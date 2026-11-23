Một chiếc ô tô điện tại Trung Quốc khiến nhiều người không khỏi bật cười khi liên tục thực hiện các thao tác đỗ xe tự động suốt đêm, với tổng cộng 868 lần thử. Hình ảnh chiếc xe liên tục tiến lên, lùi xuống trong gara ngầm mà không có người điều khiển khiến chủ xe lẫn nhân viên an ninh không khỏi ngỡ ngàng.

Mới đây, đoạn video ghi lại cảnh một chiếc ô tô điện tự di chuyển trong bãi đỗ xe ngầm tại Trung Quốc thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Điều khiến người xem bất ngờ là chiếc xe dường như gặp khó khăn với thao tác đỗ xe tưởng chừng đơn giản, liên tục tiến vào rồi lại lùi ra khỏi vị trí đỗ trong nhiều giờ liền.

Theo hình ảnh từ camera giám sát, chiếc xe tự động di chuyển qua lại trong gara mà không có người ngồi sau vô lăng. Một nhân viên an ninh cũng xuất hiện trong đoạn video, đứng quan sát màn loay hoay bất thường của phương tiện.

Sự việc được cho là kéo dài từ khoảng nửa đêm cho đến rạng sáng. Chỉ đến khi kiểm tra lịch sử hoạt động của phương tiện, chủ xe mới phát hiện hệ thống đỗ xe tự động đã được kích hoạt tới 868 lần trong đêm.

Đoạn video nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc, khiến nhiều người thích thú trước màn trình diễn có phần hài hước của chiếc xe. Không ít ý kiến ví von phương tiện như một robot đang cố gắng hoàn thành nhiệm vụ nhưng liên tục thất bại.

Đáng chú ý, đây không phải trường hợp duy nhất ghi nhận những màn đỗ xe tự động kỳ lạ tại Trung Quốc. Một số đoạn video khác cũng cho thấy các mẫu ô tô điện thực hiện những thao tác di chuyển tương tự trong các gara ngầm.

Trong đó, một video ghi lại cảnh hai chiếc xe Avatr 06 và Avatr 12 cùng thực hiện các thao tác lùi, điều chỉnh vị trí gần như đồng bộ vào khoảng 6 giờ sáng. Hai phương tiện di chuyển nhịp nhàng đến mức khiến người xem liên tưởng tới một màn vũ đạo của robot.

Theo thông tin được chia sẻ, những hình ảnh này xuất hiện trong thời gian diễn ra cuộc thi Huawei Qiankun Intelligent Driving Open lần thứ hai, tổ chức từ ngày 31/10 đến 13/11/2026.

Cuộc thi thu hút hơn 190.000 chủ xe đăng ký tham gia trong thời gian 14 ngày, nhằm khuyến khích người dùng trải nghiệm các công nghệ hỗ trợ lái xe thông minh của Huawei. Một trong những hạng mục đáng chú ý mang tên Parking Elite, xếp hạng người tham gia dựa trên khả năng sử dụng tính năng đỗ xe tự động và đỗ xe từ xa. 100 người có thành tích cao nhất sẽ nhận được điểm thưởng Huawei.

Tuy nhiên, cuộc thi cũng đặt ra một quy định đáng chú ý: Chỉ những thao tác đỗ xe được thực hiện trong khoảng thời gian từ 6 giờ đến 22 giờ mới được tính vào bảng xếp hạng. Điều này đồng nghĩa với việc những màn loay hoay suốt đêm của chiếc xe nói trên hoàn toàn không giúp chủ nhân tích lũy thành tích.

Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân chính xác khiến các phương tiện liên tục thực hiện thao tác đỗ xe trong nhiều giờ. Một khả năng được đặt ra là chủ xe đã điều khiển phương tiện từ xa thông qua điện thoại thông minh. Tuy nhiên, cũng không loại trừ khả năng hệ thống gặp trục trặc phần mềm.

Bên cạnh đó, điều kiện ánh sáng yếu vào ban đêm hoặc các vạch kẻ ô đỗ xe bị mờ cũng có thể khiến hệ thống nhận diện không chính xác, dẫn đến việc phương tiện liên tục điều chỉnh vị trí nhưng không thể hoàn tất thao tác.

Các mẫu xe xuất hiện trong những đoạn video được cho là sử dụng công nghệ lái xe thông minh Qiankun của Huawei. Hệ thống này hỗ trợ phương tiện tự tìm đường trong gara, nhận diện vị trí đỗ và thực hiện thao tác đỗ xe mà không cần người lái trực tiếp điều khiển. Đặc biệt, người dùng còn có thể kích hoạt một số tính năng thông qua điện thoại, cho phép xe tự di chuyển mà không cần ngồi bên trong.

Dù vậy, đến nay chưa có xác nhận chính thức rằng lỗi kỹ thuật là nguyên nhân dẫn đến những màn đỗ xe bất thường nói trên. Để xác định chính xác điều gì đã xảy ra, cần kiểm tra dữ liệu vận hành của các phương tiện, từ đó làm rõ liệu đây là kết quả của thao tác điều khiển từ xa, điều kiện môi trường hay sự cố trong hệ thống tự động.

Sự việc một lần nữa thu hút sự chú ý vào những tình huống khó lường có thể xuất hiện khi công nghệ lái xe thông minh ngày càng được ứng dụng rộng rãi. Dù mang lại nhiều tiện ích, các tính năng tự động vẫn cần được kiểm soát và đánh giá kỹ lưỡng để bảo đảm phương tiện vận hành an toàn, ổn định trong những điều kiện thực tế khác nhau.