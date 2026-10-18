Chưa có tổ chức công đoàn, công ty vẫn được xử lý kỷ luật

- ThS Lê Ngọc Anh (khoa Luật Dân sự, Trường Đại học Luật TPHCM): Theo điểm b khoản 1 Điều 122 Bộ luật Lao động năm 2019, khi xử lý kỷ luật lao động, phải có sự tham gia của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở mà người lao động đang bị xử lý kỷ luật là thành viên. Căn cứ Điều 3 Bộ luật Lao động thì tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở bao gồm công đoàn cơ sở và tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp.

Như vậy có thể hiểu, trường hợp doanh nghiệp chưa thành lập công đoàn cơ sở thì việc xử lý kỷ luật người lao động không bắt buộc phải có mặt tổ chức này. Cách hiểu này phù hợp với Điều 70 Nghị định 145/2020/NĐ-CP, quy định về trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật lao động.

Do đó, nếu không có tổ chức công đoàn, công ty vẫn có thể tiến hành xử lý kỷ luật nhưng phải bảo đảm các nguyên tắc, trình tự, thủ tục và quyền của người lao động theo quy định của Bộ luật Lao động.