Bộ Xây dựng vừa có văn bản phản hồi kiến nghị của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc nghiên cứu, tích hợp trục giao thông Cao Lãnh - Mỹ Tho - Gò Công - cầu Soài Rạp vào các quy hoạch liên quan, kết nối Cần Giờ, Vũng Tàu và hệ thống cảng Cái Mép - Thị Vải.

Theo Bộ Xây dựng, Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 hiện chưa bao gồm trục giao thông nêu trên. Tuy nhiên, qua rà soát hiện trạng và các quy hoạch mạng lưới giao thông, Bộ nhận thấy hệ thống kết nối trên trục này đã tương đối hoàn chỉnh, cơ bản đáp ứng nhu cầu vận tải.

Cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Bến Lức - Trung Lương - Mỹ Thuận đang được triển khai xây dựng mở rộng lên quy mô 6-8 làn xe hoàn chỉnh.

Cụ thể, tuyến cao tốc Hồng Ngự - Trà Vinh đang triển khai xây dựng đoạn Cao Lãnh - An Hữu với quy mô 4 làn xe, phấn đấu đưa vào khai thác cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027. Các đoạn còn lại đang được nghiên cứu phương án đầu tư.

Đối với cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn qua địa phận tỉnh Đồng Tháp đang khai thác với quy mô 4 làn xe. Riêng đoạn Bến Lức - Trung Lương - Mỹ Thuận đang được triển khai xây dựng mở rộng lên quy mô hoàn chỉnh 6 - 8 làn xe, dự kiến hoàn thành cuối năm 2028.

Trong khi đó, tuyến cao tốc TP.HCM - Vĩnh Long - Cần Thơ - Cà Mau, UBND tỉnh Vĩnh Long đang phối hợp với nhà đầu tư nghiên cứu phương án đầu tư đoạn Vĩnh Long - Cần Thơ với quy mô quy hoạch 4 làn xe cao tốc.

Về hệ thống quốc lộ, quốc lộ 1 hiện khai thác với quy mô 4 làn xe, quy hoạch đường cấp III, 4 - 6 làn xe. Các quốc lộ 30, 51 đang khai thác với quy mô 2 - 4 làn xe, quy hoạch 4 làn xe.

Đối với đề xuất kết nối với Cần Giờ, Vũng Tàu và hệ thống cảng Cái Mép - Thị Vải, Bộ Xây dựng cho biết phương án kết nối với Cần Giờ bằng cầu qua sông Soài Rạp tại khu vực cửa biển, thuộc địa phận tỉnh Tây Ninh, gặp những thách thức lớn về điều kiện kỹ thuật.

Cụ thể, khu vực này có bề rộng lòng sông rất lớn, đồng thời yêu cầu tĩnh không thông thuyền rất lớn. Theo Quy hoạch tổng thể kết cấu hạ tầng hàng hải thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Bộ Xây dựng phê duyệt, luồng Soài Rạp đoạn ngoài biển được quy hoạch cho tàu có trọng tải từ 50.000 - 70.000 tấn.

Đây cũng là một trong những lý do Vành đai 4 TP.HCM chưa khép kín, với điểm cuối tại khu vực cảng Hiệp Phước.

Bộ Xây dựng cho biết, trường hợp địa phương cân đối được nguồn lực và có nhu cầu quy hoạch, đầu tư các tuyến mới phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, cần nghiên cứu quy hoạch các tuyến này là đường địa phương, bổ sung vào quy hoạch tỉnh để kết nối với mạng lưới giao thông quốc gia.

Bộ đồng thời đề nghị địa phương đánh giá kỹ sự cần thiết, tính khả thi và khả năng cân đối nguồn lực trước khi quyết định đầu tư.