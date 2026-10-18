Chủ trường mẫu giáo ở Trung Quốc lĩnh án chung thân vì vụ đầu độc chì hàng trăm trẻ em

Hầu hết trẻ em tại trường mẫu giáo Peixin đều bị nhiễm độc chì

Tòa án Nhân dân Trung cấp Lan Châu ở tỉnh Cam Túc ngày 16-10 kết án bà Li Huifang, người điều hành Trường mẫu giáo Peixin về tội sản xuất và cung cấp thực phẩm độc hại.

Tòa cũng ra lệnh tịch thu tài sản cá nhân trị giá 500.000 nhân dân tệ của bị cáo.

Theo phán quyết, bà Li Huifang và hiệu trưởng Zhu Jinglin đã chỉ đạo nhân viên nhà bếp trộn chất màu công nghiệp chứa chì vào thực phẩm nhằm làm món ăn bắt mắt hơn và thu hút thêm học sinh.

Loại phẩm màu này được ghi rõ là không được sử dụng trong thực phẩm.

Hiệu trưởng Zhu Jinglin bị tuyên phạt 15 năm tù và phạt tiền 300.000 nhân dân tệ. Bốn nhân viên nhà bếp nhận mức án từ 6 đến 8 năm tù.

Nhân viên nhà bếp đã trộn sơn vào thực phẩm để món ăn trông ngon hơn

Vụ việc bị phát hiện vào tháng 7-2025 khi nhiều trẻ tại trường có dấu hiệu bất thường về sức khỏe.

Kết quả điều tra cho thấy 247 học sinh và nhân viên có nồng độ chì trong máu vượt ngưỡng an toàn, trong đó 235 trẻ em phải điều trị ngộ độc chì.

Các mẫu thực phẩm như bánh táo đỏ và bánh ngô xúc xích chứa hàm lượng chì cao gấp khoảng 2.000 lần giới hạn cho phép của Trung Quốc.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), ngộ độc chì có thể gây tổn thương nghiêm trọng tới não bộ và hệ thần kinh của trẻ nhỏ.

Cuộc điều tra sau đó còn phát hiện một số quan chức địa phương và nhân viên y tế bị cáo buộc can thiệp vào kết quả xét nghiệm máu cũng như nhận hối lộ để che giấu vụ việc.

Sau bê bối này, Trung Quốc đã ban hành các quy định mới về bữa ăn tại trường học và cơ sở mẫu giáo, mầm non, yêu cầu tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm và quản lý chặt nguồn cung nguyên liệu.

Theo SCMP