Vấn đề then chốt này càng quan trọng hơn khi các quyết nghị của Hội nghị Trung ương 4 có ý nghĩa rất quan trọng, phạm vi tác động rộng, liên quan trực tiếp đến năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng và mục tiêu tăng trưởng “hai con số”, nâng cao đời sống nhân dân.

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh Quang Thái

1. Ngay mở đầu bài phát biểu chỉ đạo quan trọng tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ rõ: “Tiếp nối các quyết sách từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIV, Hội nghị Trung ương 4 tập trung củng cố những điều kiện mang tính quyết định việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIV của Đảng. Các quyết sách của Trung ương đòi hỏi đổi mới tư duy, đổi mới đồng bộ công tác xây dựng Đảng, phương thức lãnh đạo và công tác cán bộ. Chủ trương đúng phải trở thành năng lực phát triển thực chất, được kiểm chứng qua hiệu quả hoạt động bộ máy của hệ thống chính trị, tạo sức cạnh tranh của nền kinh tế và đời sống nhân dân”.

Chủ trương đúng phải trở thành năng lực phát triển thực chất. Năng lực phát triển xuất phát từ chính việc tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết trong thực tiễn đời sống. Vì vậy, điều quyết định và cốt lõi của mọi chủ trương đúng là phải được chứng minh hiệu quả trong đời sống xã hội. Vấn đề trọng tâm này đặt ra yêu cầu tổ chức thực hiện như thế nào để những chủ trương trở thành hiện thực sinh động nhất.

Tiếp nối các định hướng lớn phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, Hội nghị Trung ương 4 tiếp tục là dấu mốc chính trị quan trọng của Đảng ta trong nhiệm kỳ Đại hội XIV, khi đã quyết nghị những vấn đề then chốt trong phát triển đất nước. Đó là các vấn đề trọng yếu về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín gắn với công việc hệ trọng trọng dụng nhân tài; hệ thống nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội để đạt tăng trưởng “2 con số” trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Việc Đảng ta đồng thời ban hành các nghị quyết chiến lược thể hiện bước phát triển mới trong tư duy và tầm nhìn chiến lược về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, hướng mạnh vào nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng và năng lực quản trị quốc gia. Bằng năng lực thực hiện tiếp tục được bồi đắp, Đảng ta quyết tâm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân, chuyển những chủ trương, quyết sách đúng đắn thành kết quả phát triển kinh tế - xã hội thực chất, hiệu quả và trực tiếp nâng cao đời sống nhân dân.

Trên tinh thần gắn kết hữu cơ, bổ trợ cho nhau, Đảng ta kiên trì xây dựng một bộ máy trong sạch, vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Mối liên hệ chặt chẽ này sẽ quyết định đến việc có hay không hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ngay trong năm 2026 và những năm tiếp theo. Trong đó, nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng là hiện thực hóa cho được mục tiêu tăng trưởng “2 con số”.

Sự gắn kết và bổ trợ lẫn nhau cũng chính là yêu cầu được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ ra: “Kết quả xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải được kiểm nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng, phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc và chăm lo nâng cao đời sống nhân dân”.

Phải thấy rằng, trong các quyết sách lớn đang được cán bộ, đảng viên và nhân dân đặc biệt quan tâm, Đảng ta đã thể hiện rõ vai trò và trách nhiệm thiêng liêng với đất nước, với dân tộc, với nhân dân. Tinh thần trách nhiệm ấy đã được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Là Đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã hội, Đảng ta chịu trách nhiệm trước nhân dân về quyết sách và kết quả lãnh đạo của mình”.

Toàn Đảng và hệ thống chính trị đã, đang vào cuộc nhanh chóng và quyết tâm làm đến cùng để đạt được mục tiêu cao nhất là nhân dân được thụ hưởng thành quả.

2. Chủ trương đúng và yêu cầu lúc này là toàn Đảng, toàn quân và toàn dân phải tổ chức thực hiện thật tốt để biến chủ trương thành năng lực phát triển đất nước thực chất, hiệu quả và bền vững.

Những quyết nghị tại Hội nghị Trung ương 4 đều có nội dung rất quan trọng, phạm vi tác động rộng, liên quan trực tiếp đến tổ chức và hoạt động của toàn Đảng, hệ thống chính trị và việc hiện thực hóa các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Nhưng chúng ta phải thống nhất nhận thức, nghị quyết dù đúng đắn, đầy đủ đến đâu cũng chỉ thực sự có ý nghĩa khi được tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả và tạo ra những chuyển biến cụ thể trong thực tiễn đời sống. Nhân dân sẽ cảm nhận chất lượng lãnh đạo qua hoạt động hằng ngày của bộ máy và cán bộ; qua những kết quả cụ thể mang lại trong việc nâng cao đời sống.

