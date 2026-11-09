Chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và quan điểm chỉ đạo của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam liên quan đến xây dựng, áp dụng hệ thống tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh nguồn: Mattran.org.vn

Xây dựng, hoàn thiện hệ thống các quy định, cơ chế, chính sách nhằm tạo khung pháp lý cho hoạt động của toàn hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở là vấn đề được Đảng, Nhà nước, các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đặc biệt quan tâm. Ngay từ những ngày đầu thành lập, dẫn dắt, lãnh đạo Nhân dân đứng lên đấu tranh, giành chính quyền, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Đảng, Nhà nước ta đã chú trọng, ban hành nhiều văn bản để cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam. Với các tên gọi khác nhau, sứ mệnh, nhiệm vụ có sự điều chỉnh nhất định ở các giai đoạn của lịch sử của dân tộc, MTTQ Việt Nam không ngừng kiện toàn về tổ chức, bộ máy và hoạt động; hoàn thiện các quy chế, quy định liên quan đến công tác đánh giá chất lượng, hiệu quả công việc.

Với những thành tựu, kết quả to lớn về mọi mặt mà đất nước ta đã đạt được sau gần 40 năm đổi mới, MTTQ Việt Nam hoạt động ngày càng lớn mạnh, khẳng định được vai trò, vị thế là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; thể hiện ý chí, nguyện vọng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; phản ánh ý kiến, kiến nghị của Nhân dân đến các cơ quan nhà nước; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong tình hình thế giới phát triển ngày càng nhanh chóng, sự tác động sâu rộng của cuộc cách mạng 4.0, xu thế toàn cầu hóa, khu vực hóa đang đặt ra nhiều cơ hội, thời cơ xen lẫn khó khăn, thách thức ngày càng lớn; để đạt được những mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới, Đảng, Nhà nước đã và đang có những chủ trương, chính sách, định hướng trong hoàn thiện hệ thống pháp luật, thể chế nói chung, hoàn thiện các quy định về đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, điều hành và quản lý mọi mặt của đời sống xã hội, chú trọng hiệu quả công việc của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hệ thống chính trị; Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp không ngừng quan tâm đến công tác đánh giá, xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động của hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp.

Về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Thứ nhất, các chủ trương, đường lối của Đảng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030 của Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định “Thực hành và phát huy rộng rãi dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ và vai trò chủ thể của nhân dân; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội; tiếp tục đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội”. Đối với các nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2021 - 2026, Nghị quyết Đại hội xác định “Hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách nhằm phát huy mạnh mẽ dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân; đồng thời xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong sạch, vững mạnh; cải cách tư pháp, tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội, trước hết là sự gương mẫu tuân theo pháp luật, thực hành dân chủ xã hội chủ nghĩa của cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội các cấp, của cán bộ, đảng viên; tăng cường đại đoàn kết toàn dân tộc”. Các đột phá chiến lược trong lĩnh vực thể chế là “Hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển... Tập trung ưu tiên hoàn thiện đồng bộ, có chất lượng và tổ chức thực hiện tốt hệ thống luật pháp, cơ chế, chính sách… đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực bằng hệ thống pháp luật”.

Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc xác định: “Tăng cường kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng về phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc”. Trong thực hiện nhiệm vụ nâng cao vai trò, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Nhà nước trong phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, Nghị quyết số 43 nêu rõ: “Xây dựng hệ thống pháp luật đầy đủ, kịp thời, đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai, minh bạch, ổn định”; “lấy kết quả sản phẩm công việc, sự hài lòng và tín nhiệm của Nhân dân làm tiêu chí quan trọng đánh giá chất lượng tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên”. Đồng thời, để tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, Nghị quyết xác định nhiệm vụ đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội. Nghị quyết số 43 xác định nhiệm vụ cần làm tốt công tác tôn vinh, khen thưởng các tổ chức, cá nhân tiêu biểu, điển hình; hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách về thi đua, khen thưởng; tạo cơ sở pháp lý thống nhất, đồng bộ nhằm thúc đẩy mạnh mẽ các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/12/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo công tác sắp xếp, tổ chức bộ máy nói chung và các quy định liên quan đến quy chế, quy trình công tác và đánh giá kết quả công tác.

