Chữa bệnh bằng kim khâu và đốt đèn, trẻ 33 ngày tuổi lờ đờ, thiếu máu nặng

Bé trai 33 ngày tuổi được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Chiêm Hóa (Tuyên Quang) trong tình trạng lờ đờ, bỏ bú, nôn nhiều, mất nước, thiếu máu nặng và rối loạn đông máu sau khi gia đình tự điều trị tại nhà bằng các phương pháp dân gian.

Theo gia đình, khoảng 3 ngày trước khi nhập viện, trẻ xuất hiện nôn nhiều lần trong ngày, có những cơn nôn vọt, kèm sốt và đi ngoài phân lỏng màu vàng 3-4 lần/ngày.

Gia đình tự cho trẻ uống và tắm thuốc nam. Sau đó, trẻ được đưa sang nhà hàng xóm để đốt đèn và dùng kim khâu quần áo chích, rạch nhiều vị trí trên cơ thể. Tình trạng không cải thiện, trẻ được đưa đến Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa khu vực Chiêm Hóa cấp cứu.

Khi nhập viện, trẻ lờ đờ, da xanh vàng, niêm mạc nhợt, thóp căng phồng, bụng chướng và thỉnh thoảng xuất hiện những cơn gồng cơ nhẹ. Trên cơ thể trẻ có nhiều tổn thương da do bỏng và các vết thương hở do chích, rạch. Một số vị trí vẫn tiếp tục chảy máu.

Các bác sĩ đánh giá tình trạng toàn thân, theo dõi sát các dấu hiệu sinh tồn và tiến hành cấp cứu. Kết quả xét nghiệm cho thấy trẻ bị thiếu máu nặng kèm rối loạn đông máu.

Nhận định trẻ trong tình trạng nặng, có nguy cơ diễn biến xấu và vượt quá khả năng điều trị tại cơ sở, kíp trực đã hội chẩn với lãnh đạo bệnh viện. Sau đó, các bác sĩ thống nhất chuyển trẻ lên tuyến trên để tiếp tục điều trị.

Nhân viên y tế khám, chăm sóc cho trẻ sơ sinh tại Khoa Nhi, BVĐK khu vực Chiêm Hóa. Ảnh: BVCC.

Từ trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo cha mẹ và người chăm sóc cần đặc biệt thận trọng khi trẻ, nhất là trẻ sơ sinh, xuất hiện dấu hiệu bất thường.

Các biểu hiện như sốt hoặc bất thường về thân nhiệt, bỏ bú hoặc bú kém, nôn nhiều, nôn vọt, tiêu chảy, li bì, khó đánh thức, co giật, gồng cứng, khó thở, tím tái, vàng da bất thường hoặc chảy máu đều cần được đưa đến cơ sở y tế để kiểm tra kịp thời.

Cha mẹ không nên tự ý cho trẻ sử dụng thuốc, thuốc nam, nước lá hoặc các sản phẩm chưa được nhân viên y tế hướng dẫn. Đặc biệt, không thực hiện các phương pháp như đốt, châm, khều, rạch hoặc dùng vật nhọn tác động lên cơ thể trẻ. Những cách làm này có thể gây bỏng, chảy máu, tổn thương mô và nhiễm trùng.

Trẻ sơ sinh có thể diễn biến nặng trong thời gian ngắn. Vì vậy, khi trẻ có dấu hiệu bất thường, cha mẹ cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám, chẩn đoán và điều trị phù hợp, tránh trì hoãn hoặc tự điều trị tại nhà.