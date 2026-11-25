Theo Cartoq, mạng xã hội Ấn Độ gần đây xôn xao vụ việc một chiếc Mercedes-AMG G 63 hoàn toàn mới gặp sự cố hỏng hóc, và chủ xe cáo buộc xăng sinh học E20 là nguyên nhân chính.

Đoạn video do chủ xe tự quay và được tài khoản Rattan Dhillon chia sẻ trên trang cá nhân X, trong đó chủ xe cho biết đây là chiếc G-Class hoàn toàn mới.

Người này cho biết mình đã sử dụng xăng XP95 cho chiếc SUV địa hình, và hiện tại xe đang rơi vào chế độ giới hạn công suất (limp mode), không thể lưu thông bình thường trên đường.

Chủ xe cáo buộc sự cố này xảy ra do nhiên liệu bị nhiễm bẩn, cùng với việc pha trộn ethanol trong nhiên liệu. Anh cũng khẳng định âm thanh của xe đã bị thay đổi.

Trong đoạn video, người này cũng có quay tại phần tem nhãn trên nắp bình xăng, cho thấy xe chỉ tương thích với xăng E5 hoặc E10. Điều này đồng nghĩa với việc bất kỳ loại nhiên liệu sinh học nào với tỷ lệ ethanol vượt quá ngưỡng này đều sẽ gây ảnh hưởng đến các bộ phận của xe. Trong trường hợp này, chủ xe thừa nhận đã đổ xăng XP95 cho chiếc SUV địa hình.

Chuyên trang Cartoq lưu ý rằng cái tên XP95 không đại diện cho tỷ lệ 5% ethanol và 95% xăng khoáng. Tại Ấn Độ, xăng XP95 là loại nhiên liệu cao cấp do IndianOil phát triển, có trị số octane đến 95 - hay còn được biết đến như là xăng RON 95. Con số 95 trong tên gọi XP95 do vậy đại diện trị số octane của nhiên liệu, không phải tỷ lệ phần trăm ethanol.

Loại nhiên liệu này được phát triển nhằm giảm hiện tượng kích nổ động cơ, đồng thời bổ sung các chất phụ gia chuyên dụng giúp giảm tích tụ muội than và giữ cho động cơ sạch hơn theo thời gian. Về lý thuyết, XP95 mang lại hiệu suất vận hành tốt hơn.

Tuy nhiên, nếu khách hàng Ấn Độ đang tìm kiếm loại nhiên liệu có tỷ lệ ethanol thấp hơn trên thị trường, XP95 không phải là lựa chọn phù hợp. Xăng XP95 vẫn được pha với tỷ lệ 20% ethanol trong thành phần, tức đạt chuẩn xăng sinh học E20.

Chủ nhân chiếc Mercedes-AMG G 63 nói trên cho biết xe đang phải nằm chờ tại xưởng dịch vụ chỉ vì loại xăng sinh học này, cáo buộc bơm xăng đã bị hỏng do nhiên liệu pha ethanol.

Theo Cartoq, đây không phải lần đầu tiên Ấn Độ chứng kiến trường hợp tương tự. Hồi đầu năm, một xưởng dịch vụ chuyên sửa chữa xe sang cũng đã đăng tải một video chia sẻ rằng bơm xăng của các dòng xe như Defender, Mercedes và Audi đang bị tắc nghẽn do nhiên liệu pha ethanol.

Vị khách hàng trong trường hợp nói trên chỉ có một lựa chọn duy nhất là đổ xăng XP100 hoặc Power 100 cho xe. Tuy nhiên, loại nhiên liệu này không dễ tìm thấy ở tất cả các trạm xăng và giá bán của nó vào khoảng 160 rupee/lít, tương đương khoảng 1,73 USD/lít.

Chuyên trang Cartoq cho rằng phần lớn phương tiện giao thông đang lưu hành tại Ấn Độ lúc này vẫn chưa tương thích với xăng sinh học E20, đồng thời đề xuất quốc gia Nam Á nên một mặt thúc đẩy nhiên liệu E20, mặt khác vẫn tiếp tục cung cấp xăng khoáng bên cạnh các loại xăng sinh học khác, bao gồm E5 hoặc E10.