soát những nhóm dân cư có nguy cơ bị bỏ sót do đặc thù công việc, điều kiện sinh hoạt hoặc tình trạng cư trú.

Mở rộng diện khám phải đi cùng chất lượng

Việc bổ sung nhóm người chưa đủ điều kiện đăng ký thường trú, tạm trú giúp chính sách tiếp cận sát hơn với thực tế dân cư đô thị. Tại một thành phố có lượng lớn người đến học tập, làm việc và sinh sống, nếu chỉ dựa vào danh sách cư trú đã hoàn tất thủ tục, một bộ phận người dân có thể gặp khó khăn khi tiếp cận chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Tuy nhiên, mở rộng đối tượng mới là bước đầu. Để chính sách đi vào thực tế, các phường, xã cần chủ động hướng dẫn người dân xác thực thông tin trên VNeID, rà soát danh sách và thông báo rõ địa điểm, thời gian khám. Việc bố trí kinh phí bổ sung cũng cần kịp thời để không làm chậm quá trình tổ chức khám.

Chất lượng chuyên môn là yêu cầu quan trọng không kém số lượng người được khám. Theo thông tin từ ngành y tế thành phố, nội dung khám được xây dựng phù hợp với nhóm tuổi và đối tượng, gồm đánh giá các chỉ số sức khỏe cơ bản, khám chuyên khoa, xét nghiệm và sàng lọc yếu tố nguy cơ theo hướng dẫn chuyên môn. Người có dấu hiệu bất thường cần được tư vấn, hướng dẫn khám tiếp và theo dõi phù hợp.

Chủ trương khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí từ năm 2026 gắn với định hướng chuyển trọng tâm từ chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh tại Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Với TP.HCM, hiệu quả chương trình không chỉ nằm ở số lượt khám mà còn ở khả năng phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật, quản lý hồ sơ sức khỏe và bảo đảm những người đang sinh sống trên địa bàn đều có cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế.

Việc mở rộng chính sách cho người chưa đăng ký tạm trú vì thế có ý nghĩa thiết thực, nhưng kết quả cuối cùng phụ thuộc vào khâu xác thực, tổ chức khám và theo dõi sau khám. Đây là những điều kiện để mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân đến được với người dân trong thực tế.