Chưa đăng ký tài khoản an sinh trên VNeID, có bị ảnh hưởng lương hưu?

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, cơ chế sử dụng Tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID được triển khai từ ngày 28-9-2026 theo Nghị định 320/2026/NĐ-CP ngày 13-8-2026 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 69/2024/NĐ-CP về định danh và xác thực điện tử.

Người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội có thêm phương thức nhận tiền thông qua “Tài khoản hưởng an sinh xã hội” trên VNeID. Ảnh: Phương Vi

Tài khoản hưởng an sinh xã hội được hiểu là thông tin định danh trên VNeID, cho phép người dân tích hợp một tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động để tiếp nhận lương hưu, các khoản hỗ trợ và những khoản chi trả an sinh xã hội khác.

Đây không phải là một tài khoản ngân hàng mới. VNeID đóng vai trò là nền tảng định danh để kết nối với tài khoản nhận tiền của người hưởng. Tài khoản được tích hợp phải là tài khoản chính chủ và thông tin phải phù hợp với dữ liệu định danh điện tử.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trường hợp người thụ hưởng chưa tạo lập tài khoản hưởng an sinh xã hội và chưa có văn bản ủy quyền tiếp nhận, các khoản lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội vẫn được chi trả bằng những hình thức khác theo quy định hiện hành. Vì vậy, việc chưa đăng ký tài khoản an sinh trên VNeID không làm mất hoặc dừng quyền hưởng lương hưu.

Quy định mới chủ yếu bổ sung thêm một phương thức chi trả trên môi trường số, giúp người hưởng chủ động quản lý khoản tiền được nhận và góp phần tăng tính minh bạch, an toàn trong quá trình chi trả.

Người có nhu cầu sử dụng phương thức này cần có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và tích hợp tài khoản nhận tiền phù hợp trên VNeID. Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) đã triển khai chức năng tích hợp tài khoản thanh toán trên VNeID cho công dân có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đang hoạt động.