Kết luận số 121-KL/TW, ngày 24/01/2025 của Ban Chấp hành Trung ương về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW yêu cầu “rà soát sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy trình công tác, nguyên tắc làm việc bảo đảm các cơ quan, tổ chức, đơn vị sau sắp xếp, kiện toàn thực sự được nâng cấp, tạo đột phá về hiệu lực, hiệu quả hoạt động; chất lượng hoạt động được nâng tầm”. Kết luận 126-KL/TW, ngày 14/02/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về một số nội dung, nhiệm vụ tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị năm 2025 giao Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương tiếp tục khẩn trương nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định để có cơ sở pháp lý triển khai hoàn thiện mô hình tổng thể hệ thống chính trị trong thời gian tới.

Kết luận 127-KL/TW, ngày 28/02/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về triển khai nghiên cứu, đề xuất tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị giao Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương chủ trì, phối hợp tổng rà soát chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các cơ quan, tổ chức trực thuộc, nhất là các cơ quan báo chí nhằm bảo đảm quản lý thống nhất, hiệu quả hoạt động theo hướng tinh gọn tối đa, chỉ duy trì các đơn vị thực sự cần thiết. Sắp xếp lại các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Ngày 30/4/2025, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Nghị quyết đặt ra các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ và giải pháp hết sức cụ thể trong công tác xây dựng và thực thi pháp luật. Trong nhiệm vụ và giải pháp về bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng trong công tác xây dựng pháp luật, phát huy cao độ tính Đảng trong xây dựng và thi hành pháp luật, Nghị quyết xác định: “gắn với công tác đánh giá, khen thưởng, sử dụng cán bộ và có chế tài, biện pháp xử lý đối với người không thực hiện đầy đủ trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng pháp luật”. Trong tổ chức thực hiện, Bộ Chính trị giao MTTQ Việt Nam lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch hướng dẫn, vận động Nhân dân thực hiện Nghị quyết, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng và thi hành pháp luật, xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật”.

Kết luận số 183-KL/TW, ngày 01/8/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tích cực triển khai vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chuyển mạnh cấp cơ sở sang chủ động nắm, điều hành kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh đã giao Đảng uỷ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, ban hành theo thẩm quyền Hướng dẫn về cơ chế chỉ đạo, phối hợp giữa MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp xã và Hướng dẫn quy chế làm việc của Cơ quan Uỷ ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, cấp xã theo mô hình tổ chức bộ máy mới.

Phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu áp dụng công thức “3 Dễ - 3 Rõ - 3 Đo: Dễ hiểu - Dễ nhớ - Dễ làm; Rõ mục tiêu - Rõ trách nhiệm - Rõ thời hạn; Đo đầu vào - Đo đầu ra - Đo tác động”. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định “Hoàn thiện đồng bộ cơ chế, chính sách, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, cộng đồng dân cư…”; “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò nòng cốt chính trị của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp…”.

Để đảm bảo toàn hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở hoạt động đồng bộ, thống nhất, thông suốt, hiệu quả, nhất là thời điểm sau sắp xếp, sáp nhập và tổ chức vận hành chính quyền địa phương hai cấp, cũng như chuẩn bị các nội dung, Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Trung ương Đảng tiếp tục có sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo trong hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ hoạt động của toàn hệ thống chính trị cũng như trong công tác của MTTQ Việt Nam.

Thứ hai, quy định của pháp luật liên quan đến xây dựng, áp dụng hệ thống tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp

- Điều 9, Hiến pháp năm 2013 xác định về bản chất, vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam: “MTTQ Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài. MTTQ Việt Nam là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Để cụ thể hóa hơn trong bối cảnh, tình hình và thực tiễn công tác của MTTQ Việt Nam, Nghị quyết số 203/2025/QH15 ngày 16/6/2025 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xác định: “MTTQ Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài. MTTQ Việt Nam là bộ phận của hệ thống chính trị của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; thể hiện ý chí, nguyện vọng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; phản ánh ý kiến, kiến nghị của Nhân dân đến các cơ quan nhà nước; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Để đảm bảo việc thực hiện các nội dung đó, khoản 3, Điều 9 của Hiến pháp cũng xác định: “MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận và các tổ chức xã hội khác hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật...”.

