Chưa chốt phương án lai dắt cầu đi bộ Lá dừa từ Vũng Tàu về TP.HCM

Ngày 13/10, lãnh đạo Cảng vụ Hàng hải TP.HCM cho biết, đến thời điểm này, Cảng vụ vẫn đang xin ý kiến các cơ quan liên quan về phương án lai dắt vận chuyển nhịp cầu chính cầu đi bộ từ nhà máy đóng tàu thuộc Công ty Cổ phần đóng tàu Đại Dũng (ở Vũng Tàu cũ) đến vị trí công trường dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn (bến Bạch Đằng, TP.HCM).

Cầu đi bộ vòm thép hình lá dừa nước được thi công tại nhà máy đóng tàu thuộc Công ty Cổ phần đóng tàu Đại Dũng ở Vũng Tàu.

Theo Cảng vụ Hàng hải TP.HCM, việc triển khai công tác lai dắt, vận chuyển nhịp cầu chính cầu đi bộ từ nhà máy đóng tàu thuộc Công ty Cổ phần đóng tàu Đại Dũng đến vị trí công trường dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn là nhiệm vụ chính trị quan trọng, có tính chất phức tạp, liên quan trực tiếp đến hoạt động hàng hải, đường thủy nội địạ.

Tuy nhiên, phương án bảo đảm an toàn hàng hải do Công ty Cổ phần vận tải đa phương thức Vietranstimex trình tại Văn bản số 69/2026/CV-VTT ngày 12/8/2026 và báo cáo trình bày tại cuộc họp ngày 14/8 giữa cảng vụ với các đơn vị liên quan chưa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về cơ sở pháp lý, cơ sở kỹ thuật và điều kiện thực tế để làm cơ sở xem xét phê duyệt và tổ chức thực hiện.

Cảng vụ Hàng hải TP.HCM yêu cầu đại diện chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận/Công ty Cổ phần vận tải đa phương thức Vietranstimex) bổ sung phương án đảm bảo an toàn hàng hải lai dắt vận chuyển nhịp cầu chính trình cảng vụ trước ngày 19/8.

Điển hình như, Cảng vụ yêu cầu chủ đầu tư phải bổ sung phương án lai dắt về tốc độ hành trình, số lượng, công suất tàu lai, chi tiết các tuyến hành trình... Trong đó, đặc biệt chú trọng đến yếu tố bảo đảm an toàn, an ninh trong toàn bộ quá trình vận chuyển và lắp đặt cầu đi bộ này. Chủ đầu tư sau đó đã bổ sung các phương án theo yêu cầu.

Hiện, Cảng vụ Hàng hải TP.HCM vẫn đang gửi văn bản xin ý kiến các cơ quan liên quan về phương án di chuyển, lai dắt vòm thép cầu đi bộ nói trên.