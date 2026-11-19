Người mẹ cùng chiếc ô tô giao cho con điều khiển khi chưa có bằng lái xe (hình phải). Ảnh: CAHP

Vụ việc xảy ra tại Hải Phòng mới đây khiến cả người cầm lái và chủ phương tiện bị xử phạt với tổng số tiền dự kiến 77 triệu đồng. Điều đáng nói, nếu xảy ra tai nạn, người liên quan còn có thể đối diện án tù.

Giao ô tô cho con chưa đủ điều kiện: Hành vi đáng lên án

Liên quan đến vụ một người mẹ livestream khen con chưa có bằng lái xe nhưng vẫn điều khiển ô tô giỏi, lực lượng CSGT Công an TP.Hải Phòng đã lập biên bản xử phạt 2 trường hợp, với tổng mức phạt dự kiến 77 triệu đồng. Nguồn: Cục CSGT

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip livestream quay cảnh thanh niên trẻ lái xe ô tô. Trong clip người mẹ được cho là cầm điện thoại quay trực tiếp cảnh con mình lái xe chở bố mẹ.

Qua clip, người bố của thanh niên này nói rằng, con không có bằng lái nhưng đã lái được xe chở bố mẹ và sau này dù có uống rượu bia cũng có con trai lái xe nên không phải lo.

Sau khi đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội đã khiến nhiều người bức xúc vì hành vi giao xe cho người không có bằng lái của đôi vợ chồng sẽ gây nguy hiểm với người tham gia giao thông. Người dân cũng mong cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, làm rõ.

Phạt 77 triệu đồng và tạm giữ phương tiện đối với người điều khiển khi "Không có giấy phép lái xe". Ảnh: CAHP.

Theo Cục Cảnh sát giao thông - CSGT (Bộ Công an), sau khi tiếp nhận clip phản ánh trên mạng xã hội, Phòng CSGT Công an thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 1 khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc.

Kết quả xác minh cho thấy, khoảng 13 giờ chiều 15/11, tại đường thuộc tổ dân phố Chiếm Phương, phường Hòa Bình, thành phố Hải Phòng, B.M.H. (sinh năm 2008) điều khiển ô tô biển kiểm soát 15B-362.xx khi không có giấy phép lái xe.

Phương tiện thuộc sở hữu của Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Hà Phú Vinh. Đáng chú ý, chủ phương tiện là phụ huynh đã giao xe cho con mình dù người này không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Ngày 19/11, lực lượng CSGT mời người điều khiển và đại diện công ty đến làm việc. Người lái xe thừa nhận hành vi vi phạm. Cơ quan chức năng đã lập biên bản đối với cả hai trường hợp: người điều khiển ô tô không có giấy phép lái xe bị phạt từ 18 - 20 triệu đồng; chủ phương tiện là tổ chức giao xe cho người không đủ điều kiện bị phạt từ 56 - 60 triệu đồng. Tổng mức phạt dự kiến lên tới 77 triệu đồng; đồng thời chiếc ô tô vi phạm bị tạm giữ.

Nếu xảy ra tai nạn, người giao xe và người cầm lái có thể lĩnh án tù

Trao đổi với phóng viên báo Tin tức và Dân tộc chiều 19/11, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường nhấn mạnh, ô tô là nguồn nguy hiểm cao độ, người điều khiển phải đáp ứng đầy đủ điều kiện về độ tuổi, sức khỏe, giấy phép lái xe và kỹ năng theo quy định. Biết lái xe trên thực tế không đồng nghĩa với việc đủ điều kiện pháp lý để tham gia giao thông.

Đáng lưu ý, hậu quả pháp lý không dừng lại ở xử phạt hành chính. Nếu người giao xe biết rõ người được giao không có giấy phép lái xe hoặc không đủ điều kiện điều khiển, sau đó xảy ra hậu quả thuộc trường hợp luật định, người giao xe có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 264 Bộ luật Hình sự (BLHS).

Khung hình phạt cơ bản có thể là phạt tiền từ 10 - 50 triệu đồng hoặc cải tạo không giam giữ đến 3 năm; các khung tiếp theo có thể lên đến 3 năm tù hoặc cao hơn tùy hậu quả.

“Đặc biệt, nếu người trực tiếp cầm lái không có giấy phép lái xe hoặc vi phạm quy định về nồng độ cồn mà gây tai nạn, người này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 260 BLHS. Với các tình tiết định khung như không có giấy phép lái xe hoặc vi phạm nồng độ cồn theo quy định, mức hình phạt có thể từ 3 - 10 năm tù. Nếu tai nạn gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thuộc khoản 3 Điều 260, mức án có thể lên tới 7 - 15 năm tù”, luật sư Đặng Văn Cường nhấn mạnh.

Nhiều ý kiến đã bày tỏ sự bức xúc trên một số diễn đàn mạng xã hội trong sáng 19/11 - một lần giao chìa khóa tưởng chừng vô hại có thể khiến người vô tội phải trả giá bằng tính mạng, con cái vướng vòng lao lý và chính cha mẹ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Mức phạt hàng chục triệu đồng là bài học đắt giá, nhưng nếu xảy ra tai nạn nghiêm trọng, cái giá phải trả còn có thể là nhiều năm tù và những mất mát không gì bù đắp được.

Theo kết quả xác minh của lực lượng chức năng, khoảng 13 giờ ngày 15/11, B.M.H (18 tuổi) điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 15B-362.xx trên tuyến đường thuộc tổ dân phố Chiếm Phương, P.Hòa Bình, Hải Phòng. Thời điểm điều khiển phương tiện tham gia giao thông, B.M.H chưa có bằng lái xe theo quy định.

Lực lượng công an cũng đưa ra lời cảnh báo toàn bộ người dân giao ô tô cho người không đủ điều kiện điều khiển là hành vi vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông nghiêm trọng. Chủ phương tiện cần kiểm tra đầy đủ điều kiện của người lái trước khi giao xe.