Quy định trên vừa là thước đo, khuôn mẫu để định hướng hoạt động, là cơ sở để cụ thể hóa các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của MTTQ Việt Nam, trong đó, việc xây dựng và thực hiện hệ thống tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp là điều kiện quan trọng để đảm bảo hệ thống MTTQ Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.

- Luật MTTQ Việt Nam năm 2015 xác định các nội dung trong công tác Mặt trận để làm cơ sở, căn cứ cho việc tổ chức đánh giá và xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá chẳng hạn như các quy định về tổ chức bộ máy; quyền và trách nhiệm; điều kiện đảm bảo hoạt động của MTTQ Việt Nam. Điều 3 quy định về quyền và trách nhiệm của MTTQ Việt Nam gồm: Tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước; thực hiện giám sát và phản biện xã hội; tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng, Nhà nước; thực hiện hoạt động đối ngoại nhân dân.

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung năm 2025 quy định một trong những văn bản quy phạm pháp luật là “nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam… Nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.”

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, năm 2020 xác định: “Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ban hành nghị quyết liên tịch để quy định chi tiết những vấn để được luật giao hoặc hướng dẫn một số vấn đề cần thiết trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân.”

Khoản 1 Điều 63 quy định về thẩm quyền, trách nhiệm kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật xác định: “Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam… có trách nhiệm tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do mình ban hành hoặc liên tịch ban hành”. Đây chính là một trong những căn cứ xác định quyền, nhiệm vụ để Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ban hành hệ thống tiêu chí đánh giá và tổ chức kiểm tra các tiêu chí đánh giá do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ban hành và các Nghị quyết liên tịch. Đây đồng thời là cơ sở để đánh giá kết của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thực hiện các nội dung nhiệm vụ được quy định tại các Nghị quyết liên tịch được Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ký kết với các cơ quan có liên quan.

- Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 là văn bản quy định chung của Nhà nước liên quan đến toàn bộ các nội dung về công tác thi đua, khen thưởng. Văn bản này là một trong những khung pháp lý căn bản để Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tổ chức xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá, triển khai việc đánh giá gắn với công tác thi đua, khen thưởng đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp. Trong công tác thi đua, khen thưởng của MTTQ Việt Nam, khoản 2 Điều 13 xác định: Người đứng đầu cơ quan, đơn vị MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả công tác thi đua, khen thưởng; phát hiện cá nhân, tập thể, hộ gia đình có thành tích để khen thưởng theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng; nhân rộng điển hình tiên tiến; đánh giá thành tích; chịu trách nhiệm về quyết định khen thưởng và việc trình cấp trên khen thưởng. Áp dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa về quản lý công tác thi đua, khen thưởng. Tuyên truyền, vận động, động viên các đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện pháp luật về thi đua, khen thưởng. Tổ chức hoặc phối hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức các phong trào thi đua. Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng và phản biện xã hội đối với dự thảo chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng.

- Điều 2 Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức quy định: Việc đánh giá, xếp loại chất lượng chất lượng cán bộ, công chức, viên chức phải căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện nhiệm vụ, thể hiện thông qua công việc, sản phẩm cụ thể; đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý phải gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, phụ trách.

Có thể thấy, hiện tại, chưa có một văn bản quy phạm pháp luật xác định chi tiết về công tác đánh giá kết quả hoạt động cũng như xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp. Hiến pháp, luật và các văn bản quy phạm pháp luật xác định khung pháp lý và các vấn đề liên quan, từ đó MTTQ Việt Nam xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động phù hợp.

Thứ ba, chỉ đạo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong giai đoạn hiện nay

