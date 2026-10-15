Chưa có VNeID, học sinh vẫn được sử dụng học liệu số quốc gia miễn phí

Đây là một trong những nguyên tắc được quy định tại Đề án “Hệ thống học liệu số quốc gia đối với giáo dục phổ thông” vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo Quyết định số 1965/QĐ-TTg ngày 12.10.2026, Hệ thống học liệu số quốc gia đối với giáo dục phổ thông được xây dựng nhằm hình thành hạ tầng dùng chung, phục vụ đổi mới giáo dục, đồng thời tạo điều kiện để học sinh, giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục trên cả nước tiếp cận nguồn học liệu số có chất lượng, được chuẩn hóa.

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Đáng chú ý, dù hệ thống dự kiến kết nối với ứng dụng định danh quốc gia VNeID và các phương thức xác thực phù hợp khác, Đề án vẫn đặt ra nguyên tắc bảo đảm học sinh không bị hạn chế quyền tiếp cận học liệu chỉ vì chưa có tài khoản định danh điện tử.

Đối với các nguồn học liệu công khai, miễn phí, người dùng không bắt buộc phải đăng nhập để truy cập. Quy định này giúp giảm bớt các rào cản về thủ tục và kỹ thuật, tạo điều kiện để học sinh chủ động khai thác tài nguyên học tập, đồng thời giúp phụ huynh dễ dàng tìm kiếm học liệu phục vụ việc học của con em.

Không chỉ hướng đến mở rộng khả năng tiếp cận, Đề án còn nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm công bằng trong giáo dục. Nhà nước sẽ bảo đảm đầu tư phát triển và cung cấp miễn phí bộ học liệu lõi quốc gia theo Chương trình giáo dục phổ thông, qua đó tạo nguồn tài nguyên dùng chung phục vụ hoạt động dạy và học.

Đặc biệt, nguồn lực về hạ tầng, thiết bị và giải pháp truy cập sẽ được ưu tiên cho học sinh, giáo viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và học sinh khuyết tật.

Việc chú trọng các nhóm đối tượng này nhằm thu hẹp khoảng cách trong tiếp cận tài nguyên giáo dục số, giúp người học ở những địa bàn còn khó khăn có thêm cơ hội sử dụng học liệu chất lượng cao.

Về lộ trình triển khai, trong giai đoạn 2026–2027, các cơ quan liên quan sẽ tập trung rà soát, hoàn thiện khung pháp lý, tiêu chuẩn kỹ thuật, vận hành thử nghiệm phiên bản đầu tiên của Cổng học liệu số, hoàn thành bộ học liệu lõi quốc gia trong giai đoạn thí điểm và triển khai kết nối xác thực định danh.

Sang giai đoạn 2028–2030, hệ thống sẽ tiếp tục được hoàn thiện để vận hành ổn định và mở rộng đồng bộ trên phạm vi toàn quốc. Mục tiêu đặt ra là phấn đấu 100% cơ sở giáo dục phổ thông kết nối và sử dụng Hệ thống trước năm 2030.

Bộ GD&ĐT được giao làm cơ quan chủ quản Hệ thống, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ, cơ quan ngang bộ cùng UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện.

Với định hướng mở rộng khả năng tiếp cận học liệu số miễn phí, không phụ thuộc vào việc người học đã có tài khoản VNeID hay chưa, Đề án hướng tới xây dựng môi trường học tập số thuận tiện và bình đẳng hơn, đồng thời tạo thêm điều kiện để học sinh trên cả nước chủ động tiếp cận nguồn tri thức phục vụ học tập.