Chưa áp dụng tuổi nghỉ hưu 55 với toàn bộ giáo viên nữ

Tuổi nghỉ hưu được điều chỉnh theo lộ trình

Trong kiến nghị gửi đến sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, cử tri TP. Đà Nẵng đề nghị nghiên cứu, điều chỉnh tuổi nghỉ hưu phù hợp với tính chất đặc thù của từng nghề nghiệp.

Chưa có quy định giảm tuổi nghỉ hưu đối với giáo viên nói chung

Đối với ngành giáo dục nói chung, giáo viên và người làm công tác giảng dạy nói riêng, cử tri đề nghị giảm tuổi nghỉ hưu xuống 55 tuổi đối với lao động nữ và 60 tuổi đối với lao động nam.

Theo cử tri, việc điều chỉnh này nhằm bảo đảm sức khỏe của người lao động, nâng cao chất lượng giảng dạy, tạo điều kiện trẻ hóa đội ngũ giáo viên và đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Trả lời kiến nghị, Bộ Nội vụ cho biết theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, để được hưởng lương hưu hằng tháng, người lao động phải đáp ứng đồng thời hai điều kiện về tuổi nghỉ hưu và thời gian đóng bảo hiểm xã hội.

Quy định này nhằm bảo đảm sự hài hòa giữa thời gian đóng góp và thời gian thụ hưởng, góp phần duy trì cân đối, bền vững lâu dài của Quỹ bảo hiểm xã hội.

Vấn đề tuổi nghỉ hưu đã được Trung ương thảo luận khi xây dựng Đề án cải cách chính sách bảo hiểm xã hội và được xác định tại Nghị quyết số 28-NQ/TW năm 2018 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Thể chế hóa chủ trương trên, Bộ luật Lao động năm 2019 quy định điều chỉnh tuổi nghỉ hưu theo lộ trình, thay vì tăng ngay lên 62 tuổi đối với nam và 60 tuổi đối với nữ. Theo đó, mỗi năm tuổi nghỉ hưu tăng thêm ba tháng với lao động nam và bốn tháng với lao động nữ.

Năm 2026, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện bình thường là 61 tuổi 6 tháng đối với nam và 57 tuổi đối với nữ. Lộ trình điều chỉnh tiếp tục được thực hiện cho đến khi tuổi nghỉ hưu đạt 62 tuổi đối với nam vào năm 2028 và 60 tuổi đối với nữ vào năm 2035.

Giáo viên mầm non có thể nghỉ hưu sớm

Bộ Nội vụ cho biết pháp luật hiện hành đã quy định một số trường hợp được nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn so với người làm việc trong điều kiện bình thường.

Người lao động làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc bị suy giảm khả năng lao động có thể nghỉ hưu sớm hơn tối đa 5 năm, tùy từng trường hợp.

Giáo viên mầm non có thể nghỉ hưu sớm

Riêng đối với giáo viên mầm non, Luật Nhà giáo có hiệu lực từ ngày 1.1.2026 quy định nhà giáo trong cơ sở giáo dục mầm non nếu có nguyện vọng có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn, nhưng không quá 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện bình thường.

Trường hợp có từ đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, giáo viên mầm non không bị giảm tỉ lệ phần trăm hưởng lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi.

Như vậy, trong năm 2026, giáo viên mầm non nam có thể nghỉ hưu sớm nhất ở tuổi 56 năm 6 tháng, giáo viên mầm non nữ có thể nghỉ hưu sớm nhất ở tuổi 52 nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Cùng trả lời kiến nghị của cử tri TP. Đà Nẵng, Bộ GD&ĐT cho rằng việc giảm tuổi nghỉ hưu của toàn bộ đội ngũ nhà giáo xuống 55 tuổi đối với nữ và 60 tuổi đối với nam liên quan đến chính sách chung về tuổi nghỉ hưu của người lao động.

Vì vậy, vấn đề này cần được nghiên cứu, đánh giá toàn diện về tác động đối với nguồn nhân lực ngành giáo dục, khả năng cân đối Quỹ bảo hiểm xã hội và nhu cầu sử dụng đội ngũ nhà giáo.

Bộ GD&ĐT ghi nhận kiến nghị của cử tri và cho biết sẽ phối hợp với Bộ Nội vụ cùng các cơ quan liên quan trong quá trình nghiên cứu, rà soát chính sách về tuổi nghỉ hưu.