Sau Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (nhiệm kỳ 2019 - 2024), ban hành kèm theo Quyết định số 222/QĐ-MTTW ngày 27/02/2020. Để hướng dẫn công tác thi đua và chấm điểm hằng năm, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ban hành Hướng dẫn nội dung tiêu chí thi đua và chấm điểm năm 2019 kèm theo Hướng dẫn số 132/HD-MTTW-BTT ngày 14/3/2019; Hướng dẫn nội dung tiêu chí thi đua và chấm điểm năm 2020 kèm theo Hướng dẫn số 18/HD-MTTW-BTT ngày 16/02/2020; Hướng dẫn nội dung tiêu chí thi đua và chấm điểm năm 2021 kèm theo Hướng dẫn số 55/HD-MTTW-BTT ngày 25/02/2021; Hướng dẫn nội dung tiêu chí thi đua và chấm điểm năm 2022 kèm theo Hướng dẫn số 86/HD-MTTW-BTT ngày 13/6/2022 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Hướng dẫn tổ chức và hoạt động Cụm thi đua và bình xét thi đua, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận, ban hành kèm theo Hướng dẫn số 100/HD-MTTW-BTT ngày 29/3/2023 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Riêng năm 2024, gắn với thực tế quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp diễn ra từ đầu năm 2024 và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam diễn ra vào tháng 10/2024, căn cứ theo Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết mọt số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Quy chế thi đua, khen thưởng của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Kế hoạch phân bổ dự toán ngân sách năm 2024, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam không ban hành Hướng dẫn nội dung tiêu chí thi đua và chấm điểm năm, thay vào đó, đã ban hành Thông báo số 06/TB-MTTW-VP ngày 06/11/2024 và Công văn số 238/MTTW-BTT ngày 09/12/2024 về việc khen thưởng tổng kết công tác Mặt trận năm 2024 theo hướng thống nhất lấy kết quả khen thưởng đợt thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp là tiêu chí để đánh giá khen thưởng trong công tác Mặt trận năm 2024.

Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn nội dung tiêu chí thi đua và chấm điểm, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đồng thời tiếp nhận, phúc đáp các thắc mắc, khó khăn, vướng mắc của các địa phương khi triển khai thực hiện. Quá trình triển khai các Chương trình hành động, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tổ chức thực hiện các tiêu chí đánh giá dựa trên các lĩnh vực, nội dung hoạt động cụ thể.

Để đảm bảo việc nghiên cứu, đánh giá tổng thể tình hình thực hiện công tác đánh giá, hệ thống tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, đánh giá sự cần thiết, xây dựng khung tiền đề xem xét, ban hành hệ thống tiêu chí đánh giá áp dụng ở các cấp MTTQ Việt Nam; ngày 24/6/2024, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ban hành Quyết định số 2494/QĐ-MTTW-BTT về việc phê duyệt nhiệm vụ khoa học năm 2024, trong đó có nhiệm vụ khoa học “Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong giai đoạn 2024 - 2029”. Đồng thời, sâu sát trong chỉ đạo các ban, đơn vị liên quan, Ban Chủ nhiệm nhiệm vụ nghiêm túc triển khai hoạt động đánh giá, nghiên cứu đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 xác định các mục tiêu hoạt động trong thời gian tiếp theo, qua đó, định hướng quan trọng trong công tác xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp. Để đảm bảo tăng cường tính lượng hóa, tăng cường trách nhiệm của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và thuận lợi trong quá trình đánh giá kết quả, phân loại thi đua giữa các địa phương, Nghị quyết đưa ra một số chỉ tiêu cụ thể. Chương trình hành động thứ 6, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 xác định “Hoàn thiện quy định về thi đua, khen thưởng; đổi mới phương thức triển khai, đánh giá thi đua, khen thưởng”.

