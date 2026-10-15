Chủ xe điện Tesla 'kém vui' vì trạm sạc tăng giá

Theo InsideEVs, chủ xe điện Tesla đang có những trải nghiệm kém vui với trạm sạc Supercharger. Không phải do công nghệ sạc thay đổi, giá sạc ở trạm Supercharger tăng lên đang khiến người dùng xe điện Tesla cảm thấy “đau ví” như chủ xe xăng dầu.

Dữ liệu từ báo cáo liên quan đến sạc nhanh tại Mỹ do Paren thực hiện cho thấy giá sạc trung bình tại trạm Supercharger đã tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, cần lưu ý mức tăng 15% chỉ xảy ra ở giá sạc dành cho những khách hàng không đăng ký gói hội viên.

Hiện, những chủ xe điện không của Tesla và những ai không đăng ký gói hội viên phải trả trung bình 0,569 USD cho mỗi kWh sạc điện. Khách hàng đăng ký hội viên được ưu đãi hơn, giá sạc trung bình 0,396 USD/kWh. So với cùng kỳ năm ngoái, chi phí sạc của khách hàng hội viên cũng đã tăng khoảng 9%.

Dù vậy, đà tăng này vẫn không khiến Tesla trở nên “đắt đỏ” hơn so với các đơn vị cung cấp dịch vụ sạc nhanh khác tại Mỹ.

Dữ liệu từ Paren cho thấy đợt điều chỉnh này thực tế chỉ đưa giá sạc của Tesla Supercharger lên mức tiệm cận các đối thủ.

Số tiền sạc nhanh trung bình mà chủ xe điện các thương hiệu khác Tesla phải trả đang là khoảng 0,533 kWh, đã duy trì trong 5 quý liên tiếp. Trong khi đó, đợt điều chỉnh của Tesla kéo giá trung bình toàn thị trường sạc nhanh ở Mỹ lên mức 0,54 USD, tăng khoảng 2%.

Quay trở lại với mạng lưới Supercharger, con số 15% nghe có vẻ lớn nhưng thực tế không “ngốn” quá nhiều chi phí vận hành mỗi tháng của chủ xe điện Tesla. Với một phiên sạc 60 kWh, chủ xe sẽ phải trả 34,14 USD, chỉ tăng khoảng 4,5 USD so với trước điều chỉnh.

Hơn nữa, khoảng 80% các phiên sạc điện được chủ xe điện Mỹ thực hiện tại nhà. Đợt điều chỉnh giá sạc tại trạm Supercharger do vậy chỉ khiến chi phí sạc công cộng trung bình thường niên ở Mỹ tăng thêm khoảng 66 USD.

Theo InsideEVs, đợt điều chỉnh phần nào tài trợ hoạt động mở rộng mạng lưới Supercharger mà Tesla đang thực hiện. Trong quý vừa qua, Tesla đã lắp đặt thêm 1.287 trụ sạc, nhiều hơn bất kỳ đơn vị vận hành trạm sạc nhanh nào khác tại Mỹ. Ionna là cái tên xếp sau, đã lắp đặt 378 trụ sạc mới trong quý III.

Tính cạnh tranh trong mảng sạc xe điện đang tăng lên đáng kể. Trong năm qua, thị phần của Tesla trên thị trường sạc nhanh đã giảm từ 54,3% xuống 49,3%.

Điều này có nghĩa bất chấp hãng xe điện của Elon Musk đã bổ sung 5.700 trụ sạc mới trong một năm qua, tốc độ mở rộng mạng lưới của tất cả đối thủ vẫn nhanh gần gấp đôi so với Supercharger.