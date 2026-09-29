Chủ xe điện Anh cho rằng quy tắc 'sạc 80%' đã lỗi thời, có thể sạc linh hoạt hơn

Dù khuyến cáo chỉ sạc ô tô điện đến 80% được nhiều người áp dụng như một nguyên tắc bất di bất dịch, một chủ xe tại Anh lại cho rằng giải pháp này thực chất chỉ nhằm tối ưu thời gian tại các trạm sạc đường trường, chứ không phải quy định bắt buộc để bảo vệ pin trong nhu cầu di chuyển hàng ngày.

Hình minh họa chủ xe điện Anh chia sẻ quan điểm về quy tắc sạc 80%. Ảnh: Yahoo

Dave Takes It On, một người sáng tạo nội dung về xe điện tại Anh, cho rằng quy tắc giới hạn sạc pin xe điện ở mức 80% đang bị áp dụng quá rộng rãi và không hoàn toàn chính xác trong mọi trường hợp. Theo anh, việc rút sạc khi pin đạt khoảng 80% tại các trạm sạc nhanh chủ yếu nhằm tiết kiệm thời gian trong những chuyến đi dài, chứ không phải là quy tắc bắt buộc để bảo vệ pin trong sử dụng hàng ngày.

Tại các trạm dừng chân trên đường cao tốc, người lái xe thường dành từ 10 đến 15 phút để nghỉ ngơi, uống cà phê, ăn nhẹ hoặc sử dụng nhà vệ sinh. Dave cho rằng nhiều người vẫn so sánh việc sạc xe điện với việc đổ xăng nhanh trong vài phút rồi tiếp tục hành trình, trong khi thực tế xe điện có thể nạp thêm quãng đường đáng kể trong khoảng thời gian nghỉ này.

Ví dụ, Tesla từng cho biết mẫu Model 3 có thể sạc thêm khoảng 170 dặm (khoảng 273 km) trong 15 phút sạc nhanh. Điều này cho thấy việc sạc pin có thể dễ dàng hòa nhập vào các hoạt động nghỉ ngơi mà không làm gián đoạn chuyến đi.

Dave cũng nhấn mạnh việc sạc vượt quá 80% vẫn hợp lý trong những trường hợp dừng lâu hơn như ăn trưa hoặc khi cần thêm quãng đường di chuyển do trạm sạc tiếp theo cách xa. Nguyên tắc quan trọng là tránh để pin duy trì trạng thái sạc trên 80% hoặc dưới 20% trong thời gian dài nhiều ngày để bảo vệ tuổi thọ pin.

Ở các trạm sạc nhanh, tốc độ sạc thường duy trì cao đến khoảng 80% dung lượng pin, sau đó hệ thống xe và trạm sạc sẽ tự động giảm tốc độ để bảo vệ pin. Vì vậy, việc giữ xe cắm sạc sau 80% tại trạm sạc nhanh không còn mang lại nhiều lợi ích về tốc độ sạc.

Nếu không cần thêm quãng đường, người dùng có thể chờ đến khi về nhà để sạc tiếp, vì chi phí điện tại nhà thường rẻ hơn. Tuy nhiên, nếu cần thêm phạm vi di chuyển hoặc muốn nghỉ lâu hơn tại điểm dừng, việc sạc vượt mức 80% không gây hại đáng kể cho pin, nhất là khi xe sẽ tiếp tục được sử dụng ngay sau đó thay vì giữ ở mức 100% trong thời gian dài.

Nhiều người dùng xe điện cũng đồng tình với quan điểm này, cho rằng các quy tắc sạc pin quá cứng nhắc không phản ánh đúng thói quen và nhu cầu thực tế khi di chuyển. Một số chia sẻ rằng phạm vi hoạt động của xe đã đủ dài để thoải mái hơn trong việc sạc, thậm chí có người đặt xe sạc đầy 100% khi đi đường dài.

Ngoài ra, việc sạc chủ yếu tại nhà cũng giúp tiết kiệm chi phí so với việc thường xuyên dùng trạm sạc nhanh công cộng, đồng thời xe điện còn mang lại lợi ích môi trường khi không phát thải khí thải trực tiếp, góp phần cải thiện chất lượng không khí.

Dave khuyên người dùng nên để thời gian dừng chân quyết định mức sạc phù hợp, ví dụ nếu dừng ăn trưa hoặc chờ đợi lâu, sạc vượt 80% hoàn toàn hợp lý. Anh cũng lưu ý rằng loại pin khác nhau có thể có cách sạc tối ưu khác nhau, như pin NMC thường được sạc đến 90-95% trên đường cao tốc, còn pin LFP có thể thoải mái sạc đến 100%.

Tóm lại, quy tắc sạc 80% không phải là giới hạn cứng nhắc mà người dùng xe điện có thể linh hoạt điều chỉnh theo nhu cầu và hoàn cảnh thực tế để vừa đảm bảo hiệu quả di chuyển vừa bảo vệ tuổi thọ pin.