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 xác định các tiêu chí khung cơ bản gồm: Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên tổ chức phát động ít nhất một phong trào thi đua nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Trong nhiệm kỳ, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phấn đấu vận động và huy động xã hội được trên 50.000 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ cộng đồng (hỗ trợ người nghèo, Nhân dân vùng thiên tai, dịch bệnh, sự cố, các đối tượng khó khăn, yếu thế; xây dựng, sửa chữa các công trình dân sinh thiết yếu,...). Phấn đấu trong nhiệm kỳ, 100% Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh triển khai ít nhất 01 mô hình điểm về an sinh cộng đồng; 100% Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã ở mỗi địa phương có ít nhất 01 mô hình an sinh cộng đồng (hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh, sự cố, các đối tượng khó khăn, yếu thế trong xã hội). Đến cuối nhiệm kỳ, phấn đấu 100% cán bộ MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác Mặt trận và kỹ năng số. 100% Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên triển khai “Cổng Mặt trận số” tiếp nhận kiến nghị 24/7. Phấn đấu 100% xã, phường thiết lập trang mạng xã hội để tương tác trực tiếp với người dân, tiếp nhận phản ánh ý kiến, kiến nghị của Nhân dân. Hằng năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên ở mỗi cấp đăng ký và hoàn thành ít nhất một nhiệm vụ trọng tâm có sản phẩm cụ thể. Hằng năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam tổ chức đánh giá độc lập bộ chỉ số niềm tin xã hội cấp tỉnh, công bố kết quả an sinh cộng đồng, thực hiện “3 công khai - 3 giám sát”. Hằng năm, 100% Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên các cấp tổ chức “Tháng nghe dân nói”. Hằng năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh tổ chức ít nhất 05 chương trình, nội dung giám sát xã hội; phản biện xã hội ít nhất 05 dự thảo văn bản. Cấp xã tổ chức ít nhất 03 chương trình, nội dung giám sát xã hội; phản biện xã hội ít nhất 03 dự thảo văn bản. Hằng năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam ở mỗi cấp phấn đấu tổ chức ít nhất 02 cuộc góp ý xây dựng Đảng, cơ quan Nhà nước và chính quyền cùng cấp. Hằng năm, 100% Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh triển khai 01 mô hình điểm về đối thoại xã hội. Các tổ chức chính trị - xã hội ở mỗi cấp phấn đấu tham mưu, tổ chức ít nhất 01 hội nghị đối thoại giữa cán bộ đoàn viên, hội viên với cấp ủy, chính quyền cùng cấp. Hằng năm, phấn đấu 100% Ban Công tác Mặt trận trong cả nước, có ít nhất 01 công trình hoặc phần việc góp phần xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp, an ninh, an toàn, ấm no, hạnh phúc. Hằng năm, phấn đấu 100% khu dân cư tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Phấn đấu đến hết năm 2026, 100% cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh xây dựng và sử dụng phòng họp không giấy tờ. Hằng quý, 100% Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên có báo cáo phản ánh kịp thời tình hình Nhân dân và đề xuất giải pháp, hướng giải quyết.

Tại Chương trình hành động thứ 7, Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI xác định yêu cầu “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”; “nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá, thi đua khen thưởng để bảo đảm tính chặt chẽ, vững mạnh và tạo động lực thi đua thực hiện tốt công việc, nhiệm vụ đã phân công trong tổ chức và hoạt động”.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận Cụm thi đua các thành phố trực thuộc Trung ương năm 2024, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam các thành phố trực thuộc Trung ương và toàn hệ thống Mặt trận nói chung cần đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng một cách thực chất.

Phát biểu Báo cáo chuyên đề về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh “xây dựng cơ chế, chính sách để thực hiện hiệu quả phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; “lấy việc tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, hạnh phúc và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo và mục tiêu phấn đấu”.

Trong thực tiễn tình hình mới của thế giới và đất nước; gắn với những mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu cụ thể đã được Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đề ra cũng như chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam là cơ sở, căn cứ quan trọng để xây dựng hệ thống các văn bản hướng dẫn, tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã chỉ đạo các ban, đơn vị nghiên cứu, rà soát, sửa đổi bổ sung và ban hành hệ thống các quy chế, quy định có liên quan đến tổ chức và hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, quy chế tổ chức và hoạt động của các ban, đơn vị thuộc Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã chỉ đạo xây dựng Hướng dẫn quy chế làm việc của Cơ quan Uỷ ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, cấp xã theo mô hình tổ chức bộ máy mới.

