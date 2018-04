Chủ xe lên tiếng về cú bẻ lái cứu mạng 2 nữ sinh: 'Tài xế xử lý quá kém'

Ông Đồng Xuân Công, chủ xe và người cùng ngồi trên ca bin trong thời điểm xảy ra tai nạn, nói về pha bẻ lái cứu mạng 2 nữ sinh của tài xế Đỗ Văn Tiến: 'Pha lái xe đấy là do lỗi tài xế, tài xế xử lý quá kém thì mới như thế'.

Trao đổi với Báo Người Lao Động ngày 1-4, ông Đồng Xuân Công (là chủ xe tải do tài xế Đỗ Văn Tiến điều khiển; hiện trú tại xã Kỳ Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) cho rằng cú bẻ lái gấp cứu mạng 2 nữ sinh trong vụ tai nạn ngày 29-3 vừa qua trên đoạn đường chạy qua xã Hòa Bình (huyện Thủy Nguyên) là do lái kém. "Tôi lái xe đã được gần 20 năm rồi. Pha lái xe đấy là do lỗi tài xế, tài xế xử lý quá kém thì mới như thế. Nếu là tôi chạy thì không bao giờ xảy ra vụ tai nạn đấy được"-ông Công nhận xét.

Cú bẻ lái gấp của tài xế xe tải cứu mạng 2 nữ sinh trong vụ tai nạn - Ảnh cắt từ clip

Ông Công cho biết thêm cách đây 1 tháng, ông bị bệnh đau lưng, thái hóa cột sống không lái được xe nên thuê ông Đỗ Văn Tiến chạy. Vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, ông Công cũng đang ngồi trên ca bin xe tải đi kèm ông Tiến.

Ông Công khẳng định xe tải thuộc dòng xe ben lại chở nặng nên chạy không nhanh được, vào thời điểm xảy ra tai nạn, xe tải chạy không quá 50 km/giờ.

Vị chủ xe cũng cho hay: "Chỉ riêng tiền sửa chữa chiếc xe Toyota cũng mất 245 triệu đồng. Chúng tôi đã thỏa thuận xin rút tiền xuống nhưng phía bên kia (chủ xe Toyota - PV) chưa đồng ý. Vì vậy, phải chờ vào kết quả giải quyết vào sáng thứ 2 tới (sáng ngày 2-4 - PV) tại công an huyện. Hiện gia đình anh Tiến không có khả năng chi trả nên trước mắt tôi (chủ xe - PV) phải có trách nhiệm".

Trao đổi báo chí về hướng xử lý đối với vụ tai nạn, ông Tô Đình Mạnh, Đội trưởng Đội CSGT và trật tự Công an huyện Thủy Nguyên, cho biết hiện nay Công an huyện đang chờ các đánh giá thiệt hại cụ thể của các phương tiện trước khi đưa ra phương án xử lý.

Bản thân ông Mạnh cũng đánh giá cao việc tài xế xe tải đánh lái kịp thời đã tránh một vụ tai nạn thương tâm có thể xảy ra.

Tuy nhiên, cú bé lái gấp đã khiến xe tải va chạm với 2 chiếc ô tô Kia và Toyota đang đỗ bên đường và lật nghiêng

Cùng ngày 1-4, ông Đỗ Văn Tiến, tài xế vừa có cú bẻ lái xe tải cứu mạng 2 nữ sinh trong vụ tai nạn ở xã Hòa Bình ngày 29-3 vừa qua cho hay ông vừa được một hãng bảo hiểm tặng 5 triệu đồng tiền mặt cùng một gói bảo hiểm chăm sóc sức khỏe - phúc an sinh trị giá 300 triệu đồng.

Tài xế này cho biết thêm sau khi đoạn clip ghi lại cú bẻ lái tránh 2 nữ sinh khiến chiếc xe tải do ông điều khiển tông vào 2 chiếc xe ô tô Kia và Toyota đỗ ở bên đường được đăng tải lên mạng xã hội và báo chí đưa tin, cảm thông với khó khăn về kinh tế mà ông Tiến phải gánh chịu, một số cá nhân đã chủ động chia sẻ, gửi tiền vào tài khoản của vợ ông.

Bà Nông Thị Cúc (vợ tài xế Đỗ Văn Tiến) tâm sự: "Mỗi lần xem lại đoạn video, tôi lại thót tim, 2 nữ sinh còn sống và anh cũng còn sống trở về nhà là điều quá hạnh phúc rồi. Những thứ khác mình sẽ cố gắng tìm cách để giải quyết dần" .

"Tính đến tối 31-3, trong tài khoản của tôi có 8,7 triệu đồng, đây là số tiền mà mọi người đã gửi tới kèm theo những lời động viên, chia sẻ với gia đình trong lúc khó khăn. Gia đình chúng tôi thật sự cảm kích với sự giúp đỡ này"-bà Cúc xúc động cho hay.

Ngôi nhà xập xệ của vợ chồng tài xế Tiến

Trước đó như Báo Người Lao Động đã đưa tin, khoảng 13 giờ ngày 29-3, trên đường 359C (đoạn qua xã Hòa Bình, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng), khi tài xế Đỗ Văn Tiến (SN 1977, trú tại huyện Thủy Nguyên) đang điều khiển xe tải mang BKS 15C-010.14 chở đá theo hướng quốc lộ 10 về thị trấn Núi Đèo

Đúng lúc xe chạy đến trước cửa nhà nghỉ Đức Việt (đường 359C, xã Hòa Bình) thì bất ngờ 2 nữ sinh đi trên xe máy đã va chạm một phương tiện khác, ngã ra làn đường ô tô, ngay trước đầu xe tải do tài xế Tiến điều khiển. Dù quá bất ngờ, song tài xế Tiến vẫn kịp đánh lái tránh 2 nữ sinh ngã trên làn đường ô tô.

Tuy nhiên, cú đánh lái quá gấp đã khiến chiếc xe tải chở đá va chạm với 2 ô tô đỗ bên đường, gồm 1 chiếc Kia và 1 chiếc Toyota, trước khi bị lật ngang. Tài xế Đỗ Văn Tiến cũng bị thương, gãy 2 xương sườn.

Tr.Đức