Chương trình do Thượng tọa Thích Lệ Ngôn, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tây Ninh, trụ trì chùa Ân Thọ tổ chức, với mong muốn chăm sóc thị lực cho cộng đồng, đặc biệt là người cao tuổi và những người có hoàn cảnh khó khăn.

Ban Giám đốc, đội ngũ y bác sĩ và nhân viên Bệnh viện Mắt Sài Gòn Long An đã tận tâm đồng hành, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp đến cộng đồng

Tại chương trình, đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Mắt Sài Gòn Long An đã tận tình thăm khám, kiểm tra thị lực, tư vấn các bệnh lý về mắt, hướng dẫn phương pháp chăm sóc, bảo vệ đôi mắt và cấp phát thuốc miễn phí theo tình trạng sức khỏe của từng người.

Được biết, hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng và người dân tại địa phương được chùa Ân Thọ tổ chức thường xuyên trong năm.