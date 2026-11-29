Vào ngày 27/11/2026, nhà sưu tập Steve Hamilton xác nhận chiếc Koenigsegg Regera của anh đã chịu thiệt hại hơn 1 triệu USD sau khi được giao cho YouTuber Cody Detwiler (biệt danh WhistlinDiesel) thực hiện thử nghiệm độ bền. Đây là bước đầu tiên trong dự án phục chế mang tên Project Lazarus.

Chiếc Koenigsegg Regera sau thử nghiệm độ bền. Ảnh: WhistlinDiesel

Hamilton, người điều hành kênh YouTube The Hamilton Collection, cho biết anh đã chi 2,2 triệu USD để mua chiếc Regera đời 2021. Mục tiêu là phục chế lại xe theo dự án anh gọi là Project Lazarus. Bước đầu tiên của kế hoạch này là để Detwiler thực hiện một trong những bài kiểm tra độ bền đặc trưng của anh.

Video kết quả có tựa đề “Koenigsegg Regera Durability Test #1” được đăng tải vào ngày 25/11. Chỉ sau hai ngày, video này đã đạt 9,1 triệu lượt xem. Trên camera, Detwiler gọi đây là chiếc xe trị giá 3,2 triệu USD. Hamilton tiết lộ chiếc xe của anh được trang bị gói Ghost Package, và chỉ có khoảng 10 chiếc tại Mỹ sở hữu cấu hình tương tự.

Đầu video, Hamilton chia sẻ về chiếc Regera trước đó: “Tôi đã sở hữu nó khoảng hai năm. Trong suốt thời gian đó, xe chỉ chạy được khoảng hai tháng. Về cơ bản, chúng tôi đã phải đưa xe vào xưởng sửa chữa liên tục trong bốn tháng liền.”

Trước khi bắt đầu thử nghiệm, nút Ghost trên chiếc chìa khóa mà Detwiler gọi là “chìa khóa 10.000 USD” không hoạt động. Cửa sổ cửa xe cào vào nắp capo khi mở. Xe không thể khởi động cho đến khi được đặt lại hệ thống. Detwiler cho biết đến cuối buổi, xe đã tự động tắt máy khoảng một chục lần.

Detwiler lái xe quanh một đường đua thuê, sau đó chạy off-road trên đất của anh cho đến khi xe quá nhiệt. Khi xe được đặt trên giá nâng và ga được đạp hết cỡ, hệ thống xả bốc cháy. Một gờ giảm tốc mà Detwiler gọi là Eliminator 5000 đã làm hỏng hệ thống treo trước, nhưng nhóm vẫn tiếp tục lái xe.

Cánh sau bằng sợi carbon chủ động chịu khoảng 80 cú đánh bằng búa tạ và bốn vết cắt bằng cưa. Cánh vẫn có thể thu hồi, nên nhóm gọi đây là đạt yêu cầu. Bảng tổng kết trên màn hình ghi nhận thiệt hại cho phần này là 90.000 USD.

Hamilton đặt ra hai giới hạn: không được nứt khung đơn (monocoque) bằng carbon và không được vỡ kính chắn gió, vì cả hai đều cần thiết cho quá trình phục chế. Trong cả hai video, họ xác nhận kính chắn gió là phụ tùng trị giá 40.000 USD.

Trong video của Hamilton, diễn viên đóng thế Frankie LaPenna được dự định bật khỏi bánh xe trước và lăn qua nắp capo, tránh xa kính. Tuy nhiên, anh đã va vào kính chắn gió. Hamilton nói: “Cuối cùng, tôi yêu Frankie và tôi hiểu rõ những rủi ro khi thực hiện màn trình diễn này.”

Detwiler đánh giá độ bền của xe ở mức 3/10. Anh gửi lời nhắn đến Christian von Koenigsegg: “Tôi nghĩ đây là một chiếc xe cực kỳ tuyệt vời và tôi thực sự không có phàn nàn nào, ngoại trừ việc tôi nghĩ hệ thống điện đang gây ra nhiều lỗi ngẫu nhiên. Nhưng với kỹ thuật và việc thử nghiệm những điều mới mẻ, vấn đề là điều không thể tránh khỏi.”

Hamilton đưa ra con số thiệt hại cuối cùng trong video của mình: “Chúng tôi đã tính toán và thiệt hại lên tới hơn một triệu USD. Chiếc Regera này chính thức đã 'cháy' (hỏng nặng), nhưng vẫn đang chạy.”

Động cơ xe dự kiến sẽ được tháo ra vào ngày hôm sau cho một dự án khác. Chiếc Regera sẽ được nâng cấp với động cơ mạnh hơn, hộp số sàn và bộ widebody kit.