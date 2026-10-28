Chú trọng xây dựng tổ chức đảng tại doanh nghiệp

Tại Công ty cổ phần Công Nông nghiệp Tiến Nông, đảng viên luôn giữ vai trò tiên phong, gương mẫu. (Ảnh: BÙI THÁI BÌNH)

Những năm gần đây, bên cạnh những kết quả đạt được về xây dựng tổ chức đảng tại doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, Trung ương nghiêm túc nhìn nhận, số lượng tổ chức đảng, đảng viên trong khu vực kinh tế tư nhân còn thấp. Một bộ phận chủ doanh nghiệp, người lao động chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò của tổ chức đảng trong doanh nghiệp.

Nhằm khắc phục hạn chế này, ngày 19/8/2026, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 12-CT/TW về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong khu vực kinh tế tư nhân, yêu cầu đưa nội dung xây dựng tổ chức đảng, phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng đảng viên trong khu vực kinh tế tư nhân vào chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp. Quan điểm này không chỉ khẳng định vị thế ngày càng quan trọng của tổ chức đảng tại doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, mà còn trực tiếp đề ra yêu cầu tăng cường trách nhiệm và hiệu quả hoạt động của cấp ủy đối với công tác này.

Nhanh chóng quán triệt chủ trương của Trung ương, các cấp ủy địa phương trên cả nước đang tập trung triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ. Tại Thanh Hóa, cấp ủy các cấp tăng cường phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh trong công tác rà soát số lượng, nắm bắt nguyện vọng sinh hoạt đảng của đảng viên là người lao động tại các cơ sở kinh doanh, nhất là doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên địa bàn.

Đảng ủy xã xác định phát triển tổ chức đảng trong doanh nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm mở rộng và củng cố vai trò lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Yên Định Trịnh Lê Thủy

Trên cơ sở này, đảng ủy một số xã điển hình như Nông Cống, Hoạt Giang, Yên Định tổ chức vận động chủ doanh nghiệp, làm rõ những lợi ích của việc thành lập tổ chức đảng đối với phát triển doanh nghiệp bền vững.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Yên Định Trịnh Lê Thủy thông tin: Đảng ủy xã xác định phát triển tổ chức đảng trong doanh nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm mở rộng và củng cố vai trò lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới. Nhờ chủ động khảo sát, Đảng ủy xã đã lựa chọn những doanh nghiệp có đủ điều kiện để thành lập và phát triển tổ chức đảng; chỉ đạo công đoàn, đoàn thanh niên phát hiện, bồi dưỡng nguồn cho người lao động ưu tú.

Từ sự đồng hành của Đảng ủy xã, hai chi bộ mới vừa được thành lập tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Dệt kim JASAN Thanh Hóa và Công ty trách nhiệm hữu hạn giầy Weilina Việt Nam. Đảng ủy xã cũng tổ chức thành công lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng dành riêng cho 94 cán bộ, đoàn viên công đoàn ưu tú của 7 doanh nghiệp trên địa bàn. Đây là tiền đề quan trọng trong công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên mới của Yên Định, tiến đến thành lập thêm các chi bộ tại doanh nghiệp có vốn FDI trên địa bàn xã.

Tại phường Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh có gần 400 doanh nghiệp hoạt động, nhưng số tổ chức đảng tại các đơn vị này vẫn khá khiêm tốn. Một số doanh nghiệp trên địa bàn phường có đủ điều kiện thành lập tổ chức đảng nhưng còn e ngại thủ tục cũng như bài toán phân bổ nhân lực, thời gian giữa công tác đảng và hoạt động sản xuất.

Nắm bắt tâm tư đó, Đảng ủy phường tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân và doanh nghiệp về phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn, trực tiếp tháo gỡ vướng mắc; đưa ra biện pháp hỗ trợ.

Thời gian tới, Đảng ủy, chính quyền phường Hoành Sơn sẽ tăng cường kết nối, tạo cơ hội để doanh nghiệp trên địa bàn tham gia sâu hơn chuỗi sản xuất, cung ứng cho các nhà đầu tư lớn đang triển khai dự án tại Khu kinh tế Vũng Áng; cam kết đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp trong xây dựng tổ chức đảng. Bí thư Đảng ủy phường Hoành Sơn Nguyễn Quốc Hương

Bí thư Đảng ủy phường Hoành Sơn Nguyễn Quốc Hương đề xuất: Bên cạnh việc làm rõ hoạt động của tổ chức đảng góp phần tạo giá trị thiết thực cho doanh nghiệp và người lao động, cần quy hoạch người đứng đầu cấp ủy của tổ chức đảng một số doanh nghiệp tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ phường. Cùng với đó, cấp ủy địa phương cần quan tâm hỗ trợ, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp có tổ chức đảng bằng những chính sách cụ thể.

Thời gian tới, Đảng ủy, chính quyền phường Hoành Sơn sẽ tăng cường kết nối, tạo cơ hội để doanh nghiệp trên địa bàn tham gia sâu hơn chuỗi sản xuất, cung ứng cho các nhà đầu tư lớn đang triển khai dự án tại Khu kinh tế Vũng Áng; cam kết đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp trong xây dựng tổ chức đảng.

Thực tế cho thấy, tổ chức đảng tại không ít doanh nghiệp đã phát huy sức mạnh tập thể, biến tinh thần tiên phong của đảng viên thành giá trị thực chất cho doanh nghiệp. Từ khi thành lập, Chi bộ Công ty cổ phần Môi trường đô thị Kỳ Anh (Đảng bộ phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh) không ngừng được củng cố, đến nay có 33 đảng viên, trở thành trung tâm kết nối giữa chủ doanh nghiệp và người lao động.

Từ một đơn vị cung cấp dịch vụ môi trường, Chi ủy phối hợp ban lãnh đạo công ty xây dựng kế hoạch, mở rộng lĩnh vực kinh doanh, đầu tư, tạo việc làm ổn định cho 112 lao động. Chi bộ công ty đang hoàn thiện thủ tục nâng cấp thành đảng bộ cơ sở, đồng thời xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên dài hạn, chủ động chuẩn bị nguồn kết nạp, gắn công tác xây dựng Đảng với phát triển nguồn nhân lực phục vụ hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.