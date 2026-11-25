Chùa Ân Thọ (Tây Ninh) tổ chức khám mắt, phát tặng thuốc cho 226 người dân
Chùa Ân Thọ (phường Long An, tỉnh Tây Ninh), ngày 23-11, phối hợp cùng Bệnh viện Mắt Sài Gòn Long An tổ chức chương trình khám mắt, tư vấn và phát tặng thuốc miễn phí cho 226 người dân và Phật tử.
Chương trình do Thượng tọa Thích Lệ Ngôn, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tây Ninh, trụ trì chùa Ân Thọ tổ chức, với mong muốn chăm sóc thị lực cho cộng đồng, đặc biệt là người cao tuổi và những người có hoàn cảnh khó khăn.
Tại chương trình, đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Mắt Sài Gòn Long An đã tận tình thăm khám, kiểm tra thị lực, tư vấn các bệnh lý về mắt, hướng dẫn phương pháp chăm sóc, bảo vệ đôi mắt và cấp phát thuốc miễn phí theo tình trạng sức khỏe của từng người.
Được biết, hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng và người dân tại địa phương được chùa Ân Thọ tổ chức thường xuyên trong năm.
Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/chua-an-tho-tay-ninh-to-chuc-kham-mat-phat-tang-thuoc-cho-226-nguoi-dan-post81720.html