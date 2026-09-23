Chú Tư và Bình 'bốp' dùng flycam ghi hình tàu hút trộm cát

Trong trích đoạn giới thiệu tập 24 phim "Phù sa", chú Tư đã nhờ Bình "bốp" dùng thiết bị quay hình để theo dõi một chiếc tàu khả nghi. Ông và Chơn đã theo dõi từ lâu và phát hiện quy luật của chiếc tàu này, ban ngày đậu im lìm nhưng tối đến lén lút di chuyển áp sát vào các đoạn bờ sông yếu để hút cát trộm.

Chú Tư dặn Bình phải quay thật kỹ khoảnh khắc chiếc tàu nổ máy và thả ống hút xuống sông, đồng thời yêu cầu giữ bí mật tuyệt đối về kế hoạch này.

Chú Tư và Bình "bốp" âm thầm quay hình chiếc tàu hút cát trộm trên sông. Ảnh VTV

Trong lúc đó, đàn em báo cáo ông chủ giấu mặt về việc phát hiện Bình đang điều khiển flycam bay qua khu vực sạt lở. Dù những người ở bãi không biết rõ mục đích của người điều khiển flycam, nhưng việc nó bay ngang qua đúng thời điểm tàu hút cát đang hoạt động khiến nhóm tội phạm cảnh giác cao độ. Tên cầm đầu lập tức ra lệnh cho đàn em đi kiểm tra.

Ông chủ giấu mặt ra lệnh cho đàn em tới kiểm tra việc Bình "bốp" đang sử dụng flycam. Ảnh VTV

Phương bất ngờ đưa cho Chơn một tập tài liệu quan trọng chứa thông tin về những người từng làm thuê trên sông mà anh đang tìm kiếm. Chơn rất ngạc nhiên nhưng cũng tức giận vì cho rằng điều tra không phải là công việc của Bí thư Đoàn và anh không muốn kéo cô vào vòng nguy hiểm.

Phương quả quyết đáp lại rằng đây cũng là việc của địa phương Bình Hòa, cô tự nguyện tham gia vì không muốn Chơn tự ôm mọi hiểm nguy một mình.

Phương cho Chơn xem tài liệu về hoạt động của những người từng làm thuê liên quan tới tàu hút cát trộm. Ảnh VTV

Nhóm của Chơn đang căng mắt theo dõi đoạn video vừa quay được. Bình "bốp" xác nhận rằng nếu đứng ở vị trí đó thì chỉ bao quát được nguyên cả khúc sông, nhưng về bằng chứng thì chỉ lấy được hình ảnh của chiếc tàu, không có hình ảnh cận cảnh hút cát. Chơn không biết rằng Bảy Sang đang theo dõi mình từ xa.

Ở một diễn biến khác, bà ngoại đã nhắc lại lời hứa của Phù Sa khi xin mở xưởng ca cao, đó là muốn giúp bà con nông dân không phải bán ca cao với giá rẻ bèo. Tuy nhiên, thực tế hiện tại giá ca cao đang rớt thê thảm, nhà vườn đua nhau kêu gọi "giải cứu".

Bà ngoại khuyên Phù Sa cần phải học cách buông bỏ không nên quá tham việc. Ảnh VTV

Phù Sa đầu tắt mặt tối, chạy ngược chạy xuôi chắt mót từng đồng để trả nợ tiền vốn mà vẫn chưa lo được cho ai. Ngoại không trách Phù Sa làm sai, nhưng việc gì nhắm thấy quá sức, ôm không nổi thì nên học cách buông bỏ, không nên quá tham công tiếc việc để rồi hỏng chuyện.

Tập 24 phim "Phù sa" phát sóng lúc 21h00 ngày 23/9 trên VTV1.