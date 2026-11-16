Vẫn chưa có ngân hàng thành viên được cấp phép tại IFC

Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến đối với Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 329/2025/NĐ-CP ngày 18/12/2025 về cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng, quản lý ngoại hối, phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt tại Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam (Nghị định 329).

“Các nhà đầu tư và cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế đều cho rằng điều kiện về xếp hạng tín nhiệm quy định tại điểm b khoản 2 Điều 13 và điểm b khoản 2 Điều 14 Nghị định 329 là cao, dẫn đến một số ngân hàng lớn hoạt động hiệu quả và quan tâm thành lập ngân hàng thành viên trong Trung tâm tài chính quốc tế hiện đang chưa đáp ứng” - Ngân hàng Nhà nước nêu rõ.

Theo Ngân hàng Nhà nước, nhà đầu tư và thành viên Trung tâm tài chính quốc tế cần có tài khoản mở tại ngân hàng thành viên/tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động tại Trung tâm tài chính khi thực hiện các hoạt động được phép theo pháp luật về Trung tâm tài chính.

Quy định này tạo điều kiện nhận diện, theo dõi dòng tiền liên quan đến hoạt động được phép thực hiện của thành viên, đảm bảo yêu cầu quản lý, giám sát dòng vốn đặc thù vào/ra IFC.

Như vậy, để IFC đi vào vận hành thực chất, hiệu quả, cần thiết phải có ngân hàng thành viên được thành lập và khai trương hoạt động trong Trung tâm tài chính.

Chưa cấp phép ngân hàng thành viên tại Trung tâm tài chính quốc tế, đề xuất mở cơ chế khơi thông dòng vốn. Ảnh tư liệu.

Theo quy định, điều kiện cấp Giấy phép thành lập ngân hàng thương mại 100% vốn nước ngoài và chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành viên là: thứ hạng tín nhiệm từ mức AA- trở lên (theo Standard & Poor’s hoặc Fitch Ratings) hoặc từ mức Aa3 trở lên (theo Moody’s) đến thời điểm gần nhất tính từ thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép.....

Trên cơ sở tổng hợp khó khăn vướng mắc thời gian qua về điều kiện về xếp hạng tín nhiệm, các đơn vị đề xuất điều chỉnh theo hướng xem xét áp dụng ngưỡng thấp hơn trong giai đoạn đầu, để tạo điều kiện thu hút định chế tài chính quốc tế. Sau đó, nâng dần theo lộ trình khi Trung tâm tài chính quốc tế đã có uy tín và bề dày hoạt động.

Cũng theo ban soạn thảo, mặc dù trước mắt đã có một số ngân hàng có thể đáp ứng các quy định hiện hành về điều kiện cấp phép trong Trung tâm tài chính quốc tế và sẵn sàng nộp hồ sơ xin cấp phép thành lập.

Tuy nhiên, sau khi các ngân hàng hoàn thiện và nộp hồ sơ, cần có thời gian để Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính rà soát, hoàn tất thủ tục cấp giấy phép thành lập. Đồng thời các ngân hàng cũng cần có thời gian để chuẩn bị và đáp ứng các điều kiện khai trương hoạt động như: hệ thống công nghệ thông tin, nhân sự, bộ máy quản trị…

Như vậy, ngân hàng thành viên có thể chưa đi vào hoạt động được ngay để cung cấp dịch vụ, sản phẩm cho các thành viên trong IFC.

Đề xuất mở tài khoản vốn, tài khoản thanh toán ngoại tệ tạm thời

Dự thảo Nghị định gồm 5 điều, tập trung vào điều kiện cấp phép ngân hàng nước ngoài và cơ chế sử dụng tài khoản ngoại tệ trong giai đoạn đầu hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế.

Tại dự thảo, Ngân hàng Nhà nước đề xuất bổ sung các Điều 84a, 84b vào sau Điều 84 của Nghị định 329 về sử dụng tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ.

Theo đó, Điều 84a cho phép doanh nghiệp thành viên sử dụng tài khoản vốn tạm thời tại ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam, mà không phải là thành viên Trung tâm tài chính quốc tế.

“Trong thời hạn 60 ngày sau khi ngân hàng thành viên trong Trung tâm tài chính được cấp phép và triển khai hoạt động cung ứng dịch vụ tài khoản cho khách hàng theo quy định tại Nghị định này, doanh nghiệp thành viên phải mở tài khoản vốn tại ngân hàng thành viên theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 84 Nghị định này và phải đóng tài khoản vốn tạm thời sau khi hoàn tất việc chuyển số dư từ tài khoản vốn tạm thời sang tài khoản vốn mở tại ngân hàng thành viên trong Trung tâm tài chính” - dự thảo nêu rõ.

Điều 84a dự thảo cũng quy định rõ về giao dịch thu, chi của tài khoản vốn tạm thời.

Bên cạnh đó, dự thảo bổ sung Điều 84b, cho phép mỗi doanh nghiệp thành viên sử dụng tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ tạm thời tại một ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam không phải là thành viên Trung tâm tài chính quốc tế.

Điều 84b dự thảo Nghị định cũng quy định rõ giao dịch thu chi của tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ tạm thời.

Quy định nêu trên được đề xuất bổ sung do Trung tâm tài chính chưa có ngân hàng thành viên được cấp phép và hoạt động. Vì vậy, cần thiết xây dựng cơ chế tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ tạm thời để đảm bảo sự thông suốt dòng vốn từ nước ngoài vào Trung tâm tài chính, cũng như thuận lợi cho nhà đầu tư chuyển tiền góp vốn thành lập thành viên trong Trung tâm tài chính, đáp ứng mục tiêu thu hút, huy động nguồn vốn phục vụ phát triển tăng trưởng kinh tế./.

Đề xuất mở rộng tiêu chí xếp hạng tín nhiệm với ngân hàng ngoại Về quy định về điều kiện xếp hạng của chủ sở hữu, ngân hàng mẹ là ngân hàng nước ngoài khi xin cấp giấy phép thành lập ngân hàng thương mại 100% vốn nước ngoài, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Ngân hàng Nhà nước đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về xếp hạng tín nhiệm quốc tế như sau: Trường hợp sử dụng xếp hạng tín nhiệm của tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế khác, tổ chức đó phải được Cơ quan Giám sát Thị trường và Chứng khoán Châu Âu (The European Securities and Markets Authority - ESMA) đăng ký hoặc xác nhận, hoặc tổ chức đó phải được quốc gia thuộc Nhóm các nước G7 cho phép xếp hạng tín nhiệm, thứ hạng tín nhiệm phải từ mức AA trở lên./.