Theo Thông tư 62/2026/TT-BCA, chủ xe thực hiện cấp đổi khi biển số bị mờ, hỏng; cấp lại khi biển số bị mất. Ngoài ra, việc chuyển đổi giữa biển trắng và biển vàng theo mục đích kinh doanh vận tải cũng thuộc trường hợp cấp đổi. Tuy vậy, không phải mọi trường hợp làm lại biển số đều là nghĩa vụ bắt buộc.

Các trường hợp cấp đổi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe gồm: Biển số xe bị mờ, hỏng; Xe đang sử dụng biển số nền màu trắng, chữ và số màu đen chuyển sang biển số nền màu vàng, chữ và số màu đen để hoạt động kinh doanh vận tải; Xe đang sử dụng biển vàng chuyển sang biển trắng khi không còn hoạt động kinh doanh vận tải.

Nếu biển số xe bị gãy, biến dạng hoặc hư hỏng làm ảnh hưởng đến việc sử dụng, chủ xe thực hiện thủ tục cấp đổi, thay vì tự làm biển khác để lắp lên xe.

Về cấp lại biển số bị mất, theo Thông tư 62/2026, biển số định danh được cấp lại giữ nguyên số biển đã cấp. Trường hợp xe đang sử dụng biển 3 số hoặc 4 số thì được chuyển sang biển số định danh theo quy định.

Việc đã kê khai hoặc nộp hồ sơ cấp lại biển số không đồng nghĩa phương tiện được miễn điều kiện về biển số khi tham gia giao thông.

Ngoài các trường hợp trên, quy định hiện hành cho phép đổi biển theo nhu cầu và xử lý biển số khi sang tên. Thông tư 79/2024/TT-BCA cho phép xe đã đăng ký biển 3 số hoặc 4 số tiếp tục tham gia giao thông. Vì vậy, không bắt buộc đổi tất cả biển 3 số, 4 số sang biển 5 số ngay.

Khi chủ xe có nhu cầu đổi hoặc thực hiện các thủ tục thuộc trường hợp phải chuyển sang biển số định danh thì cơ quan đăng ký xe giải quyết theo quy định. Việc chủ xe thay đổi nơi cư trú sang tỉnh khác cũng không mặc nhiên làm thay đổi số biển định danh đang được quản lý.

Khi làm lại biển số xe, tổ chức, cá nhân trong nước được lựa chọn cơ quan đăng ký xe phù hợp trong tỉnh, thành phố nơi có trụ sở hoặc cư trú để làm thủ tục. Cơ quan tiếp nhận có thể là Phòng Cảnh sát giao thông hoặc Công an cấp xã thực hiện đăng ký xe theo phạm vi thẩm quyền.

Đối với ô tô, việc tiếp nhận tại Công an cấp xã còn phụ thuộc vào các điểm đăng ký được bố trí theo quyết định của Giám đốc Công an cấp tỉnh.

Hồ sơ cấp đổi biển số gồm: Giấy khai đăng ký xe; Giấy tờ của chủ xe; Biển số xe đề nghị cấp đổi; Giấy tờ bổ sung tương ứng với từng trường hợp, nếu có.

Về thủ tục cấp lại biển số bị mất, chủ xe có thể thực hiện cấp lại biển số bị mất bằng dịch vụ công trực tuyến toàn trình, trực tuyến một phần hoặc trực tiếp.

Đối với thủ tục trực tuyến toàn trình, chủ xe kê khai, gửi bản chà số máy, số khung qua dịch vụ bưu chính, lựa chọn cách nhận kết quả và thanh toán theo hướng dẫn.