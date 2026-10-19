Chưa biết sẽ đi được bao xa, nhưng sẽ bắt đầu từ việc làm tốt điều trước mắt

Học cách cân bằng giữa những lựa chọn

Tham gia nhiều hoạt động từ năm thứ nhất, Trần Anh Thư thừa nhận, cô “không phải người giỏi làm nhiều việc cùng lúc”. Khi vừa tham gia hai câu lạc bộ, vừa cố gắng duy trì kết quả học tập tốt, Thư hiểu rằng, nếu không biết lựa chọn và sắp xếp, cô rất dễ rơi vào tình trạng lúc nào cũng bận rộn mà chưa chắc đã làm tốt những điều thực sự coi trọng.

Từ đó, Thư dần xây dựng lộ trình cho từng giai đoạn. Năm thứ nhất và thứ năm hai, nữ sinh ưu tiên trải nghiệm, tham gia hoạt động và rèn luyện kỹ năng lãnh đạo. Từ năm thứ ba, Thư dành nhiều ưu tiên hơn cho học thuật, nghiên cứu khoa học và các cuộc thi chuyên môn.

Trần Anh Thư nhận giải Nhì tại Cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp khoa Kế toán – Kiểm toán, năm học 2025 - 2026.

Tuy nhiên, có kế hoạch không đồng nghĩa với việc mọi thứ luôn suôn sẻ. Năm thứ hai, khi vừa là Trưởng Ban tổ chức, vừa là Đội phó chiến dịch Mùa Hè Xanh, với khoảng hai tháng chuẩn bị, trong lúc khối lượng môn chuyên ngành tăng mạnh, Thư có một tuần gần như chạm giới hạn. Kết quả học tập không như kỳ vọng, công việc chiến dịch vẫn dồn lại, cô mệt đến bật khóc, không biết bắt đầu tháo gỡ từ đâu.

Thay vì cố thêm một chút nữa, Thư cho phép mình chậm lại, nghỉ ngơi và nhìn lại lý do mình bắt đầu. Cùng với sự động viên của những người bạn đồng hành, nữ sinh trở lại với cách làm việc mới: Lên kế hoạch theo từng ngày, xác định việc ưu tiên, không để công việc dồn lại rồi mới vội vàng xử lý. “Cân bằng không có nghĩa là làm tốt tất cả mọi thứ ở cùng một thời điểm. Đôi khi, cân bằng là biết điều gì quan trọng nhất trong từng giai đoạn và cũng biết cho bản thân thời gian nghỉ ngơi khi cần”, Thư chia sẻ.

Những chuyến đi và giá trị được tiếp nối

Hành trình gắn bó với hoạt động tình nguyện của Thư bắt đầu từ mùa Hè năm thứ nhất, khi nữ sinh tham gia chiến dịch kéo dài 12 ngày tại Châu Kim, Quế Phong (Nghệ An). Cùng các thành viên, Thư dạy học, tổ chức sinh hoạt Hè, phát cháo và hỗ trợ phát thuốc cho người dân địa phương.

Trong những buổi dạy tiếng Anh cho trẻ em, Thư từng nghĩ mình đang trao đi kiến thức và những trải nghiệm mới. Nhưng tại buổi tổng kết hoạt động dạy học, một em nhỏ nói với nữ sinh: “Sau này, em cũng muốn trở thành một cô giáo như chị”.

Trần Anh Thư luôn tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, lan tỏa tinh thần sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.

“Đó là lần đầu tiên mình cảm nhận rõ ràng những điều mình làm có thể mang ý nghĩa lớn hơn những gì mình hình dung”, Thư nhớ lại. Với nữ sinh, điều ý nghĩa không chỉ nằm ở những kiến thức hay sự hỗ trợ các em nhận được, mà còn ở niềm tin và động lực được khơi gợi từ những người trẻ tình nguyện. Câu nói của em nhỏ khiến Thư nhận ra rằng, đôi khi, sự hiện diện, sẻ chia và những điều tưởng chừng nhỏ bé cũng có thể giúp các em nuôi dưỡng ước mơ, tin vào những khả năng của bản thân. Trải nghiệm ấy trở thành động lực để Thư tiếp tục gắn bó với hoạt động tình nguyện và đảm nhận vai trò Trưởng Ban tổ chức CLB Tình nguyện Đồng hương Nghệ An.

Mùa Hè năm 2025, Thư trở lại Nghệ An tham gia chiến dịch Mùa Hè Xanh tại Tam Hợp, Tương Dương, với vai trò Đội phó. Tuy nhiên, bão Wipha gây ngập lụt và sạt lở tại địa phương, khiến đội tình nguyện phải điều chỉnh kế hoạch. Dù vậy, các thành viên vẫn nỗ lực tổ chức hai ngày tình nguyện.

Điều khiến Thư nhớ nhất là hình ảnh những thành viên khóa sau tự tin dẫn chương trình, tổ chức hoạt động và trao quà cho các em nhỏ. Nếu mùa Hè trước trực tiếp tham gia những công việc ấy, thì ần này Thư có cơ hội đứng phía sau chứng kiến các bạn tự tin đảm nhận vai trò của mình. Qua những chuyến đi, Thư nhận ra, hoạt động tình nguyện không chỉ mang đến sự sẻ chia, mà còn góp phần khơi gợi ước mơ, tiếp thêm niềm tin cho các em nhỏ và lan tỏa những giá trị tốt đẹp.

Kiên trì với con đường mình đã chọn

Học tập tại Ngoại thương, Anh Thư có cơ hội gặp gỡ nhiều người tài năng và đôi khi không tránh khỏi áp lực khi nhìn vào hành trình của người khác. Dần dần, nữ sinh hiểu rằng, mỗi người có xuất phát điểm và nhịp độ trưởng thành riêng. Thay vì so sánh, Thư lựa chọn tập trung vào những điều bản thân học được và sự tiến bộ qua từng trải nghiệm.

Trần Anh Thư đoạt danh hiệu Á quân tại vòng Chung kết quốc gia 'Deloitte Tax Challenge 2027'.

Trong thời gian tới, Thư có cơ hội thực tập tại EY nhờ chương trình EY Compass Scholarship. Đây là cơ hội để Thư vận dụng kiến thức trên giảng đường vào thực tế, học hỏi từ những người đi trước và xây dựng nền tảng chuyên môn cho con đường kiểm toán.

Bên cạnh đó, Thư đặt mục tiêu tốt nghiệp với tấm bằng cử nhân Xuất sắc, hoàn thành chứng chỉ ACCA và tiếp tục theo đuổi sự nghiệp kiểm toán viên. Nữ sinh cũng mong muốn duy trì tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, được vun đắp qua những năm tháng tham gia hoạt động tình nguyện.

Nhìn lại quãng thời gian tại Ngoại thương, Anh Thư trân trọng không chỉ những trải nghiệm và kết quả đạt được, mà còn cả những người đã đồng hành, cùng học hỏi và trưởng thành. Với nữ sinh, điều quan trọng là làm tốt những việc trước mắt, trân trọng các cơ hội và kiên trì với con đường mình đã chọn.

(Ảnh: NVCC)