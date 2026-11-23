Ngày 23-11, tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT - Bộ Công an) cho biết, thực hiện chỉ đạo của Cục CSGT, chiều 22-11, Đội CSGT đường bộ số 11 thuộc Phòng CSGT, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức dừng, kiểm tra xe ô tô tải biển kiểm soát 19B-173.xx lưu thông trên tuyến Hòa Lạc - Hòa Bình có dấu hiệu cơi nới thành thùng.

Qua kiểm tra, lực lượng CSGT xác định xe có chiều cao thành thùng 1.115mm, trong khi thông số được ghi trong giấy chứng nhận kiểm định chỉ 720mm, vượt 395mm so với thiết kế được kiểm định.

Xe tải vi phạm được camera ghi lại. Ảnh chụp màn hình

Theo đó, lực lượng CSGT đã xử lý đối với lái xe Q.C.T. (SN 1996) về các hành vi vi phạm: Điều khiển xe tải có kích thước thùng xe không đúng thông số kỹ thuật được kiểm định (phạt 2,5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe); điều khiển xe ô tô không kinh doanh vận tải hàng hoá, nhưng chở hàng có thu tiền (phạt 10 triệu đồng).

Đối với chủ phương tiện là Công ty TNHH T.P.K.B bị xử lý hành vi đưa xe tải có kích thước thùng xe không đúng thông số kỹ thuật được kiểm định tham gia giao thông (phạt 58 triệu đồng); giao phương tiện cho người làm công thực hiện hành vi vận chuyển hàng hóa có thu tiền trái quy định (phạt 46 triệu đồng).

Ngoài việc bị phạt tiền, Công ty TNHH T.P.K.B còn bị tước quyền sử dụng giấy chứng nhận và tem kiểm định an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường trong 2 tháng. Tổng mức xử phạt đối với cả lái xe và chủ phương tiện là 116,5 triệu đồng.

Theo Cục CSGT, việc tự ý cơi nới thành thùng xe không chỉ vi phạm quy định pháp luật, mà còn tiềm ẩn nguy cơ chở hàng quá tải, gây mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng đường bộ.

Các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải phải chấp hành nghiêm quy định về kích thước thành thùng, tải trọng và điều kiện kinh doanh vận tải.