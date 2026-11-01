Chủ Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân mượn danh trường Mỹ để tuyển sinh chương trình homeschooling, tự làm giấy chứng nhận, bảng điểm

Cơ sở chính của Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân nằm trên đường Hải Phòng, Đà Nẵng. Ảnh: Vietnamnet

Liên quan đến vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến hoạt động tuyển sinh, đào tạo trái phép dưới danh nghĩa "Trường quốc tế Prinberk Academy - Hoa Kỳ" do ông Trương Văn Thiên Tư (sinh năm 1970, trú tại 177 Hải Phòng, phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) thực hiện, Công an Thành phố Đà Nẵng ngày 1/11 cung cấp thêm các kết quả điều tra ban đầu xác định phương thức, thủ đoạn thực hiện hành vi vi phạm pháp luật của ông Trương Văn Thiên Tư.

Công an Thành phố Đà Nẵng cho biết, ông Trương Văn Thiên Tư đã lợi dụng giấy phép trung tâm ngoại ngữ để tổ chức dạy chương trình phổ thông trái phép.

Cụ thể, ngày 31/10/2017, Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân (trụ sở chính tại 177 Hải Phòng, phường Thanh Khê; cơ sở 2 tại 208 Văn Tiến Dũng, phường Hòa Xuân; cơ sở 3 tại 617 Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng) được Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Đà Nẵng cho phép thành lập do Trương Văn Thiên Tư làm Giám đốc.

Theo Quyết định số 2270/QĐ-SGDĐT ngày 28/11/2017, trung tâm chỉ được cấp phép đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ các chương trình tiếng Anh cho thiếu nhi; hoàn toàn không được cấp phép giảng dạy chương trình giáo dục phổ thông hay liên kết giáo dục, đào tạo với nước ngoài.

Tuy nhiên, từ năm 2019, Trương Văn Thiên Tư tự xưng là Hiệu trưởng Trường Prinberk Academy (địa chỉ tại Huntington Beach, bang California, Hoa Kỳ) để tổ chức tuyển sinh và dạy học toàn thời gian chương trình phổ thông theo mô hình "Homeschooling" cho hơn 200 học sinh từ 5 đến 16 tuổi trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng (học từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần).

Mức học phí được thu từ 7.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng/tháng/học sinh. Để che giấu hoạt động đào tạo trái phép, Trương Văn Thiên Tư quy định khi xuất hóa đơn thì ghi nội dung là "hỗ trợ giáo dục", "vui chơi phát triển thể chất".

Không chỉ vậy, ông Trương Văn Thiên Tư còn đưa thông tin gian dối về pháp nhân trường quốc tế tại Hoa Kỳ và tự làm giấy chứng nhận, bảng điểm tại Việt Nam.

Theo Công an Thành phố Đà Nẵng, khi tư vấn tuyển sinh, ông Trương Văn Thiên Tư trực tiếp cam kết với phụ huynh rằng: Prinberk Academy là trường quốc tế đã đăng ký và được cấp phép tại Hoa Kỳ; học sinh hoàn thành chương trình sẽ được Trường Prinberk Academy tại Mỹ cấp học bạ, bảng điểm và giấy chứng nhận có giá trị chuyển tiếp sang các cấp học tiếp theo tại Hoa Kỳ.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, trong suốt các năm học từ 2019 đến cuối năm 2024, hoàn toàn không tồn tại trường tư thục nào mang tên Prinberk Academy. Đồng thời, Prinberk Academy không nằm trong hệ thống được Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ chứng nhận để cấp Mẫu I-20 phục vụ xin thị thực du học, nên không được kiểm định theo pháp luật Hoa Kỳ, không có thẩm quyền cấp văn bằng và không thể bảo lãnh học sinh sang Hoa Kỳ học tập chuyển tiếp.

Đối với các Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình học hàng năm và Bảng điểm (Transcript) giao cho phụ huynh, ông Trương Văn Thiên Tư đã tự đặt làm 2 con dấu nổi mang tên Prinberk Academy, sau đó trực tiếp thiết kế hoặc chỉ đạo người thân dùng máy in màu in ấn, đóng dấu nổi ngay tại Việt Nam.

Dù toàn bộ giấy tờ đều được tự làm tại Việt Nam, ông vẫn thông tin gian dối với phụ huynh là do Trường Prinberk Academy cấp từ Hoa Kỳ, đồng thời yêu cầu phụ huynh có nhu cầu nhận bảng điểm phải nộp thêm từ 100 đến 120 USD với lý do chi trả "phí vận chuyển từ Hoa Kỳ về Việt Nam" và hẹn sau 15-20 ngày mới giao nhận.

Đồng thời, ông đã đặt làm bì thư có hình quốc kỳ Hoa Kỳ, in thông tin nơi gửi từ bang California, Hoa Kỳ để tạo lòng tin với các phụ huynh.

Khi hoạt động giảng dạy sai phép tại Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân bị phản ánh, vào tháng 11/2024, khi làm việc với Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng, ông Trương Văn Thiên Tư không thừa nhận việc đang tổ chức giảng dạy theo chương trình của Prinberk Academy tại Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân.

Sau đó, ông đã chuyển số học sinh trên sang Công ty trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Bảo An Nhiên (trụ sở tại 729 Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê và chi nhánh tại 210 Văn Tiến Dũng, phường Hòa Xuân) do người thân đứng tên Giám đốc để tiếp tục tuyển sinh, đào tạo theo mô hình cũ.

Kết quả điều tra xác định do tin tưởng vào những thông tin và cam kết sai sự thật nêu trên của ông Trương Văn Thiên Tư, nhiều phụ huynh đã rút con khỏi các cơ sở giáo dục công lập để theo học và nộp số tiền học phí đặc biệt lớn (từ hàng trăm triệu đồng mỗi trường hợp). Khi phát hiện các giấy tờ do ông Trương Văn Thiên Tư cấp không có giá trị pháp lý như cam kết, phụ huynh yêu cầu cung cấp học bạ và hoàn trả học phí nhưng không được đáp ứng.

Ngày 14/10/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an Thành phố Đà Nẵng đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Văn Thiên Tư về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Các quyết định, lệnh của Cơ quan An ninh điều tra đã được Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng phê chuẩn.

Đến nay, bị can Trương Văn Thiên Tư đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cơ quan An ninh điều tra Công an Thành phố Đà Nẵng đề nghị phụ huynh có con theo học tại Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân và Công ty trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Bảo An Nhiên chủ động liên hệ cơ quan điều tra để cung cấp thông tin phục vụ điều tra.