Trước những yêu cầu khẩn trương đưa các nghị quyết của Trung ương đi vào cuộc sống, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ rõ 5 yêu cầu.

Thứ nhất, gắn xây dựng, chỉnh đốn Đảng với đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền và nâng cao năng lực tổ chức thực hiện.

Thứ hai, xây dựng, bố trí và phát huy đội ngũ cán bộ, trọng dụng nhân tài đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.

Thứ ba, thể chế hóa kịp thời các quyết sách, phân định rõ trách nhiệm và bảo đảm điều kiện thực hiện.

Thứ tư, phấn đấu cao nhất để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026; chuẩn bị tốt các điều kiện thực hiện kế hoạch năm 2027.

Thứ năm, giữ nghiêm kỷ luật, kiểm soát quyền lực và phát huy vai trò của nhân dân trong thực hiện nghị quyết.

Một lưu ý hết sức quan trọng của người đứng đầu Đảng và Nhà nước là các cấp ủy, tổ chức Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong cả nước không được chậm trễ trong thực hiện các chức trách, nhiệm vụ được giao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: “Thời gian từ nay đến năm 2030 không còn nhiều, trong khi yêu cầu phát triển đất nước ngày càng cao. Mỗi sự chậm trễ do chủ quan đều có thể làm mất cơ hội của đất nước và nhân dân. Tôi đề nghị mỗi đồng chí nêu cao trách nhiệm, cùng tập thể thực hiện có kết quả các quyết sách của Trung ương; tháo gỡ những cản trở phát triển, chủ động nắm bắt thời cơ, phát huy tiềm năng và sức sáng tạo của nhân dân. Công việc hôm nay phải góp phần hoàn thành mục tiêu trước mắt, đồng thời chuẩn bị con người, nguồn lực và điều kiện cho sự phát triển lâu dài của đất nước”.

Yêu cầu ngay sau Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4, các cấp ủy, tổ chức Đảng cần khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết thành chương trình hành động phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương.

Mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng cần cụ thể hóa phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn. Đặc biệt, cần xác định rõ những vấn đề cần tập trung giải quyết, những hạn chế phải khắc phục, kết quả cần đạt, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm tổ chức thực hiện. Tinh thần xuyên suốt là bảo đảm “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả; gắn việc triển khai các nghị quyết với chương trình công tác, nhiệm vụ chính trị của từng cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đối với mỗi cán bộ, đảng viên, việc học tập, quán triệt các nghị quyết, quy định phải gắn với tự soi, tự sửa, tự rèn luyện và nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ. Mỗi người phải xác định rõ trách nhiệm của mình, khắc phục những hạn chế trong tác phong, phương pháp làm việc; chủ động học tập, cập nhật kiến thức, kỹ năng mới, nhất là kỹ năng số; làm việc có kỷ luật, có trách nhiệm, có sản phẩm và kết quả cụ thể. Không phải cán bộ, đảng viên nào cũng trực tiếp tham gia xây dựng chính sách hay quyết định những vấn đề lớn, nhưng mỗi người đều có trách nhiệm làm tốt hơn công việc được giao, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, uy tín của người đảng viên và góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Đó là điều rất quan trọng để góp phần cùng tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Việc cụ thể hóa các nghị quyết, quy định của Đảng phải lấy kết quả thực tế làm thước đo, tăng cường kiểm tra, giám sát, tạo chuyển biến rõ nét ngay từ cơ sở. Việc cụ thể các chủ trương, chính sách theo chương trình hành động của cấp mình phải được theo dõi, đánh giá thường xuyên, khách quan, thực chất; kiên quyết khắc phục tình trạng triển khai nghị quyết hình thức, nặng về hội nghị, văn bản, báo cáo mà ít chuyển biến trong thực tế. Vấn đề trọng tâm là cần xác định rõ những kết quả có thể kiểm chứng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương. Đặc biệt, phải coi trọng đánh giá của nhân dân, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Mỗi cán bộ, đảng viên hãy hành động thực chất ngay từ hôm nay. Bởi, “mỗi sự chậm trễ do chủ quan đều có thể làm mất cơ hội của đất nước và nhân dân”.

Khi đã có chủ trương đúng thì phải làm thế nào để trở thành năng lực phát triển thực chất một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất.