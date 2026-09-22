'Chưa bao giờ xảy ra sự cố thiếu sách giáo khoa lớn như lần này'

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải đề cập số liệu khoảng 900.000 cuốn sách giáo khoa còn thiếu tính đến ngày 19/9. Nguồn: Media Quốc hội

Chiều 21/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục phiên họp thứ 6, xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 8/2026.

Theo báo cáo, cử tri và nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trong chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Tuy nhiên, một số vấn đề vẫn nhận được sự quan tâm, lo lắng.

Trong đó có tình trạng thiếu sách giáo khoa ở các cấp học trước và sau ngày khai giảng tại một số địa phương; chất lượng bữa ăn bán trú của học sinh; điều kiện dạy và học; các khoản thu đầu năm học.

Nêu ý kiến tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải đề cập số liệu khoảng 900.000 cuốn sách giáo khoa còn thiếu tính đến ngày 19/9, được Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo tại phiên giải trình diễn ra ngày 20/9.

"Chưa bao giờ xảy ra sự cố lớn như lần này về thiếu sách giáo khoa", bà Nguyễn Thanh Hải nói, đồng thời lưu ý công tác dự báo, thống kê nhu cầu sách giáo khoa cần được thực hiện sớm hơn.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, tình trạng thiếu sách giáo khoa mang tính cục bộ, tập trung ở một số đầu sách và một số địa phương. Tuy nhiên, việc này vẫn gây khó khăn trực tiếp cho học sinh trong học tập, khiến phụ huynh bức xúc, mệt mỏi và phát sinh thêm chi phí.

Bà Nguyễn Thanh Hải cũng cho biết, qua theo dõi thông tin, có hiện tượng gom sách giáo khoa để nâng giá lên nhiều lần. Bên cạnh đó xuất hiện tình trạng mua bán, lừa đảo sách giáo khoa trên mạng.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường cho rằng, con số 900.000 cuốn mới chỉ phản ánh lượng sách giáo khoa còn thiếu, cần tiếp tục rà soát chính xác số học sinh chưa có sách. Theo nữ đại biểu, số lượng học sinh thực tế thiếu sách giáo khoa có thể lớn hơn con số được tính.

Bà đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các địa phương quan tâm hơn đến vấn đề này, bởi sách giáo khoa là vật dụng thiết yếu đối với học sinh. Bộ cũng cần có báo cáo số liệu cụ thể với Quốc hội để đại biểu có thông tin trả lời cử tri trong các cuộc tiếp xúc trước kỳ họp sắp tới.

Chiều 21/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục phiên họp thứ 6, xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 8/2026. Nguồn: Media Quốc hội

Làm rõ thêm về nội dung này, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, với những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống người dân như vận hành chính quyền địa phương hai cấp, sách giáo khoa, bữa ăn học đường..., quan điểm của Thủ tướng là xử lý đến cùng những vấn đề thuộc thẩm quyền, đồng thời làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân chậm xử lý.

Theo Phó Thủ tướng, ngay trong sáng 21/9, Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng đã họp với Bộ Giáo dục và Đào tạo để chỉ đạo xử lý dứt điểm tình trạng thiếu sách giáo khoa trước ngày 25/9.

Trước đó, Thủ tướng cũng đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành việc cung ứng sách giáo khoa của Bộ Giáo dục và Đào tạo còn chưa quyết liệt, chưa kịp thời, chưa hiệu quả và chưa đổi mới thực sự.

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo tập trung chỉ đạo các biện pháp cấp bách, giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu sách giáo khoa; đồng thời làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan và xử lý nghiêm theo quy định.

Được biết, tại phiên giải trình ngày 20/9 của Ủy ban Văn hóa và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết tình trạng thiếu sách giáo khoa xuất phát từ nhiều nguyên nhân.

Trong đó, công tác lập kế hoạch, dự báo nhu cầu sách chưa chính xác; một số địa phương thực hiện chính sách miễn phí sách giáo khoa khiến phụ huynh có tâm lý chờ, chưa mua sách. Một số nhà trường cũng chưa đặt đầy đủ số lượng sách để nhà xuất bản có kế hoạch cung ứng.

Bộ trưởng cho biết Bộ sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm, tăng cường giám sát việc lập kế hoạch, dự báo số lượng sách giáo khoa và khẳng định tình trạng này không được để xảy ra trong năm học tới.