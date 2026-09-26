Chủ vườn sapoche đồng thuận mở đất tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Khu vực tìm kiếm nằm trong vườn sapoche rộng khoảng 1.000 m², cây đã gần 20 năm tuổi và đang cho trái non. Đáng chú ý, một số gốc sapoche nằm ngay trên vị trí được xác định có hài cốt liệt sĩ.

Việc đào tìm chắc chắn ảnh hưởng đến bộ rễ, năng suất cây cũng như thu nhập của gia đình. Tuy nhiên, ông Võ Văn Vinh (60 tuổi), chủ khu vườn, vẫn đồng thuận mở đất, tạo điều kiện để lực lượng K91 thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ được thực hiện thủ công hoàn toàn.

Hiện gần 30 cán bộ, chiến sĩ Đội K91 được phân công tìm kiếm tại khu vực này. Do vị trí tìm kiếm nằm trên tuyến đường hẹp, máy móc khó có thể tiếp cận, các chiến sĩ phải đào đất hoàn toàn bằng thủ công.

Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng K91 đặc biệt thận trọng từng bước đào, sàng lọc đất nhằm bảo đảm an toàn; đồng thời, hạn chế thấp nhất việc ảnh hưởng đến những cây sapoche trong vườn.

Thượng tá Võ Thành Dẫn cho biết, trong thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, Đội K91 xác định công tác tuyên truyền, vận động và kết nối với Nhân dân là một phần quan trọng trong nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Qua tuyên truyền và kết nối với các nhân chứng, ngày càng có nhiều người dân chủ động tìm đến đơn vị, cung cấp những thông tin, manh mối được lưu giữ từ nhiều năm trước.

Từ những nguồn tin này, cán bộ, chiến sĩ Đội K91 tiếp cận địa bàn, gặp gỡ nhân chứng, kiểm tra thực tế và tổ chức tìm kiếm khi xác định có cơ sở.

Vườn sapoche gần 20 năm tuổi đang cho quả non.

Theo Thượng tá Võ Thành Dẫn, điều đáng trân trọng không chỉ là những kết quả tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, mà còn là tình cảm, sự sẻ chia và trách nhiệm của người dân trong việc góp phần đưa các liệt sĩ trở về với đồng đội, gia đình.

Theo Đội trưởng Đội K91, trong quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, sự quan tâm, hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng sự nhiệt tình phối hợp của người dân, nhất là những người cung cấp thông tin, góp phần quan trọng giúp đơn vị có thêm manh mối, xác định địa bàn và triển khai tìm kiếm hiệu quả.