Chỉ nghe mô tả triệu chứng đã chỉ định tiêm thuốc

Ngày 21-11, Công an thành phố Hà Nội thông tin về việc phát hiện, xử lý một cơ sở khám chữa bệnh không phép tại nhà riêng của ông P.V.C, trú tại xã Dương Hòa.

Qua kiểm tra đột xuất, Đội 7, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với các đơn vị chức năng phát hiện cơ sở này đang khám bệnh, kê đơn và tiêm truyền trái phép bằng nhiều loại thuốc kháng sinh, thuốc gây tê chưa rõ nguồn gốc.

Đáng chú ý, người đến chữa bệnh không được thăm khám theo quy trình chuyên môn mà chỉ cần mô tả triệu chứng đã được chỉ định tiêm thuốc. Hoạt động khám chữa bệnh tại đây do ông C và con gái thực hiện.

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở khám chữa bệnh không phép tại nhà riêng của ông P.V.C ở xã Dương Hòa. Ảnh: Công an thành phố Hà Nội.

Tại căn phòng dùng để khám bệnh và cất giữ thuốc, đoàn kiểm tra ghi nhận nhiều ống dung dịch đã qua sử dụng bị vứt bỏ ngổn ngang. Một số loại thuốc được đóng gói, chia liều sẵn nhưng không có tem, nhãn mác.

Qua kiểm đếm sơ bộ, lực lượng chức năng phát hiện 24 loại thuốc và thiết bị y tế chưa xác định được nguồn gốc, xuất xứ. Khoảng một nửa trong số này là thuốc kê đơn, gồm kháng sinh, thuốc gây tê, thuốc giảm đau và các dung dịch tiêm truyền. Ngoài ra, khoảng 200 bơm kim tiêm cùng 500 vỏ thuốc đã qua sử dụng chưa được thu gom, xử lý đúng quy định về chất thải y tế.

Làm việc với đoàn kiểm tra, ông P.V.C thừa nhận việc tổ chức khám chữa bệnh tại nhà. Theo đại diện Đội 7, cơ sở đã thực hiện hoạt động khám chữa bệnh trái phép và thu tiền của người dân.

Việc tiêm truyền thuốc khi không bảo đảm yêu cầu chuyên môn có thể dẫn đến những biến chứng nghiêm trọng, đặc biệt là phản ứng phản vệ, gây suy hô hấp, đe dọa tính mạng nếu không được cấp cứu kịp thời.

Cơ quan chức năng đã quyết định đình chỉ toàn bộ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở của ông P.V.C, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Ngoài hành vi khám chữa bệnh không phép, việc sử dụng thuốc chưa rõ nguồn gốc, tự ý kê đơn, tiêm truyền và không xử lý đúng quy định đối với chất thải y tế cũng là những vấn đề cần được làm rõ. Nếu người bệnh bị tổn hại sức khỏe, người vi phạm có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý nghiêm khắc hơn.

Khám chữa bệnh không phép có thể bị xử lý hình sự nếu gây hậu quả

Theo luật sư Phạm Hải Long, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, khám chữa bệnh là hoạt động liên quan trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng con người nên pháp luật quy định chặt chẽ về giấy phép hoạt động, trình độ chuyên môn và điều kiện an toàn. Việc tự ý khám bệnh, kê đơn, tiêm truyền thuốc tại cơ sở không đủ điều kiện có thể dẫn đến trách nhiệm hành chính, dân sự, thậm chí hình sự.

Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 quy định cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải có giấy phép hoạt động theo quy định. Người trực tiếp hành nghề phải có giấy phép hành nghề phù hợp và thực hiện hoạt động chuyên môn trong phạm vi được cho phép, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Theo khoản 6 Điều 39 Nghị định số 90/2026/NĐ-CP của Chính phủ, hành vi cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không có giấy phép hoạt động có thể bị phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với cá nhân. Đối với tổ chức, mức phạt tương ứng bằng hai lần mức phạt đối với cá nhân. Tùy trường hợp, người vi phạm còn có thể bị áp dụng các biện pháp xử lý bổ sung và khắc phục hậu quả.

Luật sư Phạm Hải Long cho rằng, đối với cơ sở tại xã Dương Hòa, cần làm rõ giấy phép hành nghề của những người tham gia khám chữa bệnh, các loại thuốc đã sử dụng và những thủ thuật thực tế được thực hiện cho bệnh nhân.

Việc phát hiện nhiều loại thuốc chưa rõ nguồn gốc cũng cần được xác minh về xuất xứ, chất lượng và tính hợp pháp. Thuốc không có tem, nhãn mác chưa đủ căn cứ kết luận là thuốc giả, nhưng là dấu hiệu cần kiểm tra để xác định vi phạm pháp luật về dược.

Bên cạnh xử phạt hành chính, trách nhiệm hình sự có thể được đặt ra nếu hoạt động khám chữa bệnh trái quy định gây hậu quả thuộc những trường hợp luật định.

Điều 315 Bộ luật Hình sự quy định về tội “Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế, cấp phát, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác”. Theo đó, hành vi vi phạm làm chết người; gây tổn hại sức khỏe của một người với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên; gây tổn hại sức khỏe của hai người trở lên với tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% đến 121%; hoặc gây thiệt hại về tài sản từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng có thể bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng hơn, hình phạt có thể cao hơn.

Tuy nhiên, luật sư Phạm Hải Long lưu ý, không phải mọi trường hợp khám chữa bệnh không phép đều mặc nhiên cấu thành tội phạm. Việc truy cứu trách nhiệm hình sự phải căn cứ vào hành vi vi phạm, hậu quả thực tế và mối quan hệ nhân quả giữa hành vi với thiệt hại xảy ra.

Đối với vụ việc tại xã Dương Hòa, thông tin công bố hiện chưa xác định có bệnh nhân bị tổn hại sức khỏe do hoạt động khám chữa bệnh tại cơ sở này. Vì vậy, việc xem xét trách nhiệm hình sự, nếu có, phải dựa trên kết quả xác minh của cơ quan chức năng.

Ngoài ra, trường hợp người bệnh bị tổn hại sức khỏe do hành vi khám chữa bệnh trái pháp luật, người gây thiệt hại còn có thể phải bồi thường theo Điều 590 Bộ luật Dân sự năm 2015, bao gồm chi phí cứu chữa, phục hồi sức khỏe, thu nhập bị mất hoặc giảm sút, chi phí chăm sóc và khoản bù đắp tổn thất tinh thần.

Luật sư Phạm Hải Long khuyến cáo, người từng sử dụng dịch vụ tại cơ sở có dấu hiệu vi phạm cần lưu giữ đơn thuốc, chứng từ thanh toán, thông tin về loại thuốc đã sử dụng và hồ sơ khám chữa bệnh liên quan để bảo vệ quyền lợi nếu phát sinh thiệt hại.

Người dân cũng cần kiểm tra giấy phép hoạt động của cơ sở, thông tin người hành nghề và thận trọng trước những lời giới thiệu chữa bệnh nhanh, chi phí thấp nhưng không bảo đảm quy trình chuyên môn.