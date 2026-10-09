Chùa Cao Dân hạ thuỷ ghe Ngo, náo nức mùa lễ hội Khmer

Các thành viên đội ghe Ngo chùa Cao Dân, xã Tân Lộc, thực hiện hạ thuỷ ghe vào chiều 8/10.

Sau khi hạ thuỷ, các thành viên đội ghe bắt đầu chuẩn bị tập luyện, rèn luyện thể lực, kỹ thuật chèo và khả năng phối hợp đồng đều.

Với tinh thần đoàn kết, quyết tâm, các thành viên nỗ lực duy trì hoạt động của đội ghe, phát huy truyền thống văn hoá đặc sắc của dân tộc.

Bà con địa phương đến xem, cổ vũ đội ghe Ngo chùa Cao Dân tập luyện.

Đại đức Lâm Sơn, trụ trì chùa Cao Dân, cho biết việc duy trì hoạt động ghe Ngo có ý nghĩa thiết thực trong bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá truyền thống của đồng bào Khmer. Thông qua hoạt động này, nhà chùa mong muốn khuyến khích thanh niên tích cực tham gia các hoạt động văn hoá, thể thao truyền thống, góp phần tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng và gìn giữ những giá trị tốt đẹp của dân tộc cho các thế hệ mai sau.

Đại đức Lâm Sơn, trụ trì chùa Cao Dân, xuống ghe Ngo động viên tinh thần các thành viên đội ghe.

Đối với đồng bào Khmer Nam Bộ, ghe Ngo không chỉ là phương tiện thi đấu thể thao trên sông nước mà còn mang ý nghĩa văn hoá sâu sắc, thể hiện sức mạnh tập thể, tinh thần đoàn kết và niềm tự hào dân tộc.

Việc hạ thuỷ, chuẩn bị tập luyện ghe Ngo tại chùa Cao Dân góp phần duy trì nét đẹp truyền thống, tạo điều kiện để thế hệ trẻ tiếp nối và phát huy các giá trị văn hoá của cha ông.

Năm đầu tiên chùa Cao Dân thành lập đội nữ đua ghe Ngo, các chị em phấn khởi, tích cực tập luyện.

Thông qua các hoạt động văn hoá, thể thao gắn với lễ hội truyền thống, đồng bào Khmer tại xã Tân Lộc tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó cộng đồng, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần và bảo tồn bản sắc văn hoá dân tộc.

Chùa Cao Dân hiện có 3 chiếc ghe Ngo, gồm 1 chiếc dài hơn 30 m, trị giá 350 triệu đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước đầu tư và 2 chiếc ghe Ngo mini dài khoảng 17 m được đóng mới trong năm nay bằng nguồn xã hội hoá và kinh phí nhà chùa.

Hai chiếc ghe Ngo mini vừa hạ thuỷ được sử dụng tập luyện, chuẩn bị tham gia thi đua ghe Ngo tại Xã Hồ Thị Kỷ ngày 10/10.