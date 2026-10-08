Chưa có phương án chính thức về điều chỉnh địa giới 8 xã phía Nam của Lâm Đồng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn chủ trì cuộc họp báo cung cấp thông tin 9 tháng đầu năm cho báo chí. (Ảnh: Chu Quốc Hùng/TTXVN)

Sáng 8/10, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn đã chủ trì buổi họp báo, cung cấp thông tin về kinh tế-xã hội quý 3 và 9 tháng của năm, nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2026.

Trước thông tin về việc 8 xã ở khu vực phía Nam tỉnh Lâm Đồng (gồm: Cát Tiên, Cát Tiên 2, Cát Tiên 3, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Đạ Tẻh 2, Đạ Tẻh 3 và Bảo Lâm 5) sẽ tách khỏi tỉnh Lâm Đồng để sáp nhập vào tỉnh Đồng Nai, Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng khẳng định hiện chưa có cơ sở để xác định thông tin này; chưa có phương án điều chỉnh địa giới hành chính được cấp có thẩm quyền quyết định.

Tại cuộc họp báo, ông Trần Hữu Tuấn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng đã trả lời câu hỏi của phóng viên TTXVN liên quan đến nội dung điều chỉnh địa giới hành chính giữa 2 tỉnh Lâm Đồng và Đồng Nai.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng chủ trì họp báo cung cấp thông tin kinh tế-xã hội 9 tháng đầu năm cho các cơ quan báo chí. (Ảnh: Chu Quốc Hùng/TTXVN)

Cụ thể tại Nghị quyết số 188/NQ-CP ngày 16/7/2026 về việc chuyển giao Vườn quốc gia Cát Tiên về Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai quản lý, Chính phủ giao các cơ quan liên quan thực hiện các thủ tục trình cấp có thẩm quyền quyết định việc chuyển giao.

Sau khi có quyết định chuyển giao toàn bộ diện tích Vườn quốc gia Cát Tiên, Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai chủ trì, phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng và các cơ quan liên quan xây dựng, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt Đề án điều chỉnh địa giới hành chính giữa thành phố Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng.

Đến nay, Thủ tướng Chính phủ chưa ban hành quyết định chuyển giao Vườn quốc gia Cát Tiên về Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai quản lý. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cũng chưa nhận được Đề án điều chỉnh địa giới hành chính do Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai chủ trì xây dựng; chưa có ý kiến thống nhất của cấp có thẩm quyền của hai địa phương về phương án điều chỉnh địa giới hành chính.

Trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Đạ Huoai tiếp quản trụ sở Ủy ban Nhân dân huyện Đạ Huoai trước khi sáp nhập 3 huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh và Cát Tiên từ 01/12/2024. (Ảnh: Chu Quốc Hùng/TTXVN)

Trước đó, ngày 14/9/2026, Sở Nội vụ Lâm Đồng có công văn đề nghị các sở, ngành và Ủy ban Nhân dân 8 xã liên quan là Cát Tiên, Cát Tiên 2, Cát Tiên 3, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Đạ Tẻh 2, Đạ Tẻh 3 và Bảo Lâm 5 cung cấp hồ sơ, tài liệu, số liệu phục vụ nghiên cứu, xây dựng Đề án điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng.

Nội dung đề nghị bao gồm hồ sơ, bản đồ ranh giới Vườn quốc gia Cát Tiên, hiện trạng sử dụng đất, số liệu dân số, đất đai, tài sản công, quy hoạch, tổ chức bộ máy và các thông tin kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh liên quan.

Việc cung cấp hồ sơ, số liệu này là thực hiện yêu cầu phối hợp phục vụ nghiên cứu, xây dựng Đề án theo nhiệm vụ được giao, không đồng nghĩa với việc đã có phương án điều chỉnh địa giới hành chính hoặc đã có quyết định thay đổi địa giới.

Công văn của Sở Nội vụ cũng nêu rõ các số liệu được yêu cầu cung cấp để tổng hợp, trong đó có cả bản đồ hiện trạng và bản đồ ranh giới khu vực đề nghị điều chỉnh “nếu có.”

Đại diện Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng cho biết, theo quy định, việc điều chỉnh địa giới hành chính phải được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục và do cấp có thẩm quyền xem xét, thẩm định, quyết định. Vì vậy, các thông tin về việc 8 xã nêu trên chắc chắn sẽ được chuyển sang tỉnh Đồng Nai là chưa có cơ sở để khẳng định tại thời điểm hiện nay.

Ông Trần Hữu Tuấn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Lâm Đồng, trả lời câu hỏi của phóng viên TTXVN liên quan đến nội dung điều chỉnh địa giới hành chính giữa 2 tỉnh Lâm Đồng và Đồng Nai. (Ảnh: Chu Quốc Hùng/TTXVN)

Tỉnh Lâm Đồng đề nghị cán bộ, đảng viên và nhân dân tại các địa phương liên quan bình tĩnh, yên tâm công tác, sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt bình thường; không hoang mang trước những thông tin chưa được kiểm chứng.

Người dân cần theo dõi thông tin từ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các cơ quan báo chí chính thống; không tự ý lan truyền những thông tin chưa có căn cứ, gây ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất và tình hình tại địa phương.

Mọi thay đổi liên quan đến địa giới hành chính, tổ chức chính quyền, quyền và nghĩa vụ của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn chỉ được thực hiện sau khi cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định chính thức.

Khi có phương án hoặc quyết định chính thức, các cơ quan chức năng sẽ thông tin công khai để cán bộ, nhân dân biết và thực hiện theo quy định. Do đó, ở thời điểm hiện tại, người dân tại 8 xã: Cát Tiên, Cát Tiên 2, Cát Tiên 3, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Đạ Tẻh 2, Đạ Tẻh 3 và Bảo Lâm 5 có thể yên tâm sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống và chờ thông tin, quyết định cuối cùng của cơ quan có thẩm quyền./.