Chú trọng thực học, thực tài và gắn học tập với lao động sáng tạo

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu. (Ảnh: Thái Hùng/TTXVN)

Sáng 14/11, tại phường Mão Điền, thành phố Bắc Ninh, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu dự Hội nghị tổng kết công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2026; tri ân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và khen thưởng, vinh danh các mô hình học tập tiêu biểu.

Cùng dự có nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và thành phố Bắc Ninh.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu bày tỏ sự trân trọng trước truyền thống hiếu học và kết quả nổi bật trong công tác khuyến học, khuyến tài của người dân phường Mão Điền. Từ một vùng quê thuần nông, đời sống còn nhiều khó khăn, các thế hệ nhân dân nơi đây đã bền bỉ chăm lo việc học, coi tri thức là con đường quan trọng để vươn lên, xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Đằng sau mỗi người con Mão Điền thành đạt là sự miệt mài học tập, sự tảo tần của ông bà, cha mẹ và sự tận tụy của các thế hệ thầy giáo, cô giáo. Đặc biệt, những gia đình dù còn nhiều khó khăn vẫn chắt chiu cho con em đến trường; những người thầy, người cô tâm huyết; dòng họ bền bỉ chăm lo việc học của con cháu đã góp phần làm nên danh tiếng “Làng đại học” Mão Điền.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, trao tặng Bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu của Phường Mão Điền, thành phố Bắc Ninh. (Ảnh: Thái Hùng/TTXVN)

Phó Thủ tướng biểu dương, chúc mừng thành tích Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Mão Điền đạt được, ghi nhận nỗ lực của thành phố Bắc Ninh trong phát triển giáo dục và đào tạo với nhiều kết quả nổi bật, thể hiện sự quan tâm đầu tư cho giáo dục, cho thế hệ trẻ và sự phát triển lâu dài của địa phương.

Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương, thành phố Bắc Ninh và Hội Khuyến học tiếp tục gìn giữ, vun đắp truyền thống hiếu học, phát huy vai trò của gia đình, dòng họ và cộng đồng dân cư.

Các địa phương phối hợp với Hội Khuyến học đưa phong trào đến từng gia đình, dòng họ, khu dân cư; phát huy hiệu quả các mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, chú trọng thực học, thực tài, gắn học tập với lao động sáng tạo và cống hiến...

Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các địa phương đổi mới hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng, kết nối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp, tạo cơ hội để người dân học nghề, nâng cao tay nghề, cập nhật kiến thức phù hợp với công việc và cuộc sống.

Bộ phối hợp với Hội Khuyến học Việt Nam và thành phố Bắc Ninh nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm từ Mão Điền và các mô hình tiêu biểu khác để phổ biến, nhân rộng tại nhiều địa phương, góp phần xây dựng xã hội học tập từ cơ sở.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tin tưởng với truyền thống hiếu học, tinh thần đoàn kết và sự chung sức của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, Mão Điền sẽ tiếp tục là điểm sáng trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; tạo điều kiện để mọi người dân có cơ hội học tập suốt đời, vận dụng tri thức vào công việc và cuộc sống, đóng góp tích cực vào sự phát triển của quê hương, đất nước.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Trường Trung học cơ sở Mão Điền, thành phố Bắc Ninh. (Ảnh: Thái Hùng/TTXVN)

Dịp này, Phó Thủ tướng trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng Trường Trung học Cơ sở Mão Điền vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhiều tập thể, cá nhân, dòng họ có thành tích xuất sắc trong phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2026 được vinh danh, khen thưởng.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Ninh trao tặng phường Mão Điền 1 chiếc tivi và 100 triệu đồng vào Quỹ khuyến học của phường.

Mão Điền là vùng đất được biết đến với tên gọi “Làng đại học,” có truyền thống lâu đời về hiếu học, trọng học. Trải qua nhiều thế hệ, tinh thần vượt khó, coi trọng tri thức đã trở thành nét đẹp trong mỗi gia đình, dòng họ và cộng đồng dân cư.

Sau sáp nhập đơn vị hành chính, phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tiếp tục được quan tâm, phát triển, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn.

Hội Khuyến học phường hiện có 32 chi hội với 12.609 hội viên. Các mô hình học tập được duy trì và lan tỏa rộng khắp; 100% tổ dân phố đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập,” 100% trường học đạt danh hiệu “Đơn vị học tập;” tỷ lệ dòng họ đạt danh hiệu “Dòng họ học tập” đạt trên 70%.

Nhiều dòng họ như Nguyễn Xuân, Lê Doãn, Đỗ, Nguyễn Đình, Lê Nho tiếp tục phát huy truyền thống khoa bảng, duy trì quỹ khuyến học, kịp thời động viên con cháu nỗ lực học tập, rèn luyện...

Công tác xây dựng Quỹ Khuyến học được chú trọng, với tổng nguồn quỹ của Hội Khuyến học phường là hơn 1,9 tỷ đồng. Cùng với nguồn quỹ tại các dòng họ, tổ dân phố, nhà trường, hoạt động khuyến học đã tạo nguồn lực thiết thực để khen thưởng học sinh, sinh viên, giáo viên có thành tích xuất sắc, hỗ trợ, động viên học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Vinh danh các dòng họ, gia đình học tập tiêu biểu Hội nghị tổng kết công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2026 trên địa bàn phường Mão Điền, thành phố Bắc Ninh. (Ảnh: Thái Hùng/TTXVN)

Phong trào khuyến học được triển khai gắn với chuyển đổi số và phong trào “Bình dân học vụ số.” Đến ngày 15/10, Mão Điền đứng thứ 2/99 xã, phường của thành phố về kết quả hoàn thành khóa học “Bình dân học vụ số.”

Cùng với phong trào khuyến học, chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn của địa phương tiếp tục được nâng lên. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học được quan tâm đầu tư; đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên từng bước được sắp xếp, kiện toàn, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Nhiều học sinh đạt thành tích cao tại các kỳ thi, cuộc thi cấp tỉnh, quốc gia. Đặc biệt, Trường Trung học Cơ sở Mão Điền vinh dự được nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ...

Những kết quả này có sự đóng góp quan trọng của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục, sự đồng hành của gia đình, dòng họ và toàn xã hội. Đây cũng là nền tảng để Mão Điền tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học, xây dựng môi trường học tập rộng khắp, khuyến khích mỗi người dân chủ động học tập, nâng cao tri thức và kỹ năng trong suốt cuộc đời./.