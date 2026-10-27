Chưa có đường sắt, khách TPHCM ra sân bay Long Thành di chuyển ra sao?

Bước vào giai đoạn nước rút mở cửa vào cuối năm 2026, Cảng hàng không quốc tế Long Thành đã chuyển trọng tâm từ xây dựng sang hoàn thiện hạ tầng kết nối, pháp lý và điều kiện kỹ thuật để sẵn sàng khai thác.

Theo cập nhật mới nhất từ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), tính đến tháng 10/2026, Dự án thành phần 3 – nhóm công trình thiết yếu phục vụ khai thác đã đạt khoảng 86% khối lượng xây dựng theo giá trị hợp đồng.

Trong số 16 gói thầu chính, 4 gói đã hoàn thành và 12 gói còn lại đang tập trung tối đa nguồn lực với mục tiêu về đích trong tháng 12/2026.

Các hạng mục cốt lõi như hệ thống đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay, nhà ga hành khách, nhà ga hàng hóa số 1, đài kiểm soát không lưu cùng hạ tầng an ninh, PCCC đều đang tiến dần đến giai đoạn hoàn thiện đồng bộ.

Sân bay Long Thành dự kiến khai thác thương mại cuối năm 2026. Ảnh: Hoàng Anh

Theo kế hoạch, công tác nghiệm thu các công trình trọng yếu sẽ diễn ra trong tháng 11/2026. Ngay sau đó, vào đầu tháng 12/2026, các thủ tục môi trường, an ninh hàng không, cấp phép cho nhân viên, phương tiện khu bay và Giấy chứng nhận khai thác cảng sẽ được hoàn tất.

Song song với việc nghiệm thu, chương trình vận hành thử nghiệm (ORAT) được triển khai toàn diện với nhiều kịch bản thực tế nhằm kiểm tra mức độ sẵn sàng của hạ tầng, trang thiết bị và quy trình điều hành trước ngày mở cửa chính thức.

Giai đoạn đầu, khách đi từ TPHCM ra sân bay Long Thành ra sao ?

Về phương án khai thác, ACV cho biết giai đoạn đầu sân bay dự kiến phục vụ tối đa khoảng 366 chuyến bay mỗi tuần, bao gồm 322 chuyến nội địa và 44 chuyến quốc tế.

Nút giao Quốc lộ 51 với đường T1 kết nối sân bay Long Thành. Ảnh: T. Linh

Do đường sắt kết nối vùng chưa vận hành, di chuyển từ TPHCM ra sân bay Long Thành giai đoạn đầu phụ thuộc hoàn toàn vào đường bộ qua 2 hướng tuyến chủ lực. Hướng 1 đi từ cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây, qua cầu Nhơn Trạch, vào đường Vành đai 3 rồi rẽ sang Quốc lộ 25C.

Hướng 2 xuất phát từ cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây, rẽ sang cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu để vào nút giao cổng chính sân bay. ACV đang phối hợp với TPHCM và Đồng Nai điều tiết lưu lượng từ xa, kiểm soát tại các nút giao trọng điểm để bảo đảm thời gian hành trình.

Để hỗ trợ hành khách, ACV kiến nghị ưu tiên lưu thông cho xe buýt sân bay, xe trung chuyển trên các hành lang chính và bố trí các điểm đón trả khách cố định, nhận diện thống nhất tại các trung tâm TPHCM.

Riêng luồng khách chuyển tiếp giữa Tân Sơn Nhất và Long Thành sẽ có dàn xe trung chuyển chuyên biệt chạy thẳng trên cao tốc hoạt động 24/7 với tần suất linh hoạt theo lịch bay. Hai đầu nhà ga được bố trí quầy hướng dẫn, biển chỉ dẫn trực quan và bảng thông tin thời gian thực, kết hợp tối ưu quy trình làm thủ tục, kiểm tra an ninh và xuất nhập cảnh liên thông để rút ngắn thời gian nối chuyến.

Tại nội cảng Long Thành, giao thông nhà ga được phân tầng một chiều: tầng trên đón trả khách đi nhanh qua hệ thống cầu cạn, tầng trệt và khu vực kết nối nhà để xe dành cho luồng đón khách đến.

Làn xe được tách biệt rõ ràng cho từng phương tiện: xe buýt công cộng sát nhà ga, taxi và xe công nghệ đỗ bãi chờ trước khi vào làn đón riêng, xe hợp đồng và du lịch đón trả tại bãi tập trung.

Toàn bộ khu vực tích hợp hệ thống camera giám sát (CCTV) và thu phí tự động ETC tại cửa ngõ, giúp phương tiện lưu thông liên tục và tránh ùn tắc.