Chủ xe Mercedes bị cào xước đòi gần nửa tỷ, vì sao chỉ được nhận 671.000 đồng?

Sau vụ dùng chìa khóa cào xước chiếc Mercedes-Benz GLC200 đỗ trước cổng nhà, chủ xe yêu cầu bồi thường gần 470 triệu đồng, gồm chi phí sửa chữa, đi lại và thiệt hại cho thuê xe. Tuy nhiên, tòa chỉ chấp nhận một phần yêu cầu, buộc bị cáo bồi thường trực tiếp cho chủ xe hơn 671.000 đồng. Vì sao có sự chênh lệch lớn này?

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