Bên cạnh những ưu điểm của hệ thống các văn bản chỉ đạo của Đảng, quy định của pháp luật và văn bản, quan điểm chỉ đạo của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, hệ thống các quy định vẫn còn một số hạn chế như: Các quy định liên quan đến công tác đánh giá và xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá được quy định ở một số văn bản khác nhau; chưa có hệ thống tiêu chí chi tiết, đồng bộ cấp tỉnh và cấp xã có thể áp dụng ổn định trong cả nhiệm kỳ. Hướng dẫn tiêu chí chấm điểm thi đua hằng năm được ban hành nhìn chung còn chậm: Năm 2019, Hướng dẫn nội dung tiêu chí thi đua và chấm điểm năm trong toàn hệ thống được ban hành ngày 14/3/2019 (sau xấp xỉ 2,5 tháng tính từ ngày đầu năm); năm 2020 được ban hành ngày 16/02/2020 (sau 1,5 tháng tính từ ngày đầu năm); năm 2021 được ban hành ngày 25/02/2020 (sau gần 2 tháng tính từ ngày đầu năm). Năm 2022 được ban hành rất chậm, gần 6 tháng kể từ ngày đầu năm. Năm 2023, Hướng dẫn tổ chức và hoạt động Cụm thi đua và bình xét thi đua, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận được ban hành ngày 29/3/2023 (sau gần 4 tháng). Cá biệt, năm 2025, đến ngày 09/12/2024 mới ban hành Công văn về việc khen thưởng tổng kết công tác Mặt trận năm 2024.

Chưa có công trình nghiên cứu chuyên sâu để đánh giá tổng thể công tác đánh giá và hệ thống tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam ở các cấp. Việc không xây dựng được hệ thống tiêu chí đánh giá đồng bộ dẫn đến khó khăn trong việc đưa ra bức tranh tổng thể về tình hình kết quả hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp với các mức độ hoàn thành, các nội dung có hiệu quả cao cũng như những nội dung yếu kém, hạn chế. Điều này dẫn đến trở ngại trong công tác dự báo và đưa ra các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế và đưa ra hệ thống tiêu chí đánh giá trong thời gian tiếp theo.

Một số kiến nghị đề xuất liên quan đến việc xây dựng, hoàn thiện các chủ trương, đường lối, quy định về hệ thống tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp

Chủ trương xây dựng một bộ tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp là hoàn toàn cần thiết vì mấy lẽ sau đây:

Thứ nhất, trong thực tế, xuất phát từ tính chất của tổ chức Mặt trận, các kết quả hoạt động của hệ thống Mặt trận các cấp chủ yếu là định tính, khó định lượng. Mà một khi không định lượng được thì việc đánh giá gặp nhiều khó khăn và cũng khó đảm bảo tính chính xác. Trong các nhiệm kỳ gần đây, nhất là nhiệm kỳ hiện nay, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã chủ động định hướng Mặt trận các cấp xây dựng các tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động và được hiệp thương thống nhất tại Đại hội để làm cơ sở cho việc triển khai cụ thể trong từng năm và cả nhiệm kỳ. Các tiêu chí được xây dựng dựa trên chương trình hành động cả nhiệm kỳ của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và của Ủy ban MTTQ Việt Nam mỗi địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh những tiêu chí có thể định lượng được như vận động được bao nhiêu tiền, xây dựng được bao nhiêu căn nhà; tổ chức bao nhiêu cuộc giám sát, bao nhiêu cuộc phản biện xã hội; tổ chức được bao nhiêu lớp tập huấn… thì các hoạt động khác dường như rất khó để đánh giá đầy đủ như công tác tuyên truyền, công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài… Đặc biệt các hoạt động phối hợp giữa Mặt trận với các cơ quan nhà nước; giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam với các tổ chức thành viên… thường rất khó để có những con số có sức thuyết phục để minh chứng. Vì thế, việc xây dựng một bộ tiêu chí phải làm sau bao quát hết được các kết quả hoạt động của Mặt trận ở trung ương và ở mỗi địa phương.

Thứ hai, trong bối cảnh mới, bộ máy tổ chức của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở ba cấp (trung ương, tỉnh, xã) đã có những thay đổi sâu sắc. Hoạt động của Mặt trận vì thế mà cũng phải thay đổi cho phù hợp. Hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam với các tổ chức thành viên, nhất là 5 tổ chức chính trị - xã hội bây giờ có thể gọi là “tuy hai mà một, tuy một mà hai”. Rất nhiều việc, hoạt động của tổ chức thành viên chính là việc của Mặt trận. Và cũng rất nhiều việc, hoạt động của Mặt trận không thể thay thế được hoạt động của tổ chức thành viên. Từ bối cảnh này, việc xây dựng các tiêu chí cũng phải đổi mới cho phù hợp để phản ánh đầy đủ kết quả hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên.

Thứ ba, do yếu tố khách quan nên nhiệm kỳ 2024 - 2029 kết thúc sớm để tổ chức Đại hội nhiệm kỳ mới, vì thế việc xây dựng bộ tiêu chí cần có tính dự báo để giúp cho Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam xây dựng chương trình hành động của MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ mới phù hợp với yêu cầu của đất nước trong giai đoạn mới; phù hợp với tổ chức và hoạt động của MTTQ Việt Nam cả cấp trung ương, cấp tỉnh và cấp xã…

Từ những yêu cầu và đặc điểm trên, xin nêu một số kiến nghị cụ thể sau đây:

Thứ nhất, cần tập trung thực hiện việc nghiên cứu một cách hệ thống, chi tiết nhiệm vụ khoa học “Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong giai đoạn 2024 - 2029” theo Quyết định số 2494/QĐ-MTTW-BTT ngày 24/6/2024 Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Việc nghiên cứu cần có sự kết hợp giữa lý luận với khảo sát, đánh giá từ thực tiễn để kết quả nghiên cứu mang hơi thở của cuộc sống. Kết quả nghiên cứu nhiệm vụ là cơ sở lý luận để xây dựng khung nền bộ tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp. Qua đó, tham mưu Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục rà soát, ban hành hệ thống tiêu chí đánh giá áp dụng chung trong toàn hệ thống Mặt trận.

Thứ hai, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Ban Tổ chức, Kiểm tra, Văn phòng cơ quan và các ban, đơn vị liên quan rà soát hệ thống các quy định hiện hành liên quan đến công tác đánh giá, chấm điểm, thi đua, khen thưởng trong hệ thống Ủy ban MTTQ Việt Nam. Rà soát sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy định mới đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật, Điều lệ MTTQ Việt Nam, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam. Cần xây dựng theo hướng thu gọn đầu mối số lượng văn bản; làm rõ tính định lượng các chỉ tiêu, tiêu chí hoạt động; hướng dẫn áp dụng đồng bộ từ cấp Trung ương, cấp tỉnh và cấp xã.

Thứ ba, đề nghị Đảng ủy MTTQ Việt Nam, các đoàn thể Trung ương kiến nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục quan tâm, rà soát, ban hành các văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác Mặt trận, bao gồm việc chỉ đạo trong công tác đánh giá kết quả hoạt động của MTTQ Việt Nam trong tổng thể hoạt động của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở. Kiến nghị Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan trực thuộc tiếp tục nghiên cứu, rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác Mặt trận, công tác thi đua, khen thưởng, đánh giá kết quả công tác của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Thứ tư, đề nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ trong sơ kết, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết liên tịch để tiếp tục kiến nghị, tham mưu Đảng, Nhà nước, sửa đổi, bổ sung các quy định nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của tình hình mới. Phối hợp chặt chẽ với các ban Đảng ở Trung ương, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao... trong sơ kết, tổng kết việc thực hiện, sửa đổi, bổ sung các quy chế phối hợp, chương trình phối hợp gắn với phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn. Việc hoàn thiện các Nghị quyết liên tịch, quy chế, chương trình phối hợp là cơ sở, căn cứ để rà soát, hoàn thiện các quy định, hướng dẫn Mặt trận địa phương triển khai thực hiện và tổ chức đánh giá kết quả hoạt động.

Thứ năm, tổ chức lấy ý kiến và tiếp nhận kiến nghị của các tổ chức thành viên, nhất là các tổ chức chính trị - xã hội và của Ủy ban MTTQ Việt Nam các địa phương liên quan đến việc xây dựng chương trình hành động hằng năm, khó khăn, vướng mắc, kiến nghị liên quan đến công tác đánh giá kết quả hoạt động, hệ thống tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp để khảo sát, đánh giá, tiếp tục hoàn thiện hệ thống tiêu chí đánh giá ở những mốc thời gian tiếp theo. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cần làm tốt công tác tham mưu chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, Chương trình hành động nhiệm kỳ 2026 - 2031 thật sự sâu sắc, đầy đủ, toàn diện, bám sát tinh thần chỉ đạo của Đảng, Điều lệ MTTQ Việt Nam. Đây cũng là cơ cơ sở để xây dựng và hoàn thiện bộ tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động của hệ thống MTTQ Việt Nam.