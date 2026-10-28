Chưa có người chiến thắng rõ ràng trong bầu cử ở Israel, phe đối lập trỗi dậy

Hai ứng viên nặng ký cho chức Thủ tướng Israel. Ảnh: EPA

Báo The Guardian và đài CNN đưa tin cuộc bầu cử được cho là có ý nghĩa quan trọng nhất trong lịch sử Israel diễn ra sít sao tới mức chưa có người thắng rõ ràng. Sự kiện này ghi nhận tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt mức lịch sử cũng như số lượng cử tri Ảrập tại Israel tham gia cao chưa từng có.

Các cuộc thăm dò sau bỏ phiếu được công bố tối 27/10 cho thấy khối các đảng đối lập do ông Gadi Eisenkot, cựu Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) dẫn đầu có khả năng giành được phần lớn số ghế tại quốc hội với cách biệt nhỏ, vượt qua liên minh cánh hữu và cực hữu của Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Tuy nhiên, đảng Likud của ông Netanyahu vẫn được dự báo là đảng giành được số ghế lớn nhất.

Kết quả này dự báo một giai đoạn kéo dài nhiều tuần với các cuộc thương lượng nhằm xác định bên nào có thể thành lập chính phủ liên minh, trước khi một thủ tướng được công bố hoặc Israel phải tổ chức thêm một vòng bầu cử.

Sau một ngày cử tri Israel đổ về các điểm bỏ phiếu trên khắp cả nước, kết quả thăm dò cho thấy ông Netanyahu vẫn duy trì được sự ủng hộ vững chắc của một lượng lớn cử tri Likud, bất chấp việc nhiều người Israel không còn ủng hộ ông.

Kết quả thăm dò sau bỏ phiếu. Ảnh: BBC

Các đảng Ảrập tại Israel được dự báo có thể giành tới 18 ghế trong quốc hội, có khả năng giữ vai trò quyết định trong các cuộc đàm phán thành lập chính phủ mới, vốn được cho là sẽ kéo dài. Trong khi đó, ông Netanyahu nhiều khả năng không giành đủ số ghế cần thiết để thành lập liên minh cầm quyền mới.

Nếu kết quả thăm dò chính xác, cả đảng Likud của ông Netanyahu lẫn đảng Yashar của ông Eisenkot đều sẽ gặp khó khăn trong việc tìm kiếm con đường giành đa số tại quốc hội gồm 120 ghế. Số ghế dự kiến của Likud dường như một lần nữa vượt qua các dự báo được đưa ra trước ngày bầu cử.

Tuy nhiên, một điều đã rõ là ông Netanyahu không còn có thể khẳng định mình nhận được sự ủy nhiệm rõ ràng của cử tri, trong khi tương lai chính trị của ông đang trở nên bấp bênh.

Các cuộc thăm dò sau bỏ phiếu được công bố sau khi ông Netanyahu cùng lãnh đạo một số đảng nỗ lực vào phút chót nhằm kéo dài thời gian mở cửa các điểm bỏ phiếu quá thời hạn 22h. Ủy ban Bầu cử Trung ương Israel đã bác bỏ đề nghị này.

Trước đó, ông Netanyahu công khai cáo buộc phe “cánh tả và người Ảrập tìm cách đánh cắp cuộc bầu cử". Ủy ban Bầu cử Trung ương Israel đã bác bỏ cáo buộc, cho biết chưa phát hiện bằng chứng về hành vi can thiệp có hệ thống vào phiếu bầu.

Cuộc bầu cử hôm 27/10 ghi nhận tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao nhất trong 50 năm qua, vốn được xem như cuộc trưng cầu ý kiến về gần 17 năm cầm quyền liên tục của ông Netanyahu. Trong thời gian gần đây, ông Netanyahu đã lãnh đạo Israel trải qua 3 năm xung đột chưa từng có tiền lệ, bất ổn và ngày càng bị cô lập trên trường quốc tế.

Với hơn 7 triệu người đủ điều kiện bỏ phiếu, tỷ lệ cử tri tham gia tính đến 18h ngà 27/10 đạt 74,3%, tăng khoảng 9 điểm phần trăm so với cuộc bầu cử trước. Số quân nhân đang tại ngũ đi bỏ phiếu cũng tăng